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Необычная поездка на машине вокруг Обского моря. Что посмотреть, где отдохнуть и сколько это стоит (крутые фото + маршрут)

Репортаж из трехдневной экспедиции по диким местам и крохотным деревням

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Экспедиция вокруг Обского моря займет три дня

Экспедиция вокруг Обского моря займет три дня

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В свежем выпуске рубрики «Маршруты выходного дня» — «кругосветная» поездка вокруг Обского моря. Какие интересные деревеньки попадаются на пути? Где лучше остановиться на ночевку? Каких дорог следует избегать? И какой сюрприз привезти родным и близким из этой трехдневной поездки? О красотах и интересностях, которые есть неподалеку от Новосибирска, рассказывает Дмитрий Косенко.

Чем хороша такая поездка — это легкий приятный отдых на 2–3 дня, позволяющий сменить надоевшую городскую картинку. При этом ты постоянно куда-то движешься, что-то видишь — это куда интересней, чем банально стоять с палаткой на море в одном месте. Обское море можно объехать полностью через город Камень-на-Оби (большое кольцо) либо форсировать его в середине на пароме.

Большое кольцо вокруг моря

Большое кольцо вокруг моря

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Мы едем по полному маршруту: сначала Ордынское шоссе, потом переправа в самом начале моря, потом правое побережье с деревнями и, наконец, выход на Бердское шоссе и возвращение в столицу. Расчетный пробег — 550 километров (с учетом заездов в деревни и к берегам), по времени оптимально три дня с двумя ночевками.

Лучше ехать на внедорожнике с полным приводом

Лучше ехать на внедорожнике с полным приводом

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Сразу предупредим, что на начальном участке правого побережья в некоторых местах на полевых дорогах есть глубокие ямы, через которые не всякая легковушка проползет. Ну то есть длинная «Тойота-Камри» с огромными свесами не пройдет, а какая-нибудь короткая малолитражка с нормальным клиренсом пройдет — но тут решать вам. Лучше, конечно, ехать на кроссовере или внедорожнике — вот мы и едем на полноприводном Mitsubishi Outlander экипажем в составе 3 человек.

Вещей берем не слишком много

Вещей берем не слишком много

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С собой берем стандартный походный набор: палатку, спальники, раскладные стол и стулья, подушки, одеяла, газовую плитку, немного посуды, холодильную сумку со льдом. Всё прекрасно помещается в 540-литровый багажник Outlander, остается еще половина свободного места.

С прицепом на отдых

С прицепом на отдых

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Стартуем в пятницу в 13 часов, добираемся до Ордынского шоссе. Вот, наверное, еще кто-то едет на отдых — забавный крохотный Nissan March, буксирующий прицеп, сделанный в одном стиле с машиной.

Арбузы на Ордынском шоссе

Арбузы на Ордынском шоссе

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На выезде из города стоит прикупить с собой арбузик — пригодится по жаркой погоде. Отдали 350 рублей за крупный арбуз (он оказался хорошим).

Построены <nobr class="_">4-полосные</nobr> участки

Построены 4-полосные участки

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Состояние дороги на Ордынском шоссе в целом приемлемое. Есть много совсем новых участков, расширений, как, например, этот четырехполосный фрагмент. Но есть и старые участки с выщербленным асфальтом. Оптимальную скорость я выбрал 90–100 километров в час с круизом.

Часовня и музей в честь Геннадия Заволокина

Часовня и музей в честь Геннадия Заволокина

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Первая остановка — часовня и музей на месте гибели гармониста Геннадия Заволокина, который вел передачу «Играй, гармонь» на Первом канале о народной музыке (она до сих пор идет).

Музейный комплекс с предметами быта

Музейный комплекс с предметами быта

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Здесь соорудили интересную деревушку с музеем, кораблем, звонницей, предметами русского деревенского быта.

Молот реально тяжелый

Молот реально тяжелый

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Можно остановиться, перекусить (есть столы), отдохнуть, попробовать поднять тяжеленный Царь-молот.

