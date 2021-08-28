Как живут люди в провинции. Дискотеки в стиле 80-х, духи на разлив по 8 рублей и заброшенный элеватор

Ну а мы отправляемся в рабочий поселок Сузун, где есть монетный музей, уникальная береза черного цвета и шикарный ресторан уровня Европы: про него читайте в следующей серии.



А вот репортаж из поездки по деревням на побережье Обского моря — посмотрите, как там живут люди.