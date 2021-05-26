Толмачёво открывает 2 направления из Новосибирска — на них будут снижены цены

S7 Airlines открывает еще два направления из Новосибирска по России
Аэропорт Толмачёво и авиакомпания S7 Airlines приступают к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ханты-Мансийск и Томск. В Ханты-Мансийск рейсы начнут ходить с
Оба направления будут обслуживать лайнеры Embraer RJ-170 вместимостью до 78 пассажиров экономического класса.
— Рейсы S7 5321 в Ханты-Мансийск будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям с вылетом из аэропорта Толмачёво в 08:10 и прибытием в Ханты-Мансийск в 08:10 по местному времени. Длительность перелета составит два часа. Обратный рейс S7 5322 будет вылетать из Ханты-Мансийска в 09:00 и прибывать в Новосибирск в 12:55, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Рейсы S7 5315 Новосибирск — Томск будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из аэропорта Толмачёво вылет будет осуществляться в 11:40 с прибытием в Томск в 12:35. Обратный рейс S7 5316 будет вылетать из Томска в 13:15 и прибывать в Новосибирск в 14:05. Расчетное время в пути — менее одного часа.
Рейсы будут выполняться ограниченное количество времени — до
Согласно данным сайта Толмачёво, билет до Томска в одну сторону по субсидированному тарифу будет стоить 1695 рублей. Билеты туда и обратно обойдутся в 2790 рублей.
Полет в Ханты-Мансийск и обратно по субсидированному тарифу выйдет в 8800 рублей, за билет в одну сторону нужно будет заплатить 4700 рублей.
S7 уже запускала прямые рейсы из Новосибирска в Томск — тогда полеты выполнялись ежедневно с