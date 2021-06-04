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Лучше Парижа и Барселоны: журналист НГС обнаружил, что Москва стала самой дешевой для европейского отпуска (и чистой)

Фоторепортаж из путешествия в столицу России — новые парки, удобные тротуары и красивые здания

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Вид на собор Василия Блаженного из парка «Зарядье»

Вид на собор Василия Блаженного из парка «Зарядье»

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Отдых за границей по-прежнему под вопросом, цены на жилье в Сочи и Крыму неприлично взлетели, а провести отпуск в Сибири вам почему-то не хочется. Попробуйте Москву. Обозреватель НГС провел там всего несколько дней и уверен, что при правильном использовании этого города он может стать своеобразным курортом. Нужно просто поселиться в хорошем месте, меньше пользоваться метро и выбирать улицы без машин.

Дорога и жилье

Конкуренция и активный пассажиропоток сделали Москву одним из самых дешевых направлений, куда можно улететь из Новосибирска. Мне лично билет в оба конца обошелся меньше чем в 10 тысяч рублей. Дешевле из Новосибирска можно улететь только в Западную Сибирь, даже Екатеринбург или Казань обойдутся дороже. Самые низкие цены, как правило, предлагает «Победа» (хотя во время распродаж можно найти что-то и у конкурентов). В полете, правда, не кормят, а размер ручной клади минимален. Но летом можно рвануть и налегке.

Вид на московский Сити с Дорогомиловской улицы

Вид на московский Сити с Дорогомиловской улицы

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Что касается жилья, то здесь, конечно, всё зависит от финансовых возможностей. Номер размером чуть больше кровати и с туалетом на этаже (но в переделах Садового кольца) можно найти дешевле 1500 рублей за ночь, нормальный номер в небольшом отеле не на виду можно найти уже тысячи за три, а просторная квартира на Новом Арбате с шикарными видами будет стоить 4–5 тысяч рублей. Для любителей экстрима можно порекомендовать один из почти двух десятков хостелов на верхних этажах в небоскребах Сити (койка в общей комнате обойдется от 1500 рублей, вид из окон — бесплатно). А номер в отеле с твердыми четырьмя звездами в хорошем месте будет стоить от 5 тысяч.

Рай для пешеходов

Мурал на здании ТРЦ «Атриум»

Мурал на здании ТРЦ «Атриум»

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Про то, как похорошела Москва в последние годы, не шутил только совсем ленивый, но это правда. Еще года четыре назад я лично впервые поймал себя в столице на мысли, что Москва уже ничем, в сущности, не уступает условной Европе в плане качества и насыщенности городской среды. Все эти уютные кафе и бары, аккуратные аллеи, чистые тротуары и т. д. Всё то, за чем отчасти люди ехали за границу.

Вид на старообрядческую церковь Николы Чудотворца

Вид на старообрядческую церковь Николы Чудотворца

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Сейчас, пройдя по улицам Москвы не один десяток километров, должен признать, что по крайней мере в центре, в пределах Садового кольца, столица выглядит лучше, ухоженней Парижа, Барселоны или (тем более) Рима. Глядя на чистые (их регулярно моют) тротуары в центре, понимаешь, что даже сев на них в светлых брюках, можно не испачкаться. Для человека, который еще помнит заплеванные подземные переходы под Тверской и «Макдоналдс» в качестве единственного цивильного места, чтобы просто недорого перекусить, сидя за столом, это открытие.

Расширенный тротуар с велодорожкой на улице Пятницкой

Расширенный тротуар с велодорожкой на улице Пятницкой

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Если для условной Европы Москва может служить улучшенной заменой, то для жителей российских городов столица окончательно превратилась в своеобразный курорт. Здесь стоит провести недельку просто ради того, чтобы увидеть, каким может быть город, если у него достаточно денег и хоть немного ума для их разумного применения. В столице повсеместно в центре расширили тротуары (за счет проезжей части), проложив то тут, то там велосипедные дорожки. Пешеходы, правда, нередко шпарят по ним, но всё же хоть какой-то порядок.

Пешеходный переход велодорожки

Пешеходный переход велодорожки

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Самокатов много, и они здорово выручают, если вам нужно добраться куда-то сравнительно недалеко (по московским меркам это в пределах 30 минут езды). А если вы предпочитаете ходить, то имейте в виду — Москва стала куда пригодней для пеших прогулок. В городе теперь уже около тридцати (!) пешеходных улиц — от совсем коротких до протяженных променадов в несколько километров.

Парки и скверы

В парке «Зарядье»

В парке «Зарядье»

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Бесплатный, но увлекательный вид московского отдыха — на то, чтобы неспешно обойти все крупные зеленые зоны в центре, уйдет не один день. Начать можно с «Зарядья» — совершенно невероятного комплекса на месте разрушенной гостиницы «Россия». Имеющиеся здесь сооружения (концертный зал, выставочный комплекс, фуд-маркет) слегка утопили в землю и превратили в покрытые зеленью холмы. Они уже порядком заросли молодыми деревцами и самой разной растительностью поменьше, с которой постоянно работают садовники.

Одна из скульптур в парке «Музеон»

Одна из скульптур в парке «Музеон»

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Взобравшись на вершину, можно сделать несколько сюрреалистические кадры, с дикой природой на первом плане и куполами собора Василия Блаженного — на заднем. Здесь же расположен изящный прогулочный мост, нависающий над автомагистралью и частично даже над Москвой-рекой.

