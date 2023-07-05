Студентам журфака НГУ выдали недействительные дипломы — как это вышло

Студентам журфака Новосибирского государственного университета выдали недействительные дипломы. У вуза произошел сбой во время печати.
Как сообщила НГС выпускница университета факультета журналистики Екатерина, на ее дипломе не оказалось регистрационного номера. Диплом об окончании образования относится к документам строгой отчетности, в номер диплома и его серии закодирована важная информация.
В пресс-службе НГУ журналисту подтвердили информацию о том, что в дипломе отсутствует регистрационный номер:
— При печати дипломов выпускников направления «журналистика» ГИ НГУ произошел технический сбой, который привел к удалению регистрационного номера в шаблоне печати, — объяснили в пресс-службе.
Также в университете отметили, что Гуманитарный институт НГУ знает о случившемся. Сейчас технические неполадки устранили, специалисты деканата поддерживают связь с выпускниками и перепечатывают дипломы с ошибкой.
Скоро выпускники должны получить на руки дипломы с регистрационным номером.
— В случае, если выпускнику необходимо узнать номер диплома до получения физической копии на руки — например, для подачи документов в магистратуру, — он может обратиться в УМО и запросить необходимые данные у специалиста, — отметили в пресс-службе.
Недавно НГС изучил цены на обучение в 10 новосибирских вузах, которые вошли в топ-300 национального рейтинга. НГУ занял 7-е место в национальном рейтинге вузов, обучение здесь — одно из самых дорогих в городе.