Выход к морю в районе Спирино

Выход к морю в районе Спирино

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Далее минуем районный центр Ордынское — дорога начинает приближаться к береговой линии. Есть несколько съездов с шоссе на побережье — мы съехали к морю, чтобы совершить священный обряд купания. Небольшой пляжик, песочек, правда, до глубины далеко идти.

В дорогу нужно взять бутерброды

В дорогу нужно взять бутерброды

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Придорожная торговля медом

Придорожная торговля медом

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Начинается Алтайский край, развеселая деревня Масляха. Вдоль дороги здесь стоят продавцы меда и рыбы, все они машут руками проезжающим машинам, заманивая их к своим прилавкам.

Телеги — до сих пор транспорт

Телеги — до сих пор транспорт

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В этих краях принято ездить на коняшках — красота!

Старые купеческие особняки в Камне

Старые купеческие особняки в Камне

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Прибытие в Камень-на-Оби около 18:00, это старинный русский город, основанный в 1751 году с населением 40 тысяч человек. Здесь сохранились интересные образцы дореволюционной архитектуры, всякие купеческие особняки, резные деревянные дома. Подробнее о Камне читайте в нашем отдельном репортаже, который скоро выйдет.

Вместо автомобильного моста тут железнодорожный

Вместо автомобильного моста тут железнодорожный

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По первоначальному плану предполагалось заночевать в гостинице, но было принято решение успеть на паром и погрузиться уже в объятия природы. Автомобильного моста тут нет — экономически нецелесообразно, зато есть новый железнодорожный, который РЖД построили 10 лет назад за 5 миллиардов рублей, поскольку через Камень проходит главный грузовой ход Западно-Сибирской железной дороги.

Паром ведет катер сбоку

Паром ведет катер сбоку

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Для машин и пешеходов — три парома, которые курсируют между берегами. Грузимся на паром, отдаем 350 рублей и через полчаса мы уже на правом берегу.

Въезд в деревню Дресвянку

Въезд в деревню Дресвянку

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Взят курс на Дресвянку, первую деревню побережья. Дорога пока — нормальная щебенка, благополучно добираемся до поселка и после него выходим на самый сложный участок маршрута.

Дороги полевые, местами сложные

Дороги полевые, местами сложные

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Курс на следующую деревню — Малетино. Поселения здесь связаны узкими полевыми дорогами, которые в некоторых местах заросли так сильно, что машину можно поцарапать ветками. Поэтому стараемся тщательно следить за кустами, вовремя замедляться, правильно маневрировать. Совет: если перед вами явно узкое заросшее место, попросите пассажира выйти и отогнуть ветки, пока вы проезжаете, или ножницами состригите эти ветки. Если, конечно, машина вам дорога.

Деревянный мост через речку

Деревянный мост через речку

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Плюс рельеф дороги с сильными провалами — на низком клиренсе тут делать нечего. Пару раз я включал полный привод, но, думаю, обошлось бы и без него, грязи не было. Через ручьи и речки заботливо перекинуты деревянные мостики. Мобильная связь пропадает, поэтому карты нужно смотреть заранее.

Заросшие берега с кучей насекомых

Заросшие берега с кучей насекомых

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Время к закату, а где остановиться на ночевку пока непонятно — берега заросшие и высокие, заболоченные. Летает куча каких-то оводов размером с жирных свиней, впрочем, человека они не кусают, они больше летят на тепло от автомобиля. В крайнем случае придется вставать с ночевкой прямо в лесу или у дороги.

Полянка нашлась неожиданно

Полянка нашлась неожиданно

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Но слава святым угодникам — пейзаж начинает меняться. Берег становится ниже, появляется выход к морю. И вот мы уже на полянке класса люкс с кострищем, без высокой травы, с отличным видом на море и закат.

Есть подход к воде по песку

Есть подход к воде по песку

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Есть собственный песочный пляжик и, главное, куча сухих дров — даже в лес не надо идти.

