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Как живут люди в крохотных деревнях на берегу Обского моря: от брошенных домов до шикарных участков (фото)

Изучаем пять деревень, которые стоят на побережье

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Отправляемся в экспедицию по деревням

Отправляемся в экспедицию по деревням

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Краткое содержание предыдущих серий — мы рассказывали о путешествии на автомобиле вокруг Обского моря и о старом русском городе Камень-на-Оби, где сохранилась дореволюционная архитектура. А сегодня расскажем о пяти деревеньках, которые встречались нам по пути, больших и малых — теплится ли там жизнь, чем занимаются люди. Подробнее — в путевых зарисовках Дмитрия Косенко.

Расстояние от Новосибирска

Расстояние от Новосибирска

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Дорога до Дресвянки выглядит как-то так

Дорога до Дресвянки выглядит как-то так

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Сразу после паромной переправы в Камне-на-Оби, если ехать вдоль побережья Обского моря, начинаются дикие места. Никакого асфальта нет, людей и машин мало — грунтовая дорога ведет в Дресвянку, которая основана аж в 1676 году.

Встречаются старые заброшенные дома

Встречаются старые заброшенные дома

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На часах около 9 вечера, но на улицах уже никого нет — только коровы и лошади. Село большое, но производит впечатление медленно уменьшающегося поселения — многие дома брошены и заколочены.

Политика есть везде

Политика есть везде

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Впрочем, даже тут теплится политическая жизнь. А что, сельские люди — тоже электорат.

Офис деревообрабатывающего педприятия

Офис деревообрабатывающего педприятия

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Из предприятий мы обнаружили тут «Дресвянский мастерский участок» — это филиал компании «Каменский ЛДК», которая занимается лесозаготовками и обработкой дерева.

Дети гуляют возле дома

Дети гуляют возле дома

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На выезде из деревни встречаем трех развеселых ребятишек, которые с интересом бегут к проезжающей мимо машине.

— А что, дитятки, хорошо вы тут живете? — спрашиваю.

— Хорошо! — отвечают.

— Как до берега моря-то доехать?

— А вон туда по дороге, мимо детского лагеря!

Малетино — уже не в таких дремучих местах

Малетино — уже не в таких дремучих местах

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Следующая деревня побережья — Малетино, до нее самый сложный участок лесной дороги. Местами дремучая дорога заросла, местами настолько узкая, что еле проберешься, местами большие ухабы. Уже ближе к деревне пейзаж становится аккуратней — заросли высокой травы исчезают, берег моря становится ниже, появляются песчаные отмели.

Сюда приезжают на отдых

Сюда приезжают на отдых

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Село Малетино, 1775 года основания, совсем крохотное — живут тут человек 40. Многие — только летом. Некоторые дома продаются и используются как дачи, даже сдаются.

Добротный дом, новая машина

Добротный дом, новая машина

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Есть зажиточные домики — ну, это явно городские приехали на отдых.

Забор из кольев

Забор из кольев

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В этот домик ворюги не залезут — на кол сядут.

Дед Вова — справа

Дед Вова — справа

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Дед Вова живет тут постоянно с 1980 года, у него хороший большой дом. Все бы ничего — да рядом находится предприятие по добыче щебня — Малетинский каменный карьер.

Главный источник пыли и грязи в деревне

Главный источник пыли и грязи в деревне

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— Пыль, грязь от них летит, мы жаловались, а толку-то, так и продолжают работать, — рассказывает селянин.

Школа была ликвидирована в 2011 году

Школа была ликвидирована в 2011 году

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Малетинская школа давно не работает — детей тут почти нет. А кто есть — тех возят в другую деревню.

Детей возят автобусом в Столбово

Детей возят автобусом в Столбово

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— Школа только в Столбово, это 18 километров отсюда. Возят на автобусе, в воскресенье вечером приезжают забирают, в пятницу после уроков привозят, — говорит местный мальчик Андрей.

