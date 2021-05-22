Резные домики, красивые особняки и парки: чем заняться в Томске на выходных и стоит ли туда ехать вообще

Центр города не велик, но чтобы пройти его весь насквозь, может потребоваться час, так что для поездки на один день лучше искать ночлег где-нибудь в зоне, ограниченной улицей Красноармейская на востоке, Кирова на юге и рекой Ушайкой на севере.



Где гулять

Томск идеален для неспешных прогулок. В нем полно тихих улочек, по которым то тут, то там рассыпаны архитектурные жемчужины, большинство из которых вы не найдете во всевозможных списках типа «30 лучших достопримечательностей». Город очень просто и понятно устроен: почти все улицы в центре идут либо параллельно, либо перпендикулярно Томи.

