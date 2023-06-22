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Тема дняСколько стоит обучение в сибирских вузах
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Обзор

Всё выше и выше: сколько стоит обучение в новосибирских вузах и за что студенты платят 300 тысяч

Мы изучили 10 новосибирских вузов и составили подробный обзор их цен и направлений

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Ежегодно в Новосибирске поступают тысячи студентов, и часть из них учатся платно

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20 июня в Новосибирске началась приемная кампания в университетах. Каждый год стоимость обучения растет и уже доходит до нескольких сотен тысяч рублей в год. Корреспондент НГС изучила расценки в 10 новосибирских вузах, которые вошли в топ-300 национального рейтинга университетов от «Интерфакса». Топ самых дорогих получился необычным, подробнее — в нашем обзоре.

В двух вузах самым дорогостоящим стало обучение дизайну. Неожиданно, потому что ни один из них на этом, казалось бы, не специализируется

В двух вузах самым дорогостоящим стало обучение дизайну. Неожиданно, потому что ни один из них на этом, казалось бы, не специализируется

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НГУ


НГУ занял 7-е место в национальном рейтинге вузов, и обучение здесь — одно из самых дорогих в городе.

В топе самых дорогих в НГУ оказались гуманитарные науки. На направлении «востоковедение и африканистика» обучение стоит 108 500 в семестр, а бюджетных мест только 25. Столько же просят за обучение лингвистике (18 бюджетных мест). Психология (15 бюджетных мест) обойдется в 110 тысяч за семестр. Экономический факультет (149 бюджетных мест) будет стоить 103–111 тысяч рублей в семестр, а медицина (60 бюджетных мест) — 111 тысяч в семестр.

В числе факультетов со стоимостью обучения больше 100 тысяч рублей в семестр также оказались факультет естественных наук (230 бюджетных мест) — 105 500 рублей в семестр — и факультет информационных технологий (185 бюджетных мест) — 103 тысячи рублей в семестр.

В «среднячки» попали философия (12 бюджетных мест) — 90 500 рублей в семестр, юриспруденция (20 бюджетных мест) — 97 500 рублей, физика (170 бюджетных мест) — 93 500 рублей, журналистика (20 бюджетных мест) — 92 тысячи в семестр, история (30 бюджетных мест) — 94 500 рублей, филология (20 бюджетных мест) — 94 500 рублей, геолого-географический факультет (85 бюджетных мест) — 93 500 рублей в семестр.

За бюджетные места придется побороться — их немного. Но и платные места ограничены

За бюджетные места придется побороться — их немного. Но и платные места ограничены

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Самыми недорогими стали механико-математический факультет (235 бюджетных мест) — 88 500 рублей в семестр и две новые программы: «Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект» (70 бюджетных мест и 5 платных) — 89 тысяч в семестр и Инженерная школа НГУ (20 бюджетных мест и 6 платных) — 88 500 рублей в семестр.

НГТУ


НГТУ занял 36-е место в рейтинге вузов России. Самым дорогим направлением в университете стало кинооператорство 116 250 рублей за семестр обучения, причем на этом направлении нет бюджетных мест, только 25 платных. Кинооператорству учат на физико-техническом факультете: стоимость обучения на нем в целом начинается от 74 500, а самое доступное направление — «фотоника».

На одном из самых популярных факультетов, автоматики и вычислительной техники, обучение стоит от 74 500 до 84 500 за семестр. На этом направлении готовят программистов.

Для тех, кто хочет строить самолеты, есть факультет летательных аппаратов. Обучение там варьируется от 74 500 до 90 250 рублей в семестр. Дорогие направления на этом факультете обойдутся в 90 250 за семестр: техническая физика, баллистика и гидроаэродинамика, авиастроение, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, боеприпасы и взрыватели, самолето- и вертолетостроение.

Ообучение на механико-технологическом факультете также стоит 74 50090 250 рублей в семестр, а самым дорогим является направление «наноинжинерия».

Одним из самых недорогих стал факультет прикладной математики и информатики64 950 рублей за семестр. Также в этот список можно внести факультет бизнеса, где обучают экономике предприятий, маркетингу, логистике, управлению бизнесом и экономической безопасности, — 67 500 рублей в семестр. На факультете энергетики обучение стоит 74 500 рублей.

Гуманитарное образование в техническом вузе стоит от 64 950 до 70 000 рублей за семестр. При этом на психологии управления и коучинга бюджетных мест нет вовсе. К дорогостоящим факультетам и специальностям в этой сфере относятся зарубежное регионоведение, переводчик английского языка и русского жестового языка, теория и методика преподавания языков и культур, перевод и переводоведение.

НГМУ

Медицинский университет — один из самых дорогих в Новосибирске, хотя и занимает только 107–108-е место в рейтинге российских вузов. «Лечебное дело» в Новосибирске стоит 272 100 рублей в год, то есть 136 050 за семестр, «педиатрия» — 240 тысяч в год. Самым дорогим факультетом оказалась «стоматология» 303 960 рублей за год, или 151 980 тысяч за семестр.

Обучение на факультетах «медико-профилактическое дело», «фармации клинической психологии» стоит 215 980 рублей за год — 107 990 рублей за семестр.