Въезд в Милованово

Въезд в Милованово

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Село Милованово чуть побольше, это уже Новосибирская область. И дороги пошире, и народу побольше — чувствуется движняк.

Советский «Иж» с коляской

Советский «Иж» с коляской

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На мотоциклах гоняют, старых советских «Ижах» — романтика.

Рабочий таксофон «Ростелекома»

Рабочий таксофон «Ростелекома»

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Но магазинов все равно нет, зато есть таксофон — я проверил, гудит.

Автолавка приехала

Автолавка приехала

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Вместо магазинов — автолавка, которая приезжает по расписанию. Машина останавливается в нескольких точках, местные тут же подходят за продуктами.

Никиту (справа) послали за продуктами

Никиту (справа) послали за продуктами

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— Школы здесь нет, только в Чингисе. Я не местный, но видел, что сюда автобусы приезжают за детьми, они садятся и едут. А я к бабушке приехал на лето, — объясняет мальчик Никита, который пришел в автолавку.

Шикарный зеленый участок

Шикарный зеленый участок

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У многих жителей — шикарные ухоженные участки, которые выходят прямо на море — ляпота (примечание: именно ляпота). Купил бы здесь дачку.

Добывают и обрабатывают камень

Добывают и обрабатывают камень

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Рядом с селом — камнедобывающее предприятие, здесь добывают базальтовую горную породу — диабаз. Этот камень использует при производстве измерительных приборов, для мощения улиц (например Красная площадь в Москве), для строительства и декора зданий.

Большое село Чингис

Большое село Чингис

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Чингис — это уже настоящая цивилизация. Большая деревня 1719 года с магазинами, почтой, дорожными знаками, собственной школой.

Храм в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

Храм в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

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В 1756 году здесь был построен деревянный храма в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, потом здание стало каменным.

Сохранилась древняя кладка

Сохранилась древняя кладка

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В советские годы его использовали как зернохранилище, затем был пожар и от храма остались фундамент и фрагменты стен. В 90-х храм восстановили с использованием сохранившейся старинной кирпичной кладки.

Паром до села Спирино

Паром до села Спирино

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Здесь есть паромная переправа — до деревни проще всего добираться по Ордынскому шоссе до села Спирино. Зимой вместо парома — ледовая переправа.

Деревянная школа — ей 60 лет

Деревянная школа — ей 60 лет

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Трогательное деревянное здание Чингисской школы построено в 1961 году. Зарплата директора школы — 500 тысяч рублей в год.

Что непонятного — едет бухать

Что непонятного — едет бухать

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Нижнекаменка оборудована асфальтом

Нижнекаменка оборудована асфальтом

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор мест

А мы доезжаем до села Нижнекаменка — здесь в центре даже есть асфальт. И тут уже полно отдыхающих из города — добираться не так далеко, есть хорошие места на побережье моря, чистый Караканский бор с грибами и ягодами.

Крупное предприятие по обработке дерева

Крупное предприятие по обработке дерева

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Занимаются тут заготовкой и обработкой дерева — вполне крупное предприятие.

Сегодня в продаже бензин по 46 рублей

Сегодня в продаже бензин по 46 рублей

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Бензин на местной заправке что-то дороговат — 46 рублей за 92-й.

Еще старые добрые советские мотоциклы — это уже «Урал»

Еще старые добрые советские мотоциклы — это уже «Урал»

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А вот так в деревнях старшие дети возят младших — посадил ляльку на руль лицом к себе и погнали

А вот так в деревнях старшие дети возят младших — посадил ляльку на руль лицом к себе и погнали

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Очередь на паром

Очередь на паром

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Нижнекаменка так же связана с другим побережьем паромной переправой. Это, кстати, очередь на паром — вечер выходного дня.

До Новосибирска всего 110 км

До Новосибирска всего 110 км

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Паром приходит в райцентр Ордынское — а там уже 110 километров по хорошему асфальту до Новосибирска.

Вот такая она, русская деревня, большая и малая, еще живая!

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деревнимореотдыхпутешествие
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