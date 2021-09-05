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Тема дняМаршрут выходного дня. Сузун
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Как живут люди в цветущем городке под Новосибирском, где есть свой аквапарк, ровный асфальт и ресторан уровня Европы

Мчимся в Сузун и смотрим на музеи, аквапарк, рестораны и производство сыра

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Едем в Сузун в 190 км от Новосибирска

Едем в Сузун в 190 км от Новосибирска

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Вновь на НГС рубрика «Маршруты выходного дня» — краткое содержание предыдущих серий: мы совершили поездку вокруг Обского моря, побывали в маленьких деревушках на побережье, исследовали город Камень-на-Оби, съездили в райцентр Черепаново. А сегодня у нас рабочий поселок Сузун — приятное ухоженное место с музеями, аквапарком, сырным производством и очень приличным рестораном.

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Памятник сибирской монете

Памятник сибирской монете

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Сразу скажем, Сузун нам понравился — чистый городок с хорошими дорогами, музеями, приличной гостиницей и очень интересным рестораном, каких и в Новосибирске немного. А сначала посмотрите наш небольшой ролик — там запечатлены дорога на Сузун и наши русские просторы.

Композиция из соболей

Композиция из соболей

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Формально Сузун считается рабочим поселком, но по сути это небольшой городок с населением 15 тысяч человек. Он встречает нас интересной композицией с соболями — получше, чем наши новосибирские соболя на Красном проспекте.

Велопробег по городу

Велопробег по городу

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Городок опрятный, улицы чистые, асфальт ровный. Тут как раз отмечали День флага России — куча народу каталась на велосипедах с флагами.

Динамики на столбах

Динамики на столбах

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По всей главной улице Ленина на столбах висят динамики, через которые транслируется музыка — редко где такое увидишь.

Стандартный номер в отеле

Стандартный номер в отеле

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В Сузуне три гостиницы, мы попали в недавно построенную «Элегант Люкс» в самом центре. Небольшое здание со скромными, но свежими и просторными номерами. Цена в двухместном — 1000 рублей с человека в сутки.

Музей медеплавильного завода

Музей медеплавильного завода

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Сузун появился аж в 1764 году по приказу Екатерины II — в этих местах нашли медь и решили чеканить монеты для сибирских территорий. Так появились медеплавильный завод и монетный двор.

Машина для чеканки монет

Машина для чеканки монет

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Сейчас на их местах музеи, где выставлены образцы монет, медных слитков, сохранившиеся фрагменты деревянных конструкций тех лет.

Плотина на реке

Плотина на реке

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Была обустроена плотина, там стояли водяные колеса, с помощью которых приводились в движение механизмы для чеканки монет.

Макет водяного колеса

Макет водяного колеса

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Вот так выглядели эти колеса — это действующий макет, не оригинал.

Фрагменты исторического здания

Фрагменты исторического здания

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А это сохранившаяся оригинальная кирпичная кладка, остался только фундамент одного из зданий.

Корреспонденту НГС захотелось такой чайник себе на кухню

Корреспонденту НГС захотелось такой чайник себе на кухню

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В музее медеплавильного завода можно увидеть не только артефакты производства, но и предметы быта тех лет, всякие причудливые чайники.

Это не расческа. Попробуйте угадайте что

Это не расческа. Попробуйте угадайте что

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Что это, старинная расческа? Нет, это щетка для работы по металлу.

Макет Сузуна

Макет Сузуна

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В этом же музее шикарный макет старого Сузуна, тщательно воссозданы домики, река, заводики, мосты, плотина.

Какая тщательная детализация

Какая тщательная детализация

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Какая детализация, есть даже фигурки людей на лошадях — красота.

Разговор в музее

Разговор в музее

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— У нас маслосырзавод есть, мясокомбинат. Еще производят марганцовку, лесопильные всякие, пилорамы, леспромхоз, народ работает на этих предприятиях. Магазинов тьма. У нас кинотеатр хороший, спорт развит, у нас едут отовсюду, соревнования проходят — приезжают со всей области, — рассказывает о том, чем живет Сузун, сотрудница музея Любовь.

Икона, созданная народным умельцем

Икона, созданная народным умельцем

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А еще есть музей народной иконы — это такие иконы, которые были созданы не профессиональными мастерами, а простыми людьми без образования.

Экспозиция крестов

Экспозиция крестов

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В этом же музее — коллекция крестиков, нательных, наперсных и прочих.

Приятная набережная с лавочками

Приятная набережная с лавочками

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Давайте пройдемся по городу. Это миниатюрная набережная на местной речке.

Плотина и рыбаки

Плотина и рыбаки

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Рыбаки на плотине ловят рыбу, значит, она тут есть.

Небольшое здание вокзала

Небольшое здание вокзала

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А это местный вокзал, здесь тихо и безлюдно. Пассажирских поездов и электричек тут немного.

Есть стадионы и спортшколы

Есть стадионы и спортшколы

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В городе развит спорт, здесь несколько спортивных школ и сооружений для занятий спортом.