На бакалавриате в НГМУ обучают на двух направлениях: «сестринское дело» (178 тысяч в год, или 89 тысяч в семестр) и «социальная работа» (155 500 тысяч в год, или 77 750 рублей в семестр).

СГУГИТ

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий стоимость образования варьируется от 130 тысяч до 180 тысяч рублей за год. СГУГИТ занимает 123-е место в рейтинге университетов России.

Самыми недорогими направлениями (130 794 рубля в год, 65 397 рублей в семестр) стали «экономика», «менеджмент», «юриспруденция».

Дорогими оказались многие гуманитарные направления — даже в технических вузах

Дорогими оказались многие гуманитарные направления — даже в технических вузах

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В среднюю ценовую категорию попали «картография», «экология», «информационные технологии», «информационная безопасность», «оптотехника», «техносферная безопасность», «стандартизация и метрология» — за обучения на этих направлениях попросят 150 228 рублей в год, 74 114 рублей за семестр.

Самыми дорогими оказались «землеустройство и кадастры», «геодезия и дистанционное зондирование»: 180 300 рублей за год, или 90 150 за семестр.

НГУЭУ


Новосибирский университет экономики и управления занял 153–158-е место в рейтинге. На сайте университета стоимость обучения указана за год.

Самыми дорогими оказались «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «инноватика» — они стоят 156 400 рублей за год, или 78 200 рублей за семестр.

В среднем сегменте — такие направления, как «экономика и менеджмент», «торговое дело», «социология», «зарубежное регионоведение», «политология», «международные отношения», «реклама и связи с общественностью», «туризм, гостиничное дело» и «юриспруденция». Обучение на них стоит 139 300 рублей за год, то есть 69 650 рублей за семестр.

Самыми доступными в вузе оказались направления «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление», «статистика», «бизнес-информатика». Стоимость обучения на них будет стоить 136 300 за год, или 68 150 рублей за семестр.

НГПУ

Обучение в НГПУ стоит от 133 тысяч в год. В список дорогостоящих направлений входят «органическая химия», «зоология», «биохимия», «ботаника» 174 700 рублей в год, это 86 850 в семестр.

Топ-3 самых дорогих в НГПУ составляют «оздоровительная и адаптивная физкультура» (204 тысячи рублей за год, или 102 тысячи за семестр), «дизайн» и «декоративно-прикладное искусство» (263 тысячи рублей в год, или 131 500 рублей за семестр).

НГАУ

Аграрный университет занимает 2012–2014-е место в российском рейтинге вузов. В этом университете есть самый недорогой факультет в городе — «лесное дело»: семестр обойдется всего в 17 302 рубля. При этом платных мест на отделении всего два, а на бюджет возьмут 17 человек.

Большинство факультетов в НГАУ стоят 73 925 рублей за семестр. В этот список входят «биология», «продукты питания животного происхождения», «технология продукции и организация общественного питания», «природообустройство и водопользование», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «агроинженерия», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «ландшафтная архитектура» и «зоотехния».

«Экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление» обойдутся в 63 152 рубля за семестр. «Прикладная информатика» и «бизнес-информатика»64 152 рубля за семестр. «Агрономия» и «ветеринарно-санитарная экспертиза» будут стоить платникам 66 394 рубля за семестр.

Самым дорогим факультетом в НГАУ можно считать «юриспруденцию» 126 304 рубля за семестр. На этом направлении есть только договорные места — их 165.

СибСтрин

Архитектурно-строительный университет Новосибирска занял 226–227-е место в общем рейтинге. Всего в вузе 738 бюджетных мест.

На большинстве факультетов обучение стоит 159 360 рублей в год, то есть 79 680 рублей в семестр. В этот список, например, входят направления «архитектура», «проектирование зданий», «градостроительство», «автомобильные дороги» и так далее.

Самым дорогим стало направление «дизайн» — оно стоит 276 492 рубля за год обучения (138 246 рублей за семестр). Самыми доступными — «экономика предприятий и организаций», «управление жилищным фондом», «экономическая социология», «русский язык как иностранный»: год обучения там стоит 139 392 рубля, за семестр — 69 696 рублей.

СибГУТИ

Университет телекоммуникации и информатики занимает 237–240-е место в федеральном рейтинге. На большинстве факультетов обучение стоит 70 564 рубля в семестр и 141 128 рублей в год — это такие направления, как «прикладная математика и информатика», различные предметы, связанные с информатикой, «радиотехника», «электроника».

Самыми недорогими в СибГУТИ стали «бизнес-информатика» и «реклама и связи с общественностью». Стоимость этих направлений — 62 245 рублей в семестр, или 124 490 рублей в год.

СГУПС

Сибирский государственный университет путей сообщения занял 280–281-е место в рейтинге «Интерфакса». В университете 796 бюджетных мест и 93 образовательные программы.

В СГУПС две основные цены за обучение. На направлениях «юриспруденция», «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «психология», «реклама и связи с общественностью» обучение в год стоит 139 500 рублей, то есть 69 750 в семестр.

Факультеты дороже — это э«ксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «стандартизация и метрология», «информационные системы и технологии», «строительство», «техносферная безопасность», «технология транспортных процессов». Здесь за год придется выложить 159 500 рублей, то есть 79 750 за семестр.

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