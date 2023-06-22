Всё выше и выше: сколько стоит обучение в новосибирских вузах и за что студенты платят 300 тысяч

20 июня в Новосибирске началась приемная кампания в университетах. Каждый год стоимость обучения растет и уже доходит до нескольких сотен тысяч рублей в год. Корреспондент НГС изучила расценки в 10 новосибирских вузах, которые вошли в топ-300 национального рейтинга университетов от «Интерфакса». Топ самых дорогих получился необычным, подробнее — в нашем обзоре.
НГУ
НГУ занял 7-е место в национальном рейтинге вузов, и обучение здесь — одно из самых дорогих в городе.
В топе самых дорогих в НГУ оказались гуманитарные науки. На направлении «востоковедение и африканистика» обучение стоит
В числе факультетов со стоимостью обучения больше 100 тысяч рублей в семестр также оказались факультет естественных наук (230 бюджетных мест) —
В «среднячки» попали философия (12 бюджетных мест) —
Самыми недорогими стали механико-математический факультет (235 бюджетных мест) —
НГТУ
НГТУ занял 36-е место в рейтинге вузов России. Самым дорогим направлением в университете стало кинооператорство —
На одном из самых популярных факультетов, автоматики и вычислительной техники, обучение стоит от
Для тех, кто хочет строить самолеты, есть факультет летательных аппаратов. Обучение там варьируется от
Ообучение на механико-технологическом факультете также стоит
Одним из самых недорогих стал факультет прикладной математики и информатики —
Гуманитарное образование в техническом вузе стоит от
НГМУ
Медицинский университет — один из самых дорогих в Новосибирске, хотя и занимает только 107–
Обучение на факультетах «медико-профилактическое дело», «фармации клинической психологии» стоит
На бакалавриате в НГМУ обучают на двух направлениях: «сестринское дело» (178 тысяч в год, или 89 тысяч в семестр) и «социальная работа» (
СГУГИТ
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий стоимость образования варьируется от 130 тысяч до 180 тысяч рублей за год. СГУГИТ занимает
Самыми недорогими направлениями (
В среднюю ценовую категорию попали «картография», «экология», «информационные технологии», «информационная безопасность», «оптотехника», «техносферная безопасность», «стандартизация и метрология» — за обучения на этих направлениях попросят
Самыми дорогими оказались «землеустройство и кадастры», «геодезия и дистанционное зондирование»:
НГУЭУ
Новосибирский университет экономики и управления занял 153–
Самыми дорогими оказались «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «инноватика» — они стоят
В среднем сегменте — такие направления, как «экономика и менеджмент», «торговое дело», «социология», «зарубежное регионоведение», «политология», «международные отношения», «реклама и связи с общественностью», «туризм, гостиничное дело» и «юриспруденция». Обучение на них стоит
Самыми доступными в вузе оказались направления «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление», «статистика», «бизнес-информатика». Стоимость обучения на них будет стоить
НГПУ
Обучение в НГПУ стоит от 133 тысяч в год. В список дорогостоящих направлений входят «органическая химия», «зоология», «биохимия», «ботаника» —
Топ-3 самых дорогих в НГПУ составляют «оздоровительная и адаптивная физкультура» (204 тысячи рублей за год, или 102 тысячи за семестр), «дизайн» и «декоративно-прикладное искусство» (263 тысячи рублей в год, или
НГАУ
Аграрный университет занимает 2012–
Большинство факультетов в НГАУ стоят
«Экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление» обойдутся в
Самым дорогим факультетом в НГАУ можно считать «юриспруденцию» —
СибСтрин
Архитектурно-строительный университет Новосибирска занял 226–
На большинстве факультетов обучение стоит
Самым дорогим стало направление «дизайн» — оно стоит
СибГУТИ
Университет телекоммуникации и информатики занимает 237–
Самыми недорогими в СибГУТИ стали «бизнес-информатика» и «реклама и связи с общественностью». Стоимость этих направлений —
СГУПС
Сибирский государственный университет путей сообщения занял 280–
В СГУПС две основные цены за обучение. На направлениях «юриспруденция», «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «психология», «реклама и связи с общественностью» обучение в год стоит
Факультеты дороже — это э«ксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «стандартизация и метрология», «информационные системы и технологии», «строительство», «техносферная безопасность», «технология транспортных процессов». Здесь за год придется выложить
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