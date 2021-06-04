Лучше Парижа и Барселоны: журналист НГС обнаружил, что Москва стала самой дешевой для европейского отпуска (и чистой)

Отдых за границей по-прежнему под вопросом, цены на жилье в Сочи и Крыму неприлично взлетели, а провести отпуск в Сибири вам почему-то не хочется. Попробуйте Москву. Обозреватель НГС провел там всего несколько дней и уверен, что при правильном использовании этого города он может стать своеобразным курортом. Нужно просто поселиться в хорошем месте, меньше пользоваться метро и выбирать улицы без машин.
Дорога и жилье
Конкуренция и активный пассажиропоток сделали Москву одним из самых дешевых направлений, куда можно улететь из Новосибирска. Мне лично билет в оба конца обошелся меньше чем в
Что касается жилья, то здесь, конечно, всё зависит от финансовых возможностей. Номер размером чуть больше кровати и с туалетом на этаже (но в переделах Садового кольца) можно найти дешевле
Рай для пешеходов
Про то, как похорошела Москва в последние годы, не шутил только совсем ленивый, но это правда. Еще года четыре назад я лично впервые поймал себя в столице на мысли, что Москва уже ничем, в сущности, не уступает условной Европе в плане качества и насыщенности городской среды. Все эти уютные кафе и бары, аккуратные аллеи, чистые тротуары
Сейчас, пройдя по улицам Москвы не один десяток километров, должен признать, что по крайней мере в центре, в пределах Садового кольца, столица выглядит лучше, ухоженней Парижа, Барселоны или (тем более) Рима. Глядя на чистые (их регулярно моют) тротуары в центре, понимаешь, что даже сев на них в светлых брюках, можно не испачкаться. Для человека, который еще помнит заплеванные подземные переходы под Тверской и «Макдоналдс» в качестве единственного цивильного места, чтобы просто недорого перекусить, сидя за столом, это открытие.
Если для условной Европы Москва может служить улучшенной заменой, то для жителей российских городов столица окончательно превратилась в своеобразный курорт. Здесь стоит провести недельку просто ради того, чтобы увидеть, каким может быть город, если у него достаточно денег и хоть немного ума для их разумного применения. В столице повсеместно в центре расширили тротуары (за счет проезжей части), проложив то тут, то там велосипедные дорожки. Пешеходы, правда, нередко шпарят по ним, но всё же хоть какой-то порядок.
Самокатов много, и они здорово выручают, если вам нужно добраться куда-то сравнительно недалеко (по московским меркам это в пределах
Парки и скверы
Бесплатный, но увлекательный вид московского отдыха — на то, чтобы неспешно обойти все крупные зеленые зоны в центре, уйдет не один день. Начать можно с «Зарядья» — совершенно невероятного комплекса на месте разрушенной гостиницы «Россия». Имеющиеся здесь сооружения (концертный зал, выставочный комплекс, фуд-маркет) слегка утопили в землю и превратили в покрытые зеленью холмы. Они уже порядком заросли молодыми деревцами и самой разной растительностью поменьше, с которой постоянно работают садовники.
Взобравшись на вершину, можно сделать несколько сюрреалистические кадры, с дикой природой на первом плане и куполами собора Василия Блаженного — на заднем. Здесь же расположен изящный прогулочный мост, нависающий над автомагистралью и частично даже над Москвой-рекой.
«Музеон» и парк имени Горького протянулись вдоль набережной (их разделяет только автострада, ведущая на Крымский мост, но под ней есть проход). Здесь вас ждет обилие цветов, небольших скульптур (порой странных, но притягивающих взгляд), широкие велодорожки с пешеходными переходами (!) и новое здание Третьяковской галереи.
«Музеон» удивительно уютен, видно, что его проектировщики старались, чтобы здесь было не только красиво, но и просто удобно находиться. Чего только стоят специальные длинные лавки с изменяющимся рельефом — с одной стороны можно сидеть обычным образом, чуть дальше — вытянув ноги, а в конце — просто лежать, греясь на солнышке и наблюдая плавающих в рукотворной луже уток.
Парк имени Горького еще больше, здесь уже нашлось место и для водоемов, и для каких-то прямо-таки бесконечных цветочных клумб. А вот аттракционы отсюда давно исчезли, на месте бывших каруселей и колеса обозрения стоят приземистые павильоны с едой. Из визуально интересного здесь можно отметить, например, «Рестопаркинг» — фуд-корт с большой верандой, стилизованный под площадку с фуд-траками. Если повезет, то можно занять столик в «автомобиле» прямо как герои «Криминального чтива».
Если останутся силы, можно продолжить движение дальше и оказаться в Нескучном саду, а там, практически не покидая зеленых зон, вы сможете достигнуть Лужников или Воробьевых гор. Дорога пешком от «Зарядья» — около
Еда
Описывать коротко московский общепит — дело бессмысленное. Там есть всё вообще, что можно в принципе встретить в России: от дешевых шаурмячных до устричных баров с парой десятков наименований моллюсков из разных стран. В среднем цены, конечно, повыше, чем в Новосибирске, но если держаться заведений формата «столовая», то можно уложиться рублей в 300 за обед из двух блюд с напитком. Для тех, кто любит вставать пораньше, в центре повсеместно найдется немало заведений, работающих круглосуточно. Причем это будут не только точки фаст-фуда — в 6 утра можно спокойно сесть с чашкой кофе и интересно сделанным завтраком где-нибудь на открытой зеленой веранде.
При наличии чуть более просторного бюджета можно отправиться в один из многочисленных фуд-маркетов. Самый крупный комплекс такого рода — это, конечно, «Депо», но место это, прямо скажем, на любителя: толпы людей, огромные помещения, десятки заведений. Но сейчас похожие по концепции зоны можно найти повсеместно.
Если хочется совместить еду с осмотром необычных достопримечательностей, стоит выбрать одно из «креативных пространств» — как правило, это территории бывших заводов, которые сейчас населяют офисы, предприятия общепита и магазины. Самый яркий пример — наверное, «Красный Октябрь» (бывшая кондитерская фабрика), но не менее интересны и «Флакон», «Винзавод»
Конечно, требовать от Новосибирска сопоставимой ухоженности бессмысленно — уж слишком разные финансовые возможности. Но деньги тоже можно потратить по-разному (и в столице хватает не особенно радующих примеров тоже). Важнее другое — Москва наглядно показывает: и в России можно за короткое время создать комфортную городскую среду, нужно только приложить усилия и проявить настойчивость. Когда то же «Зарядье» только открылось, звучали голоса скептиков, а диковатые посетители вытоптали часть посадок. Но прошло время, и парк набрал силу и ожил. Точно так же ожила и стала невероятно популярной и Михайловская набережная в Новосибирске. И вопрос в конечном итоге лишь в том, что прежде всего сами горожане должны прийти к пониманию: им необходимы и ровные тротуары, и ухоженные зеленые зоны, чтобы это стало приоритетом, а не блажью. Тогда и деньги найдутся.
Если полет в Москву (даже авиакомпанией-дискаунтером) выходит за рамки ваших финансовых возможностей, то, возможно, вас заинтересует репортаж о соседнем Томске. Дорога туда займет те же