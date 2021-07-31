Необычная поездка на машине вокруг Обского моря. Что посмотреть, где отдохнуть и сколько это стоит (крутые фото + маршрут)

В свежем выпуске рубрики «Маршруты выходного дня» — «кругосветная» поездка вокруг Обского моря. Какие интересные деревеньки попадаются на пути? Где лучше остановиться на ночевку? Каких дорог следует избегать? И какой сюрприз привезти родным и близким из этой трехдневной поездки? О красотах и интересностях, которые есть неподалеку от Новосибирска, рассказывает Дмитрий Косенко.
Чем хороша такая поездка — это легкий приятный отдых на 2–3 дня, позволяющий сменить надоевшую городскую картинку. При этом ты постоянно куда-то движешься, что-то видишь — это куда интересней, чем банально стоять с палаткой на море в одном месте. Обское море можно объехать полностью через город Камень-на-Оби (большое кольцо) либо форсировать его в середине на пароме.
Мы едем по полному маршруту: сначала Ордынское шоссе, потом переправа в самом начале моря, потом правое побережье с деревнями и, наконец, выход на Бердское шоссе и возвращение в столицу. Расчетный пробег — 550 километров (с учетом заездов в деревни и к берегам), по времени оптимально три дня с двумя ночевками.
Сразу предупредим, что на начальном участке правого побережья в некоторых местах на полевых дорогах есть глубокие ямы, через которые не всякая легковушка проползет. Ну то есть длинная «Тойота-Камри» с огромными свесами не пройдет, а какая-нибудь короткая малолитражка с нормальным клиренсом пройдет — но тут решать вам. Лучше, конечно, ехать на кроссовере или внедорожнике — вот мы и едем на полноприводном Mitsubishi Outlander экипажем в составе 3 человек.
С собой берем стандартный походный набор: палатку, спальники, раскладные стол и стулья, подушки, одеяла, газовую плитку, немного посуды, холодильную сумку со льдом. Всё прекрасно помещается в
Стартуем в пятницу в 13 часов, добираемся до Ордынского шоссе. Вот, наверное, еще кто-то едет на отдых — забавный крохотный Nissan March, буксирующий прицеп, сделанный в одном стиле с машиной.
На выезде из города стоит прикупить с собой арбузик — пригодится по жаркой погоде. Отдали 350 рублей за крупный арбуз (он оказался хорошим).
Состояние дороги на Ордынском шоссе в целом приемлемое. Есть много совсем новых участков, расширений, как, например, этот четырехполосный фрагмент. Но есть и старые участки с выщербленным асфальтом. Оптимальную скорость я выбрал 90–100 километров в час с круизом.
Первая остановка — часовня и музей на месте гибели гармониста Геннадия Заволокина, который вел передачу «Играй, гармонь» на Первом канале о народной музыке (она до сих пор идет).
Здесь соорудили интересную деревушку с музеем, кораблем, звонницей, предметами русского деревенского быта.
Можно остановиться, перекусить (есть столы), отдохнуть, попробовать поднять тяжеленный Царь-молот.
Далее минуем районный центр Ордынское — дорога начинает приближаться к береговой линии. Есть несколько съездов с шоссе на побережье — мы съехали к морю, чтобы совершить священный обряд купания. Небольшой пляжик, песочек, правда, до глубины далеко идти.
Начинается Алтайский край, развеселая деревня Масляха. Вдоль дороги здесь стоят продавцы меда и рыбы, все они машут руками проезжающим машинам, заманивая их к своим прилавкам.
В этих краях принято ездить на коняшках — красота!
Прибытие в Камень-на-Оби около 18:00, это старинный русский город, основанный в 1751 году с населением 40 тысяч человек. Здесь сохранились интересные образцы дореволюционной архитектуры, всякие купеческие особняки, резные деревянные дома. Подробнее о Камне читайте в нашем отдельном репортаже, который скоро выйдет.
По первоначальному плану предполагалось заночевать в гостинице, но было принято решение успеть на паром и погрузиться уже в объятия природы. Автомобильного моста тут нет — экономически нецелесообразно, зато есть новый железнодорожный, который РЖД построили 10 лет назад за 5 миллиардов рублей, поскольку через Камень проходит главный грузовой ход Западно-Сибирской железной дороги.
Для машин и пешеходов — три парома, которые курсируют между берегами. Грузимся на паром, отдаем 350 рублей и через полчаса мы уже на правом берегу.
Взят курс на Дресвянку, первую деревню побережья. Дорога пока — нормальная щебенка, благополучно добираемся до поселка и после него выходим на самый сложный участок маршрута.
Курс на следующую деревню — Малетино. Поселения здесь связаны узкими полевыми дорогами, которые в некоторых местах заросли так сильно, что машину можно поцарапать ветками. Поэтому стараемся тщательно следить за кустами, вовремя замедляться, правильно маневрировать. Совет: если перед вами явно узкое заросшее место, попросите пассажира выйти и отогнуть ветки, пока вы проезжаете, или ножницами состригите эти ветки. Если, конечно, машина вам дорога.
Плюс рельеф дороги с сильными провалами — на низком клиренсе тут делать нечего. Пару раз я включал полный привод, но, думаю, обошлось бы и без него, грязи не было. Через ручьи и речки заботливо перекинуты деревянные мостики. Мобильная связь пропадает, поэтому карты нужно смотреть заранее.
Время к закату, а где остановиться на ночевку пока непонятно — берега заросшие и высокие, заболоченные. Летает куча каких-то оводов размером с жирных свиней, впрочем, человека они не кусают, они больше летят на тепло от автомобиля. В крайнем случае придется вставать с ночевкой прямо в лесу или у дороги.
