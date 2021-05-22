Резные домики, красивые особняки и парки: чем заняться в Томске на выходных и стоит ли туда ехать вообще

Путешествие не обязательно должно предполагать долгую дорогу, вокруг Новосибирска хватает мест, куда можно сгонять на выходные. И если вы в принципе любите городской туризм, то первым в списке будет, конечно же, Томск — город с многовековой историей, где сохранились еще здания, которым больше 200 лет, и совершенно особенная атмосфера города. Обозреватель НГС Стас Соколов (сам родившийся в Томске) съездил туда, чтобы освежить впечатления, и подготовил субъективный гид для тех, кто хочет провести здесь выходные.
Дорога
В Томск можно доехать и на автобусе, и на поезде, но если у вас есть машина, то лучше выбрать не федеральную трассу, а дорогу по левой стороне Оби, через Колывань. Она длиннее километров на 70 и местами находится не в лучшем состоянии. Но в качестве компенсации вы получаете почти пустую трассу, двигаться по которой просто комфортней.
По пути вас будут ждать несколько пунктов, где можно остановиться, размять ноги и сделать неожиданные снимки. Перед въездом в село Базой — шикарный кедрач, где стоит просто постоять и подышать, а в самой деревне мост с декоративными фонарями с нарисованным (точнее приклеенным) светом.
Но главный приз будет уже ближе к Томску. Через несколько километров от села Уртам расположен Руян-на-Оби — странное, но полное неожиданной красоты место, которое организовал здесь создатель и владелец сети «Экспедиция» Александр Кравцов. Руян стоит на высоком берегу, откуда открывается по-настоящему захватывающий вид на реку и уходящие за горизонт леса. Здесь построен практически настоящий маяк, на который можно забраться по железной лестнице. Чуть вдалеке на краю холма возвышается деревянная церковь. В Руяне в принципе можно остановиться — здесь есть где переночевать, но для беглого знакомства хватит и минут сорока.
Где жить
В Томске не так много крупных гостиниц (не ищите там отели мировых сетей вроде Hilton Radisson), зато хватает небольших гостиниц на десяток-другой номеров. Гостям, которым не жалко заплатить
Ну а если уж вам хочется окунуться в атмосферу деревянного Томска поглубже, можно снять номер в «Абажуре» (отреставрированный деревянный дом, от
А вот с тем, чтобы поселиться с видом на реку, могут быть некоторые сложности. Устройство Томска таково, что набережная там невелика и практически лишена объектов инфраструктуры, а значительная часть береговой линии вовсе представляет собой частный сектор. Так что едва ли не единственный вариант здесь — отель «Ковчег» (от
Центр города не велик, но чтобы пройти его весь насквозь, может потребоваться час, так что для поездки на один день лучше искать ночлег где-нибудь в зоне, ограниченной улицей Красноармейская на востоке, Кирова на юге и рекой Ушайкой на севере.
Где гулять
Томск идеален для неспешных прогулок. В нем полно тихих улочек, по которым то тут, то там рассыпаны архитектурные жемчужины, большинство из которых вы не найдете во всевозможных списках типа «30 лучших достопримечательностей». Город очень просто и понятно устроен: почти все улицы в центре идут либо параллельно, либо перпендикулярно Томи.
Можно просто отправиться бродить в этой сетке улиц и улочек наугад. В этом случае, правда, нужно быть готовым к тому, что даже в центре застройка будет крайне неоднородной. Деревянные домики столетней давности соседствуют с советскими «панельками», современными жилыми комплексами и местами каким-то чудным самостроем.
В таких прогулках никак нельзя пропустить улицу Советскую с бегущими по ней под раскидистыми тополями трамваями. Можно просто сеть на один из них на улице Кирова и отправиться вниз, до набережной Ушайки (остановка площадь Ленина), чтобы выйти уже в самом центре. Сама набережная, к слову, была недавно облагорожена, превратившись в современную зону с амфитеатром и одетым в гранит берегом.
