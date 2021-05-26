Толмачёво открывает 2 направления из Новосибирска — на них будут снижены цены

Аэропорт Толмачёво и авиакомпания S7 Airlines приступают к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Ханты-Мансийск и Томск. В Ханты-Мансийск рейсы начнут ходить с 3 июня , в Томск — с 4 июня .

Оба направления будут обслуживать лайнеры Embraer RJ-170 вместимостью до 78 пассажиров экономического класса.

— Рейсы S7 5321 в Ханты-Мансийск будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям с вылетом из аэропорта Толмачёво в 08:10 и прибытием в Ханты-Мансийск в 08:10 по местному времени. Длительность перелета составит два часа. Обратный рейс S7 5322 будет вылетать из Ханты-Мансийска в 09:00 и прибывать в Новосибирск в 12:55, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

