Вновь на НГС рубрика «Маршруты выходного дня» — краткое содержание предыдущих серий: мы совершили поездку вокруг Обского моря, побывали в маленьких деревушках на побережье, исследовали город Камень-на-Оби, съездили в райцентр Черепаново. А сегодня у нас рабочий поселок Сузун — приятное ухоженное место с музеями, аквапарком, сырным производством и очень приличным рестораном.
Сразу скажем, Сузун нам понравился — чистый городок с хорошими дорогами, музеями, приличной гостиницей и очень интересным рестораном, каких и в Новосибирске немного. А сначала посмотрите наш небольшой ролик — там запечатлены дорога на Сузун и наши русские просторы.
Формально Сузун считается рабочим поселком, но по сути это небольшой городок с населением 15 тысяч человек. Он встречает нас интересной композицией с соболями — получше, чем наши новосибирские соболя на Красном проспекте.
Городок опрятный, улицы чистые, асфальт ровный. Тут как раз отмечали День флага России — куча народу каталась на велосипедах с флагами.
По всей главной улице Ленина на столбах висят динамики, через которые транслируется музыка — редко где такое увидишь.
В Сузуне три гостиницы, мы попали в недавно построенную «Элегант Люкс» в самом центре. Небольшое здание со скромными, но свежими и просторными номерами. Цена в двухместном — 1000 рублей с человека в сутки.
Сузун появился аж в 1764 году по приказу
Сейчас на их местах музеи, где выставлены образцы монет, медных слитков, сохранившиеся фрагменты деревянных конструкций тех лет.
Была обустроена плотина, там стояли водяные колеса, с помощью которых приводились в движение механизмы для чеканки монет.
Вот так выглядели эти колеса — это действующий макет, не оригинал.
А это сохранившаяся оригинальная кирпичная кладка, остался только фундамент одного из зданий.
В музее медеплавильного завода можно увидеть не только артефакты производства, но и предметы быта тех лет, всякие причудливые чайники.
Что это, старинная расческа? Нет, это щетка для работы по металлу.
В этом же музее шикарный макет старого Сузуна, тщательно воссозданы домики, река, заводики, мосты, плотина.
Какая детализация, есть даже фигурки людей на лошадях — красота.
— У нас маслосырзавод есть, мясокомбинат. Еще производят марганцовку, лесопильные всякие, пилорамы, леспромхоз, народ работает на этих предприятиях. Магазинов тьма. У нас кинотеатр хороший, спорт развит, у нас едут отовсюду, соревнования проходят — приезжают со всей области, — рассказывает о том, чем живет Сузун, сотрудница музея Любовь.
А еще есть музей народной иконы — это такие иконы, которые были созданы не профессиональными мастерами, а простыми людьми без образования.
В этом же музее — коллекция крестиков, нательных, наперсных и прочих.
Давайте пройдемся по городу. Это миниатюрная набережная на местной речке.
Рыбаки на плотине ловят рыбу, значит, она тут есть.
А это местный вокзал, здесь тихо и безлюдно. Пассажирских поездов и электричек тут немного.
В городе развит спорт, здесь несколько спортивных школ и сооружений для занятий спортом.
Весьма развита пивная культура — креатив так и прет. «Пивная номер 1», «Пиво ок» и прочие произведения искусства.
А это памятник — купец и котик. Говорят, если погладить котика, будет много денежек.
Какая интересная кладка ограждения балкона. Не развалится ли?
Дорожный знак таксофона, видимо, еще с советских времен. Давно такой последний раз видели?
Радиостанция «Сузун FM». Днем здесь трогательно зачитывают частные объявления о продаже всякой всячины. Читают медленно, чтобы можно было успеть записать телефон.
В городе есть рестораны и бары, но ресторан «Кустари», очевидно, здесь самый крутой. Местные предприниматели заморочились и создали авторское заведение на вполне высоком уровне.
Ресторан небольшой, но с продуманным интерьером с акцентом на деревянный декор.
Посмотрите, какой милый старинный паровозик, он встречает гостей.
А это туалетная комната — дерево со светящимися шарами, стеклянные раковины.
Обратите внимание, как декорированы раковины — снизу не поленились выложить композиции из сена и цветов, из старинных инструментов.
Меню небольшое, цены не велики — стейк из лосося 297 рублей, антрекот из хрюшки 275 рублей, пиво 125 рублей. Пиво местное самодельное, вполне приличное.
Порции довольно большие, и подают горячие блюда на предварительно подогретых тарелках. Это признак реально приличного ресторана, много вы в Новосибирске видели таких? Обычно кинут горячее на холодную тарелку — нате, ешьте. А оно уже остыло.
А это пивная — бар при нашей гостинице, просторно и опрятно. Цены на разливное пиво чуть выше новосибирских.
Что не ожидаешь увидеть в маленьком городке, так это аквапарк. А он тут есть — небольшой, три бассейна, несколько горок.
Стоимость — 300 рублей за весь день, в кафе можно купить еды и пива, а можно пронести свое. За это, правда, возьмут по 50 рублей с человека за еду и по 50 рублей за каждый литр спиртного.
Неподалеку от Сузуна есть забавная природная достопримечательность. Это так называемая черная береза, которой 80 лет, кора у нее действительно черная.
В наших краях это редкость, растут черные березы в Приморье, Забайкалье. Дерево обнаружили в 1980 году, огородили заборчиком, поставили табличку.
И даже окопали двойным противопожарным рвом, чтобы дерево не пострадало в случае лесного пожара.
А что же привезти из Сузуна? Тут есть свой маслосырзавод, и говорят, что его продукция очень даже ничего — отправимся туда.
— Обычное масло, сделано по ГОСТу, сыр тоже. Масло чем хорошо? Без всяких добавок, стоит 400 рублей за килограмм, произведено на нашем заводе, жирность 72,5 процента. И сыр так же, «гостовский» «Российский» сыр, — говорит Галя, продавщица фирменного магазина.
Цены удивительные, сыр — всего 371 рубль за кило. За эти два больших куска я отдал 230 рублей за сыр и 198 рублей за масло. Дома попробовал — сыр реально вкусный, и масло тоже ничего. В них есть какой-то привкус натуральности, видимо, действительно не добавляют всякие присадки в еду.
Вот такой он — русский городок Сузун. Кстати, место считается туристическим, и вы можете попасть сюда с автобусным туром за 1600 рублей, в эти деньги входят проезд, обед, экскурсии и все музейные билеты.
А в следующей серии читайте «Маршруты выходного дня» по городу Москве, столице-матушке!