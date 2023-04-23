Занимаются в коридоре, играют в теннис в холле: студенты новосибирского авиационного колледжа 4 года учатся без спортзала

Студенты новосибирского авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака 4 года учатся без спортзала из-за ветхого состояния несущих балок. Учащиеся разминаются в коридоре, а выполняют нормативы в большом холле колледжа.
О том, что студентам приходится заниматься физкультурой в спортзале сообщили сами студенты в отзывах на сайте 2ГИС. На запрос НГС в колледже ответили, что спортзал в учебном заведении есть, но сейчас закрыт.
В 2019–2020 годах, во время ремонта, обнаружили, что несущие балки — ветхого состояния. Экспертиза, которую провели в колледже, показала, что использовать спортзал можно только после масштабной реконструкции и капитального ремонта. В колледже отметили, что ремонт затянулся из-за пандемийного времени и необходимости больших вложений.
— Учебные занятия по «Физической культуре» осуществляются на территории общего пользования Нарымского сквера в хорошую погоду. В коридоре колледжа осуществляется разминка, выполнение нормативов по общефизической подготовке с использованием мобильного спортивного инвентаря, в большом холле колледжа второго этажа выставляются теннисные столы, — сообщили НГС.
Для решения проблемы учредитель колледжа и министерство образования области решили о выделении средств для покупки быстровозводимого спортивного комплекса из сендвич-панелей. В 2022-2023 году на территории колледжа смонтировали спортивный комплекс, где в скором времени будут проводить занятия.
Недавно НГС изучил отзыва на колледжи Новосибирска, посмотрите, что студенты думают о своем учебном заведении.