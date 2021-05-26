26 мая среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняВ роддоме перепутали детей

Все новости

Все новости

Толмачёво открывает 2 направления из Новосибирска — на них будут снижены цены

Улететь можно будет не во все дни недели

3 392
13Обсудить

Поделиться

Рейсы будет выполнять базовый перевозчик аэропорта — компания S7 Airlines

Рейсы будет выполнять базовый перевозчик аэропорта — компания S7 Airlines

Поделиться

S7 Airlines открывает еще два направления из Новосибирска по России

Аэропорт Толмачёво и авиакомпания S7 Airlines приступают к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ханты-Мансийск и Томск. В Ханты-Мансийск рейсы начнут ходить с 3 июня, в Томск — с 4 июня.

Оба направления будут обслуживать лайнеры Embraer RJ-170 вместимостью до 78 пассажиров экономического класса.

— Рейсы S7 5321 в Ханты-Мансийск будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям с вылетом из аэропорта Толмачёво в 08:10 и прибытием в Ханты-Мансийск в 08:10 по местному времени. Длительность перелета составит два часа. Обратный рейс S7 5322 будет вылетать из Ханты-Мансийска в 09:00 и прибывать в Новосибирск в 12:55, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы S7 5315 Новосибирск — Томск будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из аэропорта Толмачёво вылет будет осуществляться в 11:40 с прибытием в Томск в 12:35. Обратный рейс S7 5316 будет вылетать из Томска в 13:15 и прибывать в Новосибирск в 14:05. Расчетное время в пути — менее одного часа.

Рейсы будут выполняться ограниченное количество времени — до 30 ноября 2021 года и по специальным субсидированным тарифам.

Согласно данным сайта Толмачёво, билет до Томска в одну сторону по субсидированному тарифу будет стоить 1695 рублей. Билеты туда и обратно обойдутся в 2790 рублей.

Полет в Ханты-Мансийск и обратно по субсидированному тарифу выйдет в 8800 рублей, за билет в одну сторону нужно будет заплатить 4700 рублей.

S7 уже запускала прямые рейсы из Новосибирска в Томск — тогда полеты выполнялись ежедневно с 17 апреля по 26 октября.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиациясубсидии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...