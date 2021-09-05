Вот такой он — русский городок Сузун. Кстати, место считается туристическим, и вы можете попасть сюда с автобусным туром за 1600 рублей, в эти деньги входят проезд, обед, экскурсии и все музейные билеты.

А в следующей серии читайте «Маршруты выходного дня» по городу Москве, столице-матушке!