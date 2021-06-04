Лучше Парижа и Барселоны: журналист НГС обнаружил, что Москва стала самой дешевой для европейского отпуска (и чистой)

Отдых за границей по-прежнему под вопросом, цены на жилье в Сочи и Крыму неприлично взлетели, а провести отпуск в Сибири вам почему-то не хочется. Попробуйте Москву. Обозреватель НГС провел там всего несколько дней и уверен, что при правильном использовании этого города он может стать своеобразным курортом. Нужно просто поселиться в хорошем месте, меньше пользоваться метро и выбирать улицы без машин.



Дорога и жилье