Вид на закат на море

Вид на закат на море

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Готовить ничего особо не стали, перекусили рыбкой холодного копчения из Камня и сосисками, пожаренными на костре. В целом неплохо, правда, донимали комары, сволочи. «Рефтамид» и даже дым от костра не справлялись с этими кровососами, вероятно, потому что в этих местах они плодятся, как кролики. На будущее: вероятно, нужна более серьезная, комплексная защита — проверенные инсектициды, спиральки, отпугиватели. Еще совет, как избавиться от комаров, налетевших в автомобиль: включаем кондиционер, охлаждаем салон, тряпкой выгоняем основную часть кровососов. Потом включаем лампочку и убиваем летящих на свет оставшихся засранцев.

Арбуз — бодрый завтрак

Арбуз — бодрый завтрак

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Подъем в 11:30 утра, тонизирующий завтрак арбузиком и чаем с булочкой — прелестно.

Дорога стала просторней

Дорога стала просторней

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Проезжаем деревню Малетино. Курс на деревню Милованово. Дорога становится шире и лучше, встречаются базы отдыха. Кстати, если неохота жить в палатке, вы можете остановиться на какой-нибудь базе. Цены — 500, 1000, 1500 рублей с человека в зависимости от состояния базы.

Бюджетный номер на четверых

Бюджетный номер на четверых

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Вот пример: база «Каракан», за простенький четырехместный номер 1600 рублей в сутки, за двухместный — 2500 рублей.

Приличный номер в «Шале Каракан»

Приличный номер в «Шале Каракан»

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Есть места получше и подороже, к примеру «Шале Каркан»: 5000 рублей за двухместный номер с завтраком.

По песку мягко, но пыльно

По песку мягко, но пыльно

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На сегодня план — доехать до деревни Ерестной, это середина Обского моря. Дорога местами песчаная, мягкая, но шибко пыльная — ехать только с кондиционером с внутренней рециркуляцией воздуха.

Полевые пейзажи с сеном

Полевые пейзажи с сеном

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Появились миленькие живописные поля со стогами сена. Люди забираются на эти стога и устраивают фотосессии на 1000 снимков.

В городе таких не встретишь

В городе таких не встретишь

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Деревня Милованово: магазинов тут нет, зато есть работающий таксофон и приезжающая автолавка с продуктами.

Ухоженный участок с видом на море

Ухоженный участок с видом на море

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Побережье здесь отличное, у многих участки выходят прямо на море — лепота! Дорога далее — грейдер с отсевом, местами жутко пыльная, но ям и провалов рельефа нет, спокойно едем 60 км/ч.

Старинный храм в Чингисах

Старинный храм в Чингисах

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А вот большая зажиточная деревня Чингисы. Здесь есть церковь аж 1756 года и паромная переправа на левый берег (в село Спирино).

Здание школы в Чингисах

Здание школы в Чингисах

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Есть собственная школа — старенькое деревянное здание. Есть и нормальные магазины с безналичной оплатой — поэтому продукты решили докупить здесь, положив их в холодильную сумку.

Желтый сигнал привлекает внимание водителей на переходе

Желтый сигнал привлекает внимание водителей на переходе

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Появляются первые признаки цивилизации — дорожные знаки и даже светофор.

Люди приехали на отдых

Люди приехали на отдых

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Держим курс на Абрашино по щебенке. В лесу — сборище автомобилей, как на Красном проспекте. Оказывается, люди приехали на Мраморное озеро — заброшенный карьер, где когда-то добывали камень.

Приятный цвет воды в озере

Приятный цвет воды в озере

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Озеро находится в стороне от моря, оно небольшое, с крутыми берегами, с водой приятного изумрудного цвета. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину, в 90-е годы карьер стал наполняться водой из подземных источников.

Много желающих окунуться

Много желающих окунуться

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Народу — тьма тьмущая. Организована инфраструктура — беседки, причалы, прокат лодок и катамаранов. Можно арендовать домик на берегу на базе «Оазис» — двухместный номер обойдется в 3000 рублей.

Катаемся на лодках и катамаранах

Катаемся на лодках и катамаранах

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За маленькую лодку отдаем 300 рублей за полчаса, а за такой большой катамаран — 1000 рублей.