Взглянуть на город с высоты можно с пожарной каланчи над музеем истории города на Воскресенской горе. Причем, поднявшись сюда по крутой улице Бакунина, стоит хотя бы немного пройти по ней дальше. Здесь может быть нет каких-то особенно ярких памятников архитектуры, зато практически в нетронутом виде осталась застройка позапрошлого века. Даже под ногами будет не асфальт, а настоящая, стертая брусчатка.
Стоит заглянуть на набережную. Хотя бы потому, что это одно из немногих мест в Томске, где новосибирец может почувствовать некоторое превосходство. Организованная её часть совсем невелика и выглядит на фоне общего архитектурного великолепия, скажем так, простовато. Главная достопримечательность здесь, конечно, «пьяный Чехов» — скульптура в человеческий рост издалека светит натертым до блеска носом. Когда-то классик русской литературы довольно пренебрежительно отозвался об этом городе (и что еще более возмутительно, о его женщинах). И вот теперь томичи отомстили ему таким вот изящным способом.
Где посмотреть деревянные домики
Какого-то района или квартала, где бы концентрировались старые здания, в Томске, к сожалению, нет, но хорошо сохранившихся домов 19-го или начала 20-го века хватает. Основным достоинством Томска считается именно деревянная архитектура.
Сразу несколько шедевров деревянной архитектуры расположены на улице Комсомольской. Здесь сохранились и бережно оберегаются настоящие шедевры этого жанра вроде «Дома с жар-птицами» (усадьба купца Желябо, построена в 1903 году), «Дома с шатром» (усадьба купца Голованова), «Изумрудного замка» (особняк архитектора Хомича).
Что интересно, большая часть этих зданий — жилые, в окнах видны разные занавески, во дворах стоят новые детские качели и машины жителей дома. То есть перед вами не какой-то «заспиртованный» памятник, а живая часть города.
Отдельного внимания стоит Татарская слобода — исторический район, протянувшийся в низине, вдоль берега Томи, который путешественники, приехавшие в город впервые, зачастую просто не замечают. Однако он стоит хотя бы короткой прогулки. Здесь городская застройка столетней давности сохранилась лучше всего, и даже более поздние постройки не слишком выбиваются из общего ряда.
Вниз по Ленина
Главная городская улица (точнее проспект), позволяющая увидеть Томск совсем другим (это ощущение, кстати, почти нигде больше не повторяется). Ленина застроена практически полностью кирпичными старыми зданиями, по которым сразу видно, где именно была в Сибири настоящая столица.
Чего стоят только доходный дом купца Кухтерина, особняк Асташева (который, кажется, перенесен сюда с набережной Мойки или Фонтанки), здания мэрии иди городской думы. Рядом с ними очаровательные новосибирские кирпичные домики начала XX века выглядят провинциальными родственниками.
Но настоящую уникальность проспекту придают не сами здания, а тот контраст, который степенной, старой улице создают ее основные обитатели — студенты. Дело в том, что именно здесь расположены все основные вузы города. Их здания (такие же солидные, как вся Ленина) поначалу вообще вызывают у новосибирца странное ощущение: на них нет ни рекламы, ни кричащих вывесок.
Если хватит времени и сил, можно обследовать прилегающие улицы — здесь тоже много интересных памятников. Например, здание Анатомического института (сейчас это корпус местного медуниверситета) легко могло бы изображать в современной экранизации какой-нибудь британский колледж со столетней историей.
Где поесть
Томский общепит выглядит чуть менее развитым (это не всегда минус, здесь нет такого обилия киосков с уличной едой), но местные рестораторы отчасти компенсируют не особенно выразительную кухню названиями: мясное кафе «Молчание ягнят», кондитерская «Пеки, Лока» (парафраз фильма «Беги, Лола, беги»), кафе «СчастьеЕсть».
