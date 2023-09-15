«Вдумайтесь, на стоматологический факультет одно бюджетное место»: почему ученики талантливого педагога уезжают из родного города

В обычной школе в Красноярске работает уникальный педагог. Родители переводят своих детей из других школ целенаправленно к ней, ведь ее фамилия — уже бренд. Учительница химии Елена Молчанова готовит красноярских детей для поступления в престижные медицинские вузы. С момента введения ЕГЭ уже 88 ее учеников сдали экзамен на
«Если бы мне сказали, что я стану учителем, я бы подумала, что человек — мой враг»
Елена Робертовна не коренная красноярка. Она приехала учиться в Красноярский государственный университет из Магаданской области, поступила на химический факультет. Тогда в Красноярске было много вакантных рабочих мест для химиков: в городе строился алюминиевый завод, существовали химические предприятия и целлюлозно-бумажный комбинат. Именно «престиж» профессии стал толчком для учебы именно в Красноярске. Однако в жизни Елене Робертовне пришлось попутешествовать. Именно поэтому она и стала учителем.
— У меня муж военный. Мы служили в Средней Азии, в Термезе. Там негде было работать по профессии. Местные узнали, что я химик, и пригласили работать в школу. Если бы мне сказали, что я стану учителем, я бы подумала, что человек — мой враг, — рассказала педагог о начале своей карьеры.
В красноярской школе № 144 Елена Робертовна работает с 1994 года. С момента введения единого экзамена в школах педагог подготовила 88 стобалльников. В прошлом учебном году девять ее учеников набрали 100 баллов, а еще 12 недотянули до максимума всего по одному баллу, набрав 99.
Естественно, чтобы достичь таких результатов, приходится работать не только учителю, но и ученикам — занятия по химии у ребят начинаются еще летом. Продолжаются они вплоть до ЕГЭ. Но не все школьники справляются с такой серьезной нагрузкой.
— Я набираю профильные десятые классы. С
Педагог не использует в своей работе общеобразовательные учебники. В арсенале химика только пособия высших учебных заведений для абитуриентов и студентов. Елена Робертовна считает, что главный критерий для обучения в профильном классе — заинтересованность ученика в поступлении на бюджет.
— Ученики сами замотивированы. Дети приходят, чтобы поступить в медицинский. Там был конкурс, есть и будет. Всегда. С каждым годом бюджетных мест всё меньше и меньше. Учиться платно в медицинском, как и в любом вузе, очень тяжело, поэтому у них своя очень хорошая мотивация, — говорит учитель.
Помимо очных занятий в школе ученики занимаются онлайн каждый вечер. На занятиях ребята решают самые сложные олимпиадные задачи, которые могут выпасть на экзамене. За год будущие абитуриенты решили более 190 таких задач. Только такая круглогодичная подготовка может привести к результату, считает педагог.
— Я всегда привожу пример: если спортсмен три месяца лежит на пляже, то он в сборную России не войдет. Они хотят поступить в медицинский, где всегда очень большой конкурс и всегда большие проходные баллы, поэтому нужно учиться постоянно, — говорит Елена Робертовна.
«ЕГЭ всех объединил»
Будущие студенты считают ЕГЭ по химии одним из самых сложных экзаменов, ведь его невозможно написать наугад. Сама Елена Робертовна считает, что введение единого экзамена по стране — лучшее решение от Министерства образования.
— Если говорить про точные науки, то ЕГЭ по химии нельзя списать или «натыкать». После распада Советского Союза все вузы начали играть по своим правилам: в нашем вузе были одни вопросы, в Сеченове (Первый Московский государственный медицинский университет имени
«Я заостряю внимание на олимпиадах»
Тем не менее сдача ЕГЭ — это порой фортуна. Даже самые лучшие ученики не всегда сдают на заветные 100 баллов. Чтобы у школьников был другой вариант для поступления в желаемый университет, опытные преподаватели заостряют свое внимание на вузовских олимпиадах. В этом году ученики Елены Молчановой «забрали» на них 196 дипломов.
— Вот когда говорят, что ЕГЭ можно «натыкать», я всегда говорю: «А что не натыкают-то на сто баллов?» Почему средний балл на ЕГЭ по химии 56? Поэтому я и заостряю свое внимание на олимпиадах — это поступление вне конкурса, БВИ называется (без вступительных испытаний. — Прим. ред.). Если у тебя есть диплом вузовской олимпиады по химии, то независимо от того, как ты сдал биологию и русский язык, ты поступаешь практически в любой медицинский вуз России без вступительных испытаний, — рассказывает Елена Робертовна.