Рыба хорошо себя чувствует в озере

Рыба хорошо себя чувствует в озере

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А посмотрите, какие здоровые здесь водятся рыбы — прямо у берега!

Длинная очередь на паром

Длинная очередь на паром

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Ну а мы отправляемся в деревню Нижнекаменку — это уже «мегаполис» с хорошим асфальтом. Здесь также есть паромная переправа — это как раз очередь на нее.

Дорогие пирсы на побережье

Дорогие пирсы на побережье

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Кто-то себе построил хорошую заводь и катается на гидроцикле — красота!

Машину в лесу никому не надо?

Машину в лесу никому не надо?

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Неожиданная брошенная «Волга» в лесу на пеньке — это чего вообще?

Повсюду растут грибы

Повсюду растут грибы

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Не забываем, что мы находимся в Караканском бору, а это место, где можно насобирать кучу грибов и ягод. Или купить у местных небольшое 3-литровое ведерко белых — 500 рублей.

С дороги люди сворачивают в лес и едут к берегу

С дороги люди сворачивают в лес и едут к берегу

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Между тем подъезжаем к Ерестной — нужно искать место для ночевки. С дороги есть свертки в лес к полянам на берегу — заезжаем в несколько свертков, но все места уже плотно заняты.

Вторая полянка с видом на море

Вторая полянка с видом на море

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Что-то мне подсказывает, что надо заехать в Ерестную и на границе деревни с бором поискать место. И интуиция не подвела — снова хорошая «двухкомнатная» полянка с хорошим видом, кострищем и двумя сухими кусками березы на дрова.

Еда готовится быстро

Еда готовится быстро

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Время еще раннее — можно приготовить, например, гречку с тушенкой, для этого и взяли газовую плитку. Хорошая штуковина, готовить на ней гораздо быстрее и эффективнее, чем на костре.

Виды на закатики

Виды на закатики

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А бонус — практически полное отсутствие комаров в этом месте.

На такой дороге нужно быть внимательным

На такой дороге нужно быть внимательным

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Подъем в 11 утра, курс на Завьялово. Перед деревней с огненным названием Факел Революции дорога жутко пыльная, еще и трясучий «грейдер». Микроскопическая мелкая пыль проникает даже в закупоренный салон, машин на дороге много, пылевой туман стоит такой, что нужно включать противотуманные фары.

Велосипед с призывом снизить скорость

Велосипед с призывом снизить скорость

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Люди в деревнях вот таким образом борются с тем, чтобы машины не носились и не пылили.

Проезд платный: 25 рублей

Проезд платный: 25 рублей

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Платный мостик через речку Каракан — проезд 25 рублей с машины.

Началась цивилизация с асфальтом

Началась цивилизация с асфальтом

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В Факеле Революции наконец начинается асфальт, который потом переходит в деревню Быстровку, Завьялово и больше не кончается. Асфальт местами хороший, местами старый выщербленный, но 80 км/ч можно ехать уверенно.

Выезд на трассу по вечерам стоит в пробках

Выезд на трассу по вечерам стоит в пробках

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Проезжаем село Бурмистрово и приближаемся к трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе Искитима. Хорошо, что заканчиваем поездку в середине дня — вечером выехать в этом месте на трассу будет трудно, а на Бердском шоссе вообще жуткие пробищи были в тот день. Около 16:00 возвращаемся в столицу.

Машина будет вся в пыли

Машина будет вся в пыли

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор мест

Немного сухих фактов: пробег 540 километров, средний расход на 2,4-литровом двигателе 10,2 литра (с учетом езды по Камню и сложным дорогам, «прогревов» с кондиционером). На бензин ушло около 3 тысяч рублей, плюс расходы на продукты. После жуткой белой пыли придется еще потратиться на мойку машины.

Красивые лесные шишки

Красивые лесные шишки

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Ну и напоследок: что привезти из поездки вокруг моря по лесу — аленький цветочек, гриб, ягоду? Конечно же, кедровую шишку — 100 рублей за 3 штучки!

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Караканский борОбское мореавтопутешествие
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