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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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Изучаем малоизвестный старинный город с купеческими особняками всего в 200 км от Новосибирска. Маршрут и фото

Исследуем Камень-на-Оби — тут ловят рыбу и катаются на пароме

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Центральная часть Камня-на-Оби украшена старинными особняками

Центральная часть Камня-на-Оби украшена старинными особняками

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В рубрике «Маршруты выходного дня» мы публиковали фоторепортаж о 3-дневной «кругосветной» поездке вокруг Обского моря — частью этого путешествия был старинный русский город Камень-на-Оби в Алтайском крае. Сегодня мы расскажем о нем подробнее — вдруг вам надоел «банальный» Томск и вы хотите съездить куда-то в пределах пары сотен километров.

Расположение города относительно Обского моря

Расположение города относительно Обского моря

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Камень-на-Оби находится в 200 километрах от центра Новосибирска. Ехать туда нужно по Ордынскому шоссе, путь займет 3–3,5 часа. Городу 270 лет, поселение под названием Камень основано было в 1751 году. Живет здесь 40 тысяч человек, город стоит на берегу Оби, у начала Обского моря.

Главное здание усадьбы купца Зорина на Ленина, 78

Главное здание усадьбы купца Зорина на Ленина, 78

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Камень-на-Оби интересен своей сохранившейся дореволюционной архитектурой, купеческими особняками, образцами домовой резьбы. Все эти памятники находятся на центральной улице Ленина, проходящей неподалеку от набережной. Некоторые дома отреставрированы и находятся в хорошем состоянии, например вот этот — главное здание усадьбы купца Зорина. Оно отличается орнаментом из белого кирпича и коваными элементами — решеткой на крыше, на балконе. Сейчас здесь находится Пенсионный фонд.

Ворота и пристройка в оригинальном состоянии

Ворота и пристройка в оригинальном состоянии

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Справа от особняка — кирпичная ограда с арочными воротами и пристройка, уже не в таком хорошем состоянии. Зато передают дух времени.

Этот дом находится на Ленина, 66

Этот дом находится на Ленина, 66

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Угловой дом купца Пудовкина начала XX века в стиле модерн с шикарным фронтоном, оформленным овальными окошками. Тем, кто повесил жуткие кондиционеры на исторический фасад, руки бы оторвать.

В здании работали заведения общепита

В здании работали заведения общепита

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Это другой ракурс здания — изначально здесь находился театр. В советские годы в доме работали предприятия общепита, сейчас работает кафе «Волна».

Дом купца Винокурова — краеведческий музей на Ленина, 49

Дом купца Винокурова — краеведческий музей на Ленина, 49

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Поразительное по своей красоте здание — дом купца Винокурова в стиле неоклассицизма, возведенный в 1906 году. Это крупный особняк площадью более 2000 квадратных метров, занимающий целый квартал, — объект архитектурного наследия. Тут жила и сама купеческая семья, и работники, занятые на хозяйстве при особняке.

Особняк требует серьезного ремонта

Особняк требует серьезного ремонта

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В здании сейчас находятся государственный краеведческий музей, магазины, бар. Часть дома заброшена и пустует, капитального ремонта тут никогда не было, фасады уже поросли травой. Понятно, что у музея нет таких денег, как у Пенсионного фонда. Но почему в Алтайском крае так относятся к объектам культурного наследия? Есть же правительство у этого региона.

Резные жилые дома <nobr class="_">100-летней</nobr> давности

Резные жилые дома 100-летней давности

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А это миленькие деревянные резные дома начала XX века — тут их много. Домовая резьба как элемент архитектурного оформления появилась еще во времена Древней Руси. Украшались все элементы деревянных домов — наличники, карнизы, фронтоны.

Домовая резьба пошла еще с Древней Руси

Домовая резьба пошла еще с Древней Руси

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С древних времен в резных орнаментах заключались особые символы, которые призваны были охранять дом и отгонять злых духов.

Но ценители деревянного зодчества есть не везде: вот, например, часть дома обшита дешевым безликим сайдингом

Но ценители деревянного зодчества есть не везде: вот, например, часть дома обшита дешевым безликим сайдингом

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Каким-то домам повезло сохраниться в приемлемом состоянии — сейчас здесь продолжают жить люди.

Памятник деревянного зодчества на Ленина, 51

Памятник деревянного зодчества на Ленина, 51

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А какие-то здания стоят заброшенными, например этот двухэтажный дом 1908 года постройки, памятник архитектуры регионального значения, памятник деревянного зодчества. Красивейшие орнаменты, объемная резьба, элементы стиля модерн — сколько всему этому осталось? А ведь дом охраняется государством.

Советские панно на фасадах <nobr class="_">5-этажек</nobr>

Советские панно на фасадах 5-этажек

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А это уже советское искусство — панно на фасадах типовых домов. Сюжеты этих панно посвящены мировой революции и алтайским партизанам.

На улицах встречается живность

На улицах встречается живность

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Значительная часть Камня-на-Оби — это просто частный сектор, по которому умиротворенно прогуливаются петушки и курочки.

Колонки для воды — качаешь за ручку. Помните такие?