На фуд-корте «Рестопаркинг»

На фуд-корте «Рестопаркинг»

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«Музеон» и парк имени Горького протянулись вдоль набережной (их разделяет только автострада, ведущая на Крымский мост, но под ней есть проход). Здесь вас ждет обилие цветов, небольших скульптур (порой странных, но притягивающих взгляд), широкие велодорожки с пешеходными переходами (!) и новое здание Третьяковской галереи.

Лавочки с переменным рельефом в парке «Музеон»

Лавочки с переменным рельефом в парке «Музеон»

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«Музеон» удивительно уютен, видно, что его проектировщики старались, чтобы здесь было не только красиво, но и просто удобно находиться. Чего только стоят специальные длинные лавки с изменяющимся рельефом — с одной стороны можно сидеть обычным образом, чуть дальше — вытянув ноги, а в конце — просто лежать, греясь на солнышке и наблюдая плавающих в рукотворной луже уток.

Вид на набережную парка имени Горького с Андреевского моста

Вид на набережную парка имени Горького с Андреевского моста

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Парк имени Горького еще больше, здесь уже нашлось место и для водоемов, и для каких-то прямо-таки бесконечных цветочных клумб. А вот аттракционы отсюда давно исчезли, на месте бывших каруселей и колеса обозрения стоят приземистые павильоны с едой. Из визуально интересного здесь можно отметить, например, «Рестопаркинг» — фуд-корт с большой верандой, стилизованный под площадку с фуд-траками. Если повезет, то можно занять столик в «автомобиле» прямо как герои «Криминального чтива».

Зелень в Депутатском парке

Зелень в Депутатском парке

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Если останутся силы, можно продолжить движение дальше и оказаться в Нескучном саду, а там, практически не покидая зеленых зон, вы сможете достигнуть Лужников или Воробьевых гор. Дорога пешком от «Зарядья» — около 10 километров, можете сами подсчитать сожженные калории. А это только один из возможных маршрутов. Есть ведь еще Бульварное кольцо и огромные зеленые массивы, расположенные на небольшом удалении от центра («Измайлово», «Сокольники», «Фили»).

Еда

Описывать коротко московский общепит — дело бессмысленное. Там есть всё вообще, что можно в принципе встретить в России: от дешевых шаурмячных до устричных баров с парой десятков наименований моллюсков из разных стран. В среднем цены, конечно, повыше, чем в Новосибирске, но если держаться заведений формата «столовая», то можно уложиться рублей в 300 за обед из двух блюд с напитком. Для тех, кто любит вставать пораньше, в центре повсеместно найдется немало заведений, работающих круглосуточно. Причем это будут не только точки фаст-фуда — в 6 утра можно спокойно сесть с чашкой кофе и интересно сделанным завтраком где-нибудь на открытой зеленой веранде.

На веранде круглосуточного кафе

На веранде круглосуточного кафе

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При наличии чуть более просторного бюджета можно отправиться в один из многочисленных фуд-маркетов. Самый крупный комплекс такого рода — это, конечно, «Депо», но место это, прямо скажем, на любителя: толпы людей, огромные помещения, десятки заведений. Но сейчас похожие по концепции зоны можно найти повсеместно.

В креативном пространстве «Красный Октябрь» в зданиях бывшей кондитерской фабрики

В креативном пространстве «Красный Октябрь» в зданиях бывшей кондитерской фабрики

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Если хочется совместить еду с осмотром необычных достопримечательностей, стоит выбрать одно из «креативных пространств» — как правило, это территории бывших заводов, которые сейчас населяют офисы, предприятия общепита и магазины. Самый яркий пример — наверное, «Красный Октябрь» (бывшая кондитерская фабрика), но не менее интересны и «Флакон», «Винзавод» и т. д.

Здание бывшей электростанции, которую сейчас перестраивают в выставочное пространство

Здание бывшей электростанции, которую сейчас перестраивают в выставочное пространство

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Конечно, требовать от Новосибирска сопоставимой ухоженности бессмысленно — уж слишком разные финансовые возможности. Но деньги тоже можно потратить по-разному (и в столице хватает не особенно радующих примеров тоже). Важнее другое — Москва наглядно показывает: и в России можно за короткое время создать комфортную городскую среду, нужно только приложить усилия и проявить настойчивость. Когда то же «Зарядье» только открылось, звучали голоса скептиков, а диковатые посетители вытоптали часть посадок. Но прошло время, и парк набрал силу и ожил. Точно так же ожила и стала невероятно популярной и Михайловская набережная в Новосибирске. И вопрос в конечном итоге лишь в том, что прежде всего сами горожане должны прийти к пониманию: им необходимы и ровные тротуары, и ухоженные зеленые зоны, чтобы это стало приоритетом, а не блажью. Тогда и деньги найдутся.

Если полет в Москву (даже авиакомпанией-дискаунтером) выходит за рамки ваших финансовых возможностей, то, возможно, вас заинтересует репортаж о соседнем Томске. Дорога туда займет те же 4 часа, но преодолеть их можно уже на своей машине или вовсе на автобусе. С 4 июня из аэропорта Толмачево в Томск начала летать авиакомпания S7 Airlines.

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