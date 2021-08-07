Изучаем малоизвестный старинный город с купеческими особняками всего в 200 км от Новосибирска. Маршрут и фото

Посоветовали щуку холодного копчения — рыба оказалась неплохой, но шибко соленой.



«— А что, отец, невесты в вашем городе есть?

— Кому и кобыла невеста,» — этот этнографический вопрос из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова мы поставили по-другому:

— А что, матушка, рестораны в вашем городе есть? — спрашиваю у продавщицы рыбного магазина.



— Рестораны? Ну как рестораны — кафе есть, — задумавшись, отвечает она.