Но слава святым угодникам — пейзаж начинает меняться. Берег становится ниже, появляется выход к морю. И вот мы уже на полянке класса люкс с кострищем, без высокой травы, с отличным видом на море и закат.
Есть собственный песочный пляжик и, главное, куча сухих дров — даже в лес не надо идти.
Готовить ничего особо не стали, перекусили рыбкой холодного копчения из Камня и сосисками, пожаренными на костре. В целом неплохо, правда, донимали комары, сволочи. «Рефтамид» и даже дым от костра не справлялись с этими кровососами, вероятно, потому что в этих местах они плодятся, как кролики. На будущее: вероятно, нужна более серьезная, комплексная защита — проверенные инсектициды, спиральки, отпугиватели. Еще совет, как избавиться от комаров, налетевших в автомобиль: включаем кондиционер, охлаждаем салон, тряпкой выгоняем основную часть кровососов. Потом включаем лампочку и убиваем летящих на свет оставшихся засранцев.
Подъем в 11:30 утра, тонизирующий завтрак арбузиком и чаем с булочкой — прелестно.
Проезжаем деревню Малетино. Курс на деревню Милованово. Дорога становится шире и лучше, встречаются базы отдыха. Кстати, если неохота жить в палатке, вы можете остановиться на какой-нибудь базе. Цены — 500, 1000, 1500 рублей с человека в зависимости от состояния базы.
Вот пример: база «Каракан», за простенький четырехместный номер 1600 рублей в сутки, за двухместный — 2500 рублей.
Есть места получше и подороже, к примеру «Шале Каркан»: 5000 рублей за двухместный номер с завтраком.
На сегодня план — доехать до деревни Ерестной, это середина Обского моря. Дорога местами песчаная, мягкая, но шибко пыльная — ехать только с кондиционером с внутренней рециркуляцией воздуха.
Появились миленькие живописные поля со стогами сена. Люди забираются на эти стога и устраивают фотосессии на 1000 снимков.
Деревня Милованово: магазинов тут нет, зато есть работающий таксофон и приезжающая автолавка с продуктами.
Побережье здесь отличное, у многих участки выходят прямо на море — лепота! Дорога далее — грейдер с отсевом, местами жутко пыльная, но ям и провалов рельефа нет, спокойно едем
А вот большая зажиточная деревня Чингисы. Здесь есть церковь аж 1756 года и паромная переправа на левый берег (в село Спирино).
Есть собственная школа — старенькое деревянное здание. Есть и нормальные магазины с безналичной оплатой — поэтому продукты решили докупить здесь, положив их в холодильную сумку.
Появляются первые признаки цивилизации — дорожные знаки и даже светофор.
Держим курс на Абрашино по щебенке. В лесу — сборище автомобилей, как на Красном проспекте. Оказывается, люди приехали на Мраморное озеро — заброшенный карьер, где когда-то добывали камень.
Озеро находится в стороне от моря, оно небольшое, с крутыми берегами, с водой приятного изумрудного цвета. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину, в 90-е годы карьер стал наполняться водой из подземных источников.
Народу — тьма тьмущая. Организована инфраструктура — беседки, причалы, прокат лодок и катамаранов. Можно арендовать домик на берегу на базе «Оазис» — двухместный номер обойдется в 3000 рублей.
За маленькую лодку отдаем 300 рублей за полчаса, а за такой большой катамаран — 1000 рублей.
А посмотрите, какие здоровые здесь водятся рыбы — прямо у берега!
Ну а мы отправляемся в деревню Нижнекаменку — это уже «мегаполис» с хорошим асфальтом. Здесь также есть паромная переправа — это как раз очередь на нее.
Кто-то себе построил хорошую заводь и катается на гидроцикле — красота!
Неожиданная брошенная «Волга» в лесу на пеньке — это чего вообще?
Не забываем, что мы находимся в Караканском бору, а это место, где можно насобирать кучу грибов и ягод. Или купить у местных небольшое
Между тем подъезжаем к Ерестной — нужно искать место для ночевки. С дороги есть свертки в лес к полянам на берегу — заезжаем в несколько свертков, но все места уже плотно заняты.
Что-то мне подсказывает, что надо заехать в Ерестную и на границе деревни с бором поискать место. И интуиция не подвела — снова хорошая «двухкомнатная» полянка с хорошим видом, кострищем и двумя сухими кусками березы на дрова.
Время еще раннее — можно приготовить, например, гречку с тушенкой, для этого и взяли газовую плитку. Хорошая штуковина, готовить на ней гораздо быстрее и эффективнее, чем на костре.
А бонус — практически полное отсутствие комаров в этом месте.
Подъем в 11 утра, курс на Завьялово. Перед деревней с огненным названием Факел Революции дорога жутко пыльная, еще и трясучий «грейдер». Микроскопическая мелкая пыль проникает даже в закупоренный салон, машин на дороге много, пылевой туман стоит такой, что нужно включать противотуманные фары.
Люди в деревнях вот таким образом борются с тем, чтобы машины не носились и не пылили.
Платный мостик через речку Каракан — проезд 25 рублей с машины.
В Факеле Революции наконец начинается асфальт, который потом переходит в деревню Быстровку, Завьялово и больше не кончается. Асфальт местами хороший, местами старый выщербленный, но
Проезжаем село Бурмистрово и приближаемся к трассе
Немного сухих фактов: пробег 540 километров, средний расход на
Ну и напоследок: что привезти из поездки вокруг моря по лесу — аленький цветочек, гриб, ягоду? Конечно же, кедровую шишку — 100 рублей за 3 штучки!