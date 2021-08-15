Как живут люди в крохотных деревнях на берегу Обского моря: от брошенных домов до шикарных участков (фото)

На выезде из деревни встречаем трех развеселых ребятишек, которые с интересом бегут к проезжающей мимо машине.



— А что, дитятки, хорошо вы тут живете? — спрашиваю.



— Хорошо! — отвечают.

— Как до берега моря-то доехать?

— А вон туда по дороге, мимо детского лагеря!