Здесь хватает неплохих (и недорогих) кондитерских, как отдельных, так и небольших местных сетей (Baba Roma, Torta), в которых новосибирец, утомленный «Кузиной» и «Дудником», может найти для себя что-то новое или просто взять навынос неплохой кофе. Самое модное место со сладким — большое кафе ProCofe на проспекте Ленина. Сюда, правда, лучше идти с намерением провести время здесь, функция «с собой» работает не без сбоев.
Самое модное место с относительно быстрой едой Make Love Pizza, у которой прямо в названии стоят кокетливые цифры 18+ (хотя примерно половина публики в зале едва ли достигли этого возраста). И пицца, и паста, и шаурма (здесь ее называют «рок-н-ролл») здесь довольно странные, но в целом место атмосферное.
Ценители северной кухни и сибирских продуктов могут отправиться или в заслуженный «Вечный зов» (дорого и неспешно) или в более компактный и душевный «Строганина бар». Место особо любимо туристами (на входе висят несколько карт мира, истыканных булавками, обозначающими места, откуда якобы прибыли побывавшие здесь гости (есть и Антарктида, и Гренландия)). В основном сюда идут, конечно, за северной рыбой и настойками, но паста с олениной тоже может быть хороша.
На местный рынок уже проникли столичные ресторанные холдинги. Так что если вы собирались, но так и не собрались сходить в Новосибирске в «Сыроварню», можно сделать это в Томске. А еще один сетевой проект «Пряности и радости» открылся на месте ресторана «Славянский базар», и теперь это кирпичное здание XIX века на берегу «украшает» яркая вывеска, которая идеально подошла бы для фудкорта в крупном торговом центре.
Парки и скверы
В центре Томска хватает зелени и так, но если вам хочется выбраться на лоно природы, то это можно сделать просто свернув с центральной аллеи в парк ТГУ, который выглядит достаточно диким. В Центральном парке помимо стандартного набора аттракционов вас ждут пруд с уточками и развлекательная зона, довольно достоверно стилизованная под деревянный форт. Здесь же можно нанять карету для прогулок (если вдруг вам придет такая фантазия).
По городу разбросано еще несколько небольших и со вкусом сделанных зеленых зон вроде Пушкинского или Театрального скверов. В Лагерный сад стоит отправиться только из-за величественного вида на реку, но вообще летом здесь можно провести полдня — есть и где погулять, и где перекусить. Ну а те, кто приедут в Томск больше чем на пару дней, могут выбраться в расположенный за городом комплекс развлечений под открытым небом «Околица» — с обилием деревянных скульптур, фермой животных, экстрим-парком и
Ночная жизнь
Что касается какой-то уличной и ночной жизни, Томск выглядит по сравнению с Новосибирском более тихим и менее тусовочным. Здесь тоже появились ресторанные дворики (благо городская топография предоставляет для этого массу возможностей), но ни в одном из них в субботу вечером (было довольно тепло) я лично не встретил даже доли того оживления, какое обычно царит в Новосибирске за гостиницей Центральная, у бара Fry или на Коммунистической. Может быть, причиной тому — сохраняющиеся ковидные ограничения, но вообще эта ночная жизнь Томска, кажется, протекает в двух почти не пересекающихся слоях.
В одном слое существует огромная армия студентов, которые, конечно, могут зайти в пиццерию или бургерную, но в целом выбирают какие-то низкобюджетные варианты. В другом — солидная публика (частью из нефтяной отрасли, но не только), предпочитающая приватность и какой-то свой круг. Опять же, город невелик и в нем все на виду, приходится держать марку. А для ухода в отрыв под боком есть большой и суетный Новосибирск, в который точно так же можно уехать на выходные.
Томск совсем рядом, но даже туда придется добираться на машине больше трех часов. Для тех, кто хочет просто выбраться на природу, обозреватель НГС Анна Богданова подготовила подборку из 10 мест, куда в Новосибирске и его окрестностях можно выехать на шашлыки.