СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняБоятся, что подозреваемых в убийстве отпустили
Все новости
Все новости

Занимаются в коридоре, играют в теннис в холле: студенты новосибирского авиационного колледжа 4 года учатся без спортзала

Пары по физкультуры проводят либо в сквере, либо в здании колледжа

65

В большом холле колледжа для занятий выставляют теннисные столы

Поделиться

Студенты новосибирского авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака 4 года учатся без спортзала из-за ветхого состояния несущих балок. Учащиеся разминаются в коридоре, а выполняют нормативы в большом холле колледжа.

О том, что студентам приходится заниматься физкультурой в спортзале сообщили сами студенты в отзывах на сайте 2ГИС. На запрос НГС в колледже ответили, что спортзал в учебном заведении есть, но сейчас закрыт.

В 2019–2020 годах, во время ремонта, обнаружили, что несущие балки — ветхого состояния. Экспертиза, которую провели в колледже, показала, что использовать спортзал можно только после масштабной реконструкции и капитального ремонта. В колледже отметили, что ремонт затянулся из-за пандемийного времени и необходимости больших вложений.

— Учебные занятия по «Физической культуре» осуществляются на территории общего пользования Нарымского сквера в хорошую погоду. В коридоре колледжа осуществляется разминка, выполнение нормативов по общефизической подготовке с использованием мобильного спортивного инвентаря, в большом холле колледжа второго этажа выставляются теннисные столы, — сообщили НГС.

Для решения проблемы учредитель колледжа и министерство образования области решили о выделении средств для покупки быстровозводимого спортивного комплекса из сендвич-панелей. В 2022-2023 году на территории колледжа смонтировали спортивный комплекс, где в скором времени будут проводить занятия.

Недавно НГС изучил отзыва на колледжи Новосибирска, посмотрите, что студенты думают о своем учебном заведении.

По теме

КолледжСтудентыСпортзал
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter