Необычная поездка на машине вокруг Обского моря. Что посмотреть, где отдохнуть и сколько это стоит (крутые фото + маршрут)

В свежем выпуске рубрики «Маршруты выходного дня» — «кругосветная» поездка вокруг Обского моря. Какие интересные деревеньки попадаются на пути? Где лучше остановиться на ночевку? Каких дорог следует избегать? И какой сюрприз привезти родным и близким из этой трехдневной поездки? О красотах и интересностях, которые есть неподалеку от Новосибирска, рассказывает Дмитрий Косенко.

Чем хороша такая поездка — это легкий приятный отдых на 2–3 дня, позволяющий сменить надоевшую городскую картинку. При этом ты постоянно куда-то движешься, что-то видишь — это куда интересней, чем банально стоять с палаткой на море в одном месте. Обское море можно объехать полностью через город Камень-на-Оби (большое кольцо) либо форсировать его в середине на пароме.