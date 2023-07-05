Студентам журфака НГУ выдали недействительные дипломы — как это вышло

Студентам журфака Новосибирского государственного университета выдали недействительные дипломы. У вуза произошел сбой во время печати.



Как сообщила НГС выпускница университета факультета журналистики Екатерина, на ее дипломе не оказалось регистрационного номера. Диплом об окончании образования относится к документам строгой отчетности, в номер диплома и его серии закодирована важная информация.