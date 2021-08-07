Изучаем малоизвестный старинный город с купеческими особняками всего в 200 км от Новосибирска. Маршрут и фото

В рубрике «Маршруты выходного дня» мы публиковали фоторепортаж о 3-дневной «кругосветной» поездке вокруг Обского моря — частью этого путешествия был старинный русский город Камень-на-Оби в Алтайском крае. Сегодня мы расскажем о нем подробнее — вдруг вам надоел «банальный» Томск и вы хотите съездить куда-то в пределах пары сотен километров.
Камень-на-Оби находится в 200 километрах от центра Новосибирска. Ехать туда нужно по Ордынскому шоссе, путь займет 3–3,5 часа. Городу 270 лет, поселение под названием Камень основано было в 1751 году. Живет здесь 40 тысяч человек, город стоит на берегу Оби, у начала Обского моря.
Камень-на-Оби интересен своей сохранившейся дореволюционной архитектурой, купеческими особняками, образцами домовой резьбы. Все эти памятники находятся на центральной улице Ленина, проходящей неподалеку от набережной. Некоторые дома отреставрированы и находятся в хорошем состоянии, например вот этот — главное здание усадьбы купца Зорина. Оно отличается орнаментом из белого кирпича и коваными элементами — решеткой на крыше, на балконе. Сейчас здесь находится Пенсионный фонд.
Справа от особняка — кирпичная ограда с арочными воротами и пристройка, уже не в таком хорошем состоянии. Зато передают дух времени.
Угловой дом купца Пудовкина начала
Это другой ракурс здания — изначально здесь находился театр. В советские годы в доме работали предприятия общепита, сейчас работает кафе «Волна».
Поразительное по своей красоте здание — дом купца Винокурова в стиле неоклассицизма, возведенный в 1906 году. Это крупный особняк площадью более 2000 квадратных метров, занимающий целый квартал, — объект архитектурного наследия. Тут жила и сама купеческая семья, и работники, занятые на хозяйстве при особняке.
В здании сейчас находятся государственный краеведческий музей, магазины, бар. Часть дома заброшена и пустует, капитального ремонта тут никогда не было, фасады уже поросли травой. Понятно, что у музея нет таких денег, как у Пенсионного фонда. Но почему в Алтайском крае так относятся к объектам культурного наследия? Есть же правительство у этого региона.
А это миленькие деревянные резные дома начала
С древних времен в резных орнаментах заключались особые символы, которые призваны были охранять дом и отгонять злых духов.
Каким-то домам повезло сохраниться в приемлемом состоянии — сейчас здесь продолжают жить люди.
А какие-то здания стоят заброшенными, например этот двухэтажный дом 1908 года постройки, памятник архитектуры регионального значения, памятник деревянного зодчества. Красивейшие орнаменты, объемная резьба, элементы стиля модерн — сколько всему этому осталось? А ведь дом охраняется государством.
А это уже советское искусство — панно на фасадах типовых домов. Сюжеты этих панно посвящены мировой революции и алтайским партизанам.
Значительная часть Камня-на-Оби — это просто частный сектор, по которому умиротворенно прогуливаются петушки и курочки.
Можно попить воды из колонки — вода, кстати, неплохая.
Жизнь тут размеренна — рано встают, рано ложатся. И действительно, нечего стричься после 16 часов, ишь чего удумали!
Большинство предприятий города — из пищевой сферы. Местный рыбозавод добывает рыбу на Оби и продает ее в своих фирменных магазинах.
Посоветовали щуку холодного копчения — рыба оказалась неплохой, но шибко соленой.
«— А что, отец, невесты в вашем городе есть?
— Кому и кобыла невеста,» — этот этнографический вопрос из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова мы поставили по-другому:
— А что, матушка, рестораны в вашем городе есть? — спрашиваю у продавщицы рыбного магазина.
— Рестораны? Ну как рестораны — кафе есть, — задумавшись, отвечает она.
Да, с ресторанами тут напряженка. Ладно, едем в рекомендованное продавщицей заведение — комплекс из кафе «Пятница» и звучного банкетного зала «Пятница холл».
Роллы «Филадельфия» — 280 рублей, пицца «Четыре сыра» — 390 рублей, креветки в кляре — 290 рублей. Однако... Еду заказываешь за барной стойкой, потом тебе ее приносят.
— Есть кафе «Блин Картошка», кафе «Волна», кафе на плесах на набережной. У нас второй этаж с официантами работает, — перечисляет работник заведения. На его бейджике написано «Иван», но по телефону он представляется Максимом.
Теперь прогуляемся по набережной — небольшой участок тут прилично отремонтирован: лавочки, тротуарная плитка, цветочки, фонарики.
Тут же частные дома — хорошо, наверное, жить с видом на такую набережную и реку.
Многие владеют лодками и катерами — гоняют по Оби, отдыхают, рыбачат.
Еще старинное здание, на его фоне — девушки с модным нынче ярким окрашиванием волос.
Вообще от моды тут стараются не отставать — можно сделать высокохудожественную татуировку.
Креатив местных предпринимателей — магазин разливных напитков PiV-PAB. Местные мужички в очереди рассказывают мне, как в городе с работой.
— Сейчас рыбозавод работает, мясокомбинат, два элеватора, птицефабрика, металлозавод. Кто где работает, кто на двух работах — на одной не худеем просто!
Есть в городе гостиницы, преимущественно простенькие. Но вот, например, отель «Люкс» с симпатичными номерами по цене от 2000 до 3500 рублей в сутки.
Крупнейшее сооружение в городе — километровый железнодорожный мост через Обь, по которому проходит главный грузовой ход Западно-Сибирской железной дороги. В середине
А вот автомобильного моста через Обь тут нет — транспортные потоки невелики, экономически это нецелесообразно. Паромщик Владимир, принимавший участие в строительстве железнодорожного моста, говорит, что ездят тут в основном туристы.
— В свое время не сделали, а сейчас вроде как дороговато. А там никаких нет таких предприятий очень больших, чтобы окупался этот мост. А туристы через мост — когда они отобьют этот мост?
Поэтому и ходят между берегами паромы — большую баржу буксирует катер, пришвартованный сбоку. 200–300 рублей с машины — и ты уже на том берегу, в Караканском бору с его природой, морем, грибами и ягодами.
— Отдыхающие едут, рыбаки едут, с Кузбасса со всего, с Горного Алтая — все сюда едут. Местные едут за грибами, за ягодами, — рассказывает Владимир.
Город Камень-на-Оби может быть частью путешествия на Алтай, в Караканский бор, на Обское море. А может и представлять отдельный этнографический интерес для любителей поездок в новые места.
На следующих выходных мы расскажем вам о крохотных деревнях, которые расположены на побережье Обского моря.
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