«Вдумайтесь, на стоматологический факультет одно бюджетное место»: почему ученики талантливого педагога уезжают из родного города

В красноярской школе № 144 Елена Робертовна работает с 1994 года. С момента введения единого экзамена в школах педагог подготовила 88 стобалльников. В прошлом учебном году девять ее учеников набрали 100 баллов, а еще 12 недотянули до максимума всего по одному баллу, набрав 99.



Естественно, чтобы достичь таких результатов, приходится работать не только учителю, но и ученикам — занятия по химии у ребят начинаются еще летом. Продолжаются они вплоть до ЕГЭ. Но не все школьники справляются с такой серьезной нагрузкой.