Как живут люди в провинции. Дискотеки в стиле 80-х, духи на разлив по 8 рублей и заброшенный элеватор

В рубрике «Маршруты выходного дня» продолжаем рассказывать о деревнях и городках Новосибирской области, куда можно съездить, сменить обстановку, посмотреть, как живут люди, узнать что-то новое. Сегодня у нас репортаж из Черепанова. Там есть свой Красный проспект, шикарный вокзал, памятники грузовикам и паровозам, а также звероферма.
Райцентр Черепаново находится в 110 километрах от центра Новосибирска, ехать туда — 2 часа по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Дорога отремонтированная, можно сказать отличная, тем не менее бдительности терять не стоит.
Именно в районе поворота на райцентр находятся коварные черепановские холмы — впадины на дороге, которые скрывают встречный автомобиль (плюс марево на жаре). Водитель идет на обгон, не видя скрытую машину, которая потом резко выныривает из впадины — происходят ДТП. В народе даже родилась легенда про «автомобиль-призрак», который внезапно возникает на встречке.
И именно в этих местах в аварии погибли поэтесса и композитор Татьяна Снежина и еще несколько человек. Это было 21 августа 1995 года, мы побывали здесь тоже 21 августа, то есть спустя ровно 21 год после ДТП. Будьте бдительны на дорогах.
Черепаново (официально город с населением 19 тысяч человек) встречает нас огромным заброшенным элеватором с наскальной живописью «Дикий ангел» — креативно.
Далее мы попадаем на Красный проспект — да, да, здесь тоже есть такая улица. В отличие от нашего проспекта, на местном Красном — сплошь частные дома.
Поселение Черепаново возникло в 1912 году на месте, где зимовали переселенцы. Потом появилась железнодорожная станция, вокруг которой и рос город. Сейчас здесь симпатичный веселенький вокзал, отстроенный РЖД.
На перроне порядок, чистота. Установлен памятник паровозу 1953 года выпуска, который работал на Транссибе.
Еще один железнодорожный памятник: с одной стороны — голова коня (геральдический символ Черепановского района), с другой — фрагмент паровоза.
А это местный ландшафтный дизайн — деревянные дядя и тетя. Красота.
Через местный вокзал проходит множество поездов: и электрички до Новосибирска, и дальние поезда на Ташкент, Бишкек, Алматы.
Рядом — церковь Алексия, митрополита Московского, построенная в начале ХХ века. В советское время здание использовалось под дом пионеров, сейчас возвращено патриархату.
Действующий фонтан в центре города, рядом тусит небольшая группа школьников.
— Как живете тут, дети? — спрашиваю.
— Хорошо, не скучно. Гуляем, скоро в школу, неохота. Весной мы дистанционно учились, а старшеклассники ходили в школу. А теперь всем ходить, — отвечают Макс и Ярик.
Напротив — местный Дом культуры. Тут тебе и кинозал, и концертный зал, и краеведческий музей, и всякие кружки.
Вахтер Светлана говорит, что музей по выходным не работает, а в будни народ там бывает, «интересуются историей края».
— А это дискотечный зал. Дискотека платная: и 30, и 50, и 60 рублей за билет, — объясняет Светлана.
В концертном зале выступают местные коллективы и гастролеры из Новосибирска. Киркорова и Лободы тут не замечали.
Единственная гостиница города находится в состоянии «как в СССР». Впрочем, сейчас здесь идут ремонтные работы.
— Койко-место — 700 рублей в сутки на одного человека. У нас 5-местные и 10-местные комнаты, — объясняет администратор гостиницы.
В городе есть кафе и рестораны. Говорят, даже кальянная имеется.
Кому духи на разлив? Пожалуйста, духи Reni по 8 рублей.
Еще местный креатив — парикмахерская «Марафет». Будьте спокойны, некрасивыми отсюда не уйдете.
А это — мужской монастырь в честь Всех Святых в земле Сибирской просиявших, построенный в 1980-х годах. Здесь живут монахи, которые ведут натуральное хозяйство.
Памятник советскому грузовику ГАЗ-51, одному из самых массовых грузовых авто в СССР. Именно он активно трудился на восстановлении страны после войны.
А мы едем на необычное предприятие — звероферму по разведению норок. В советские годы это было процветающее хозяйство, вокруг него возник целый поселок для работников.
В наше время спрос на мех упал, тем не менее норковые шубы по-прежнему в ходу. Поэтому звероферма продолжает работать, сейчас здесь содержится порядка 50 000 норок.
— Вот норка в мае ощенилась, вот подросли уже. Всего их 5 цветов, есть белые, серые, коричневые, — рассказывает работник фермы Сергей, который трудится тут с 80-х годов.
В каждой клетке содержится по 2–3 норки, сверху им кладут корм — смесь из мяса, рыбы и прочих компонентов. Над фермой кружится множество коршунов, они, окаянные, воруют корм у норок.
В ближайшее время эти норки, появившиеся в мае, пойдут на шкурки — звероферма поставляет мех на различные швейные предприятия.
Ну а мы отправляемся в рабочий поселок Сузун, где есть монетный музей, уникальная береза черного цвета и шикарный ресторан уровня Европы: про него читайте в следующей серии.
А вот репортаж из поездки по деревням на побережье Обского моря — посмотрите, как там живут люди.