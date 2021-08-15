Как живут люди в крохотных деревнях на берегу Обского моря: от брошенных домов до шикарных участков (фото)

Краткое содержание предыдущих серий — мы рассказывали о путешествии на автомобиле вокруг Обского моря и о старом русском городе Камень-на-Оби, где сохранилась дореволюционная архитектура. А сегодня расскажем о пяти деревеньках, которые встречались нам по пути, больших и малых — теплится ли там жизнь, чем занимаются люди. Подробнее — в путевых зарисовках Дмитрия Косенко.
Сразу после паромной переправы в Камне-на-Оби, если ехать вдоль побережья Обского моря, начинаются дикие места. Никакого асфальта нет, людей и машин мало — грунтовая дорога ведет в Дресвянку, которая основана аж в 1676 году.
На часах около 9 вечера, но на улицах уже никого нет — только коровы и лошади. Село большое, но производит впечатление медленно уменьшающегося поселения — многие дома брошены и заколочены.
Впрочем, даже тут теплится политическая жизнь. А что, сельские люди — тоже электорат.
Из предприятий мы обнаружили тут «Дресвянский мастерский участок» — это филиал компании «Каменский ЛДК», которая занимается лесозаготовками и обработкой дерева.
На выезде из деревни встречаем трех развеселых ребятишек, которые с интересом бегут к проезжающей мимо машине.
— А что, дитятки, хорошо вы тут живете? — спрашиваю.
— Хорошо! — отвечают.
— Как до берега моря-то доехать?
— А вон туда по дороге, мимо детского лагеря!
Следующая деревня побережья — Малетино, до нее самый сложный участок лесной дороги. Местами дремучая дорога заросла, местами настолько узкая, что еле проберешься, местами большие ухабы. Уже ближе к деревне пейзаж становится аккуратней — заросли высокой травы исчезают, берег моря становится ниже, появляются песчаные отмели.
Село Малетино, 1775 года основания, совсем крохотное — живут тут человек 40. Многие — только летом. Некоторые дома продаются и используются как дачи, даже сдаются.
Есть зажиточные домики — ну, это явно городские приехали на отдых.
В этот домик ворюги не залезут — на кол сядут.
Дед Вова живет тут постоянно с 1980 года, у него хороший большой дом. Все бы ничего — да рядом находится предприятие по добыче щебня — Малетинский каменный карьер.
— Пыль, грязь от них летит, мы жаловались, а толку-то, так и продолжают работать, — рассказывает селянин.
Малетинская школа давно не работает — детей тут почти нет. А кто есть — тех возят в другую деревню.
— Школа только в Столбово, это 18 километров отсюда. Возят на автобусе, в воскресенье вечером приезжают забирают, в пятницу после уроков привозят, — говорит местный мальчик Андрей.
Село Милованово чуть побольше, это уже Новосибирская область. И дороги пошире, и народу побольше — чувствуется движняк.
На мотоциклах гоняют, старых советских «Ижах» — романтика.
Но магазинов все равно нет, зато есть таксофон — я проверил, гудит.
Вместо магазинов — автолавка, которая приезжает по расписанию. Машина останавливается в нескольких точках, местные тут же подходят за продуктами.
— Школы здесь нет, только в Чингисе. Я не местный, но видел, что сюда автобусы приезжают за детьми, они садятся и едут. А я к бабушке приехал на лето, — объясняет мальчик Никита, который пришел в автолавку.
У многих жителей — шикарные ухоженные участки, которые выходят прямо на море — ляпота (примечание: именно ляпота). Купил бы здесь дачку.
Рядом с селом — камнедобывающее предприятие, здесь добывают базальтовую горную породу — диабаз. Этот камень использует при производстве измерительных приборов, для мощения улиц (например Красная площадь в Москве), для строительства и декора зданий.
Чингис — это уже настоящая цивилизация. Большая деревня 1719 года с магазинами, почтой, дорожными знаками, собственной школой.
В 1756 году здесь был построен деревянный храма в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, потом здание стало каменным.
В советские годы его использовали как зернохранилище, затем был пожар и от храма остались фундамент и фрагменты стен. В 90-х храм восстановили с использованием сохранившейся старинной кирпичной кладки.
Здесь есть паромная переправа — до деревни проще всего добираться по Ордынскому шоссе до села Спирино. Зимой вместо парома — ледовая переправа.
Трогательное деревянное здание Чингисской школы построено в 1961 году. Зарплата директора школы — 500 тысяч рублей в год.
А мы доезжаем до села Нижнекаменка — здесь в центре даже есть асфальт. И тут уже полно отдыхающих из города — добираться не так далеко, есть хорошие места на побережье моря, чистый Караканский бор с грибами и ягодами.
Занимаются тут заготовкой и обработкой дерева — вполне крупное предприятие.
Бензин на местной заправке что-то дороговат — 46 рублей за 92-й.
Нижнекаменка так же связана с другим побережьем паромной переправой. Это, кстати, очередь на паром — вечер выходного дня.
Паром приходит в райцентр Ордынское — а там уже 110 километров по хорошему асфальту до Новосибирска.
Вот такая она, русская деревня, большая и малая, еще живая!