В 2005 году ученик Молчановой привез серебряную медаль с международной олимпиады, которая проходила на Тайване. Раньше учителям не платили за столь весомые достижения учеников — сейчас же педагогам платят миллион рублей. Сейчас Елена Робертовна стала делать упор именно на вузовские олимпиады для старшеклассников — ученики популярного в Красноярске педагога во всероссийских олимпиадах не участвуют.
— Всероссийские олимпиады становятся очень сложными. Чтобы ребенок вышел на всероссийскую олимпиаду, нужно проводить занятие с двумя-тремя детьми. Я решаю олимпиады другого уровня — вузовские, по которым мы поступаем. Мне больше нравится работать с детьми широкой массой и с медиками, — поделилась своим методом подготовки педагог.
«Медицина всегда была, есть и будет»
В разговоре с корреспондентом NGS24.RU Елена Робертовна поделилась, что советует своим ученикам поступать в медицинские университеты. По ее мнению, работы в химической промышленности в городе становится мало. А специалисты в медицине всегда востребованы, и найти работу после окончания обучения намного проще.
— До обеда медики работают на государство, после — в частной клинике. Медицина всегда была, есть и будет. А если ученик поступает на химфак, гарантия того, что он будет востребованным специалистом, по крайней мере в Красноярском крае, очень маленькая. Где предприятия химические в Красноярске? Куда они идут? Менеджерами по продажам. Может, работа-то и есть на предприятиях маленьких, но я думаю, что зарплаты там нет, — сетует педагог.
Елена Робертовна рассказала, что многие ее ученики уезжают из Красноярска — туда, где шанс поступить на бюджет намного выше. В родном городе ребята зачастую оставаться не могут — отучиться в медицинском университете бесплатно почти нереально, даже если ты показал на экзамене или олимпиаде блестящий результат. По мнению педагога, именно этим обуславливается нехватка специалистов в регионе. Большинство тех, кто уезжает, уже не возвращается.
— Я считаю, что здесь неправильная политика нашего медицинского вуза. Они опубликовали количество бюджетных мест. Вдумайтесь, на стоматологический факультет одно бюджетное место, а у меня 12 учеников туда хотели поступить. А в Московский медико-стоматологический университет они проходят по своим дипломам БВИ. Далее, на лечебный факультет опубликовали четыре бюджетных места. Конечно, родители пугаются, и поэтому дети уезжают туда, куда они поступают по БВИ. Я считаю, что здесь какая-то политика немножко неправильная. Очень мало бюджета в Красноярске, — считает Елена Молчанова.
Школа помнит о вас
Рядом с кабинетом химии есть стена с портретами. Только изображены на них не ученые, а ученики популярного педагога. Каждый год Елена Робертовна оформляет эти стенды. На портретах — действующие студенты МГУ, научные сотрудники лабораторий и врачи самых разных специальностей.
— Мой Женя Киселев. Он в Америке. Вот Юлия Галлингер, которая окончила факультет фундаментальной медицины с красным дипломом. Она в Германии. Лена Мороз, с которой мы привозили дипломы со всероссийской олимпиады, — она в Швейцарии, — с теплом вспоминает о своих учениках педагог.
В кабинете химии мы застали стобалльников этого года. Один из них — Илья Мороз. С детства парень хотел продолжить семейную традицию и стать врачом, поэтому к экзаменам подошел серьезно. В
— Благодаря Елене Робертовне у меня получилось написать ЕГЭ по химии на сто баллов. Я поступил в Московский государственный медицинский институт имени
Еще одна ученица, Ксения Гесс, готовилась к поступлению в медицинский с восьмого класса. Обучаясь в девятом классе, школьница узнала о Елене Молчановой. Тогда девушка и решилась перейти в
— Поступила я в Санкт-Петербург, в институт медицинского образования имени Алмазова, на бюджет, — рассказала Ксения. — Тоже всё это благодаря Елене Робертовне. Благодаря знаниям, которые у нее за всю жизнь накопились, благодаря ее дисциплине, дотошности даже в какой-то степени, она не давала забыть материал. И всегда, когда мы занимались, мы знали, для чего мы занимаемся — мы пытаемся себя обеспечить бюджетом.