Колонки для воды — качаешь за ручку. Помните такие?

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Можно попить воды из колонки — вода, кстати, неплохая.

Вечером надо спать, а не стричься

Вечером надо спать, а не стричься

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Жизнь тут размеренна — рано встают, рано ложатся. И действительно, нечего стричься после 16 часов, ишь чего удумали!

Магазин местного рыбозавода

Магазин местного рыбозавода

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Большинство предприятий города — из пищевой сферы. Местный рыбозавод добывает рыбу на Оби и продает ее в своих фирменных магазинах.

Щука холодного копчения по 552 рубля за кило

Щука холодного копчения по 552 рубля за кило

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Посоветовали щуку холодного копчения — рыба оказалась неплохой, но шибко соленой.

«— А что, отец, невесты в вашем городе есть?

— Кому и кобыла невеста,» — этот этнографический вопрос из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова мы поставили по-другому:

— А что, матушка, рестораны в вашем городе есть? — спрашиваю у продавщицы рыбного магазина.

— Рестораны? Ну как рестораны — кафе есть, — задумавшись, отвечает она.

Тут проводят банкеты

Тут проводят банкеты

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Да, с ресторанами тут напряженка. Ладно, едем в рекомендованное продавщицей заведение — комплекс из кафе «Пятница» и звучного банкетного зала «Пятница холл».

Меню кафе «Пятница»

Меню кафе «Пятница»

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Роллы «Филадельфия» — 280 рублей, пицца «Четыре сыра» — 390 рублей, креветки в кляре — 290 рублей. Однако... Еду заказываешь за барной стойкой, потом тебе ее приносят.

Интерьер вполне себе

Интерьер вполне себе

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— Есть кафе «Блин Картошка», кафе «Волна», кафе на плесах на набережной. У нас второй этаж с официантами работает, — перечисляет работник заведения. На его бейджике написано «Иван», но по телефону он представляется Максимом.

Реконструированный участок набережной

Реконструированный участок набережной

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Теперь прогуляемся по набережной — небольшой участок тут прилично отремонтирован: лавочки, тротуарная плитка, цветочки, фонарики.

Жилые дома прямо на берегу Оби

Жилые дома прямо на берегу Оби

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Тут же частные дома — хорошо, наверное, жить с видом на такую набережную и реку.

Пристань для катеров

Пристань для катеров

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Многие владеют лодками и катерами — гоняют по Оби, отдыхают, рыбачат.

Здание МЧС и местные модницы

Здание МЧС и местные модницы

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Еще старинное здание, на его фоне — девушки с модным нынче ярким окрашиванием волос.

Местная бьюти-сфера

Местная бьюти-сфера

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Вообще от моды тут стараются не отставать — можно сделать высокохудожественную татуировку.

Креативное оформление магазина

Креативное оформление магазина

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Креатив местных предпринимателей — магазин разливных напитков PiV-PAB. Местные мужички в очереди рассказывают мне, как в городе с работой.

— Сейчас рыбозавод работает, мясокомбинат, два элеватора, птицефабрика, металлозавод. Кто где работает, кто на двух работах — на одной не худеем просто!

Номер за 3500 рублей в сутки

Номер за 3500 рублей в сутки

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Есть в городе гостиницы, преимущественно простенькие. Но вот, например, отель «Люкс» с симпатичными номерами по цене от 2000 до 3500 рублей в сутки.

Новый мост сдан в 2009 году

Новый мост сдан в 2009 году

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Крупнейшее сооружение в городе — километровый железнодорожный мост через Обь, по которому проходит главный грузовой ход Западно-Сибирской железной дороги. В середине 2000-х компания РЖД вложила в сооружение нового моста 5 миллиардов рублей — старенький однопутный мостик уже не справлялся с нагрузкой.

Вместо автомобильного моста — паром

Вместо автомобильного моста — паром

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А вот автомобильного моста через Обь тут нет — транспортные потоки невелики, экономически это нецелесообразно. Паромщик Владимир, принимавший участие в строительстве железнодорожного моста, говорит, что ездят тут в основном туристы.

— В свое время не сделали, а сейчас вроде как дороговато. А там никаких нет таких предприятий очень больших, чтобы окупался этот мост. А туристы через мост — когда они отобьют этот мост?

На паром автомобили заезжают задом

На паром автомобили заезжают задом

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Поэтому и ходят между берегами паромы — большую баржу буксирует катер, пришвартованный сбоку. 200–300 рублей с машины — и ты уже на том берегу, в Караканском бору с его природой, морем, грибами и ягодами.

Через реку переправляются в основном туристы

Через реку переправляются в основном туристы

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— Отдыхающие едут, рыбаки едут, с Кузбасса со всего, с Горного Алтая — все сюда едут. Местные едут за грибами, за ягодами, — рассказывает Владимир.

Город Камень-на-Оби может быть частью путешествия на Алтай, в Караканский бор, на Обское море. А может и представлять отдельный этнографический интерес для любителей поездок в новые места.

На следующих выходных мы расскажем вам о крохотных деревнях, которые расположены на побережье Обского моря.

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