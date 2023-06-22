Всё выше и выше: сколько стоит обучение в новосибирских вузах и за что студенты платят 300 тысяч

В числе факультетов со стоимостью обучения больше 100 тысяч рублей в семестр также оказались факультет естественных наук (230 бюджетных мест) — 105 500 рублей в семестр — и факультет информационных технологий (185 бюджетных мест) — 103 тысячи рублей в семестр.

В «среднячки» попали философия (12 бюджетных мест) — 90 500 рублей в семестр, юриспруденция (20 бюджетных мест) — 97 500 рублей, физика (170 бюджетных мест) — 93 500 рублей, журналистика (20 бюджетных мест) — 92 тысячи в семестр, история (30 бюджетных мест) — 94 500 рублей, филология (20 бюджетных мест) — 94 500 рублей, геолого-географический факультет (85 бюджетных мест) — 93 500 рублей в семестр.