Креативные пивные повсюду

Креативные пивные повсюду

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Весьма развита пивная культура — креатив так и прет. «Пивная номер 1», «Пиво ок» и прочие произведения искусства.

Памятник с купцом и котиком (ориентир — «Магнит косметик»)

Памятник с купцом и котиком (ориентир — «Магнит косметик»)

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А это памятник — купец и котик. Говорят, если погладить котика, будет много денежек.

Советские балконы

Советские балконы

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Какая интересная кладка ограждения балкона. Не развалится ли?

Старый знак таксофона

Старый знак таксофона

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Дорожный знак таксофона, видимо, еще с советских времен. Давно такой последний раз видели?

Есть своя радиостанция

Есть своя радиостанция

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Радиостанция «Сузун FM». Днем здесь трогательно зачитывают частные объявления о продаже всякой всячины. Читают медленно, чтобы можно было успеть записать телефон.

Подсветка ресторана «Кустари»

Подсветка ресторана «Кустари»

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В городе есть рестораны и бары, но ресторан «Кустари», очевидно, здесь самый крутой. Местные предприниматели заморочились и создали авторское заведение на вполне высоком уровне.

Деревянный декор интерьера

Деревянный декор интерьера

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Ресторан небольшой, но с продуманным интерьером с акцентом на деревянный декор.

Макет паровоза на входе

Макет паровоза на входе

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Посмотрите, какой милый старинный паровозик, он встречает гостей.

Какая красота

Какая красота

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А это туалетная комната — дерево со светящимися шарами, стеклянные раковины.

Стеклянные раковины декорированы

Стеклянные раковины декорированы

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Обратите внимание, как декорированы раковины — снизу не поленились выложить композиции из сена и цветов, из старинных инструментов.

Разные сорта пива

Разные сорта пива

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Меню небольшое, цены не велики — стейк из лосося 297 рублей, антрекот из хрюшки 275 рублей, пиво 125 рублей. Пиво местное самодельное, вполне приличное.

Горячее на разогретых тарелках

Горячее на разогретых тарелках

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Порции довольно большие, и подают горячие блюда на предварительно подогретых тарелках. Это признак реально приличного ресторана, много вы в Новосибирске видели таких? Обычно кинут горячее на холодную тарелку — нате, ешьте. А оно уже остыло.

Пивная — бар с разливным пивом

Пивная — бар с разливным пивом

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А это пивная — бар при нашей гостинице, просторно и опрятно. Цены на разливное пиво чуть выше новосибирских.

Аквапарк построили за городом

Аквапарк построили за городом

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Что не ожидаешь увидеть в маленьком городке, так это аквапарк. А он тут есть — небольшой, три бассейна, несколько горок.

Цена — 300 рублей за весь день

Цена — 300 рублей за весь день

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Стоимость — 300 рублей за весь день, в кафе можно купить еды и пива, а можно пронести свое. За это, правда, возьмут по 50 рублей с человека за еду и по 50 рублей за каждый литр спиртного.

Уникальная черная береза

Уникальная черная береза

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Неподалеку от Сузуна есть забавная природная достопримечательность. Это так называемая черная береза, которой 80 лет, кора у нее действительно черная.

У нас такие не растут

У нас такие не растут

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В наших краях это редкость, растут черные березы в Приморье, Забайкалье. Дерево обнаружили в 1980 году, огородили заборчиком, поставили табличку.

Защитные рвы вокруг березы

Защитные рвы вокруг березы

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И даже окопали двойным противопожарным рвом, чтобы дерево не пострадало в случае лесного пожара.

Маслосырзавод работает давно

Маслосырзавод работает давно

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А что же привезти из Сузуна? Тут есть свой маслосырзавод, и говорят, что его продукция очень даже ничего — отправимся туда.

Фирменный магазин при заводе

Фирменный магазин при заводе

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— Обычное масло, сделано по ГОСТу, сыр тоже. Масло чем хорошо? Без всяких добавок, стоит 400 рублей за килограмм, произведено на нашем заводе, жирность 72,5 процента. И сыр так же, «гостовский» «Российский» сыр, — говорит Галя, продавщица фирменного магазина.

Цены низкие, а продукт хороший

Цены низкие, а продукт хороший

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Цены удивительные, сыр — всего 371 рубль за кило. За эти два больших куска я отдал 230 рублей за сыр и 198 рублей за масло. Дома попробовал — сыр реально вкусный, и масло тоже ничего. В них есть какой-то привкус натуральности, видимо, действительно не добавляют всякие присадки в еду.

Музей монетного двора

Музей монетного двора

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор мест

Вот такой он — русский городок Сузун. Кстати, место считается туристическим, и вы можете попасть сюда с автобусным туром за 1600 рублей, в эти деньги входят проезд, обед, экскурсии и все музейные билеты.

А в следующей серии читайте «Маршруты выходного дня» по городу Москве, столице-матушке!

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