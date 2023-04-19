«Вечный студент»: для чего журналист НГС получил пять дипломов и почему променял заграничное путешествие на учебу

Сегодня 90% молодежи по-прежнему выбирают будущую профессию под влиянием семьи. В итоге после получения диплома «для родителей» выпускники нередко снова поступают в вуз, но уже по интересующему их направлению. На те же самые грабли в свое время наступил и я. Еще в школе я знал, что мне прямая дорога на ЖД, как-никак вся семья железнодорожники. Но как же так получилось, что бывший машинист локомотива попал в журналистику и что заставило меня променять заграницу ради получения пяти дипломов, читайте в авторской колонке.
«Редко живущие дома»: как учатся современные железнодорожники
О том, чтобы выбрать место учебы, не связанное с РЖД, не было и речи. Семья потомственных железнодорожников давно определила, что мне дорога прямиком в железнодорожный техникум. Закончив 9 классов, волей-неволей пришлось пойти учиться на машиниста локомотива. Скажу так, хотя мне и были не по душе точные науки, учеба давалась сравнительно легко. Но из-за того, что я не горел желанием получать образование в сфере ЖД, начал часто пропускать пары. Тогда мама и заключила со мной пари. По условиям, если я оканчиваю техникум с красным дипломом, то она полностью берет на себя все расходы и оплачивает мой месячный отпуск в любой стране мира.
В целом учеба в техникуме проходила весело. Вот представьте, вас в группе 25 парней, каждый из которых только недавно съехал от родителей и избавился от контроля. Что бы вы сделали, когда получили вольную? Правильно: пили и веселились. Прийти на пары с похмелья, а зачастую и выпить на переменах для большинства было нормой.
Несмотря на веселую (во всех смыслах слова) учебу, получить заветный красный диплом всё же удалось. При этом среди всего выпуска на потоке в моей группе больше всего было краснодипломников.
«Мало пар — получите, распишитесь»: как меня черт дернул поступить параллельно в колледж
«Вот кто меня за язык потянул», — думал я, идя подавать документы на вечерние курсы в колледж. Так вышло, что на втором курсе техникума у нас заканчивались, так сказать, общеобразовательные предметы, которые преподают всем, кто поступил после 9 класса. И в одних из летних вечеров я случайно обмолвился об этом матери — так она быстро нашла, чем занять свободное время. Не прошло и пары дней, как я был пнут под ж... родителями и отправлен поступать в колледж на программиста. Главным их доводом было, что еще один диплом не будет лишним. (Смешно, сейчас валяется в тумбочке со всеми остальными.)
Учеба в колледже особо не напрягала, но поездить на другой конец города всё же пришлось. Как ни странно, но через год учеба дала свои плоды и плюсы. После того как в технаре узнали, что я учусь на программиста, меня пару раз в месяц забирали с моих пар и я преподавал информатику первому курсу. Небольшая, но всё же прибавка к стипендии была плюсом. Хоть где-то пригодился диплом.
Как отвоевать свое место под солнцем, хотя и оно окажется светом софитов
Но вернемся к пари с мамой по поводу поездки заграницу — мое путешествие пролетело как фанера над Парижем. Не успел я получить дипломы, как в мои двери сделал тук-тук военкомат. Предстояло год топтать сапоги, чего я определенно не хотел. Мы посоветовались с семьей и обсудили выбор: либо я лечу во Францию на месяц и после иду отдавать долг родине, либо отказываюсь от поездки и эти средства трачу на учебу. Выбор был очевиден.
И вот новый учебный год, новая группа, новый вуз, на этот раз ЗабГУ. Как и было ожидаемо, на бюджет я, конечно же, не прошел, мозгов, видимо, не хватило. В этот раз поступил на специальность «реклама и связи с общественностью». И даже не спрашивайте, чем я руководствовался, когда выбирал направление. Кратко отвечу: ни чем, название специальности понравилось. Хотя, конечно, лукавлю, хотелось выбрать какую-то творческую профессию, но ни петь, ни рисовать, ни плясать я не умею. Так и сделал выбор.
Несмотря на то, что я легко нахожу общий язык с людьми, начало учебного года далось тяжело. И дело не в сложности программы, а в ребятах, с которыми я попал в одну группу. Вот представьте, вы приехали из района, не из самой состоятельной семьи, а ваши одногруппники — дети богатых родителей с машинами и последними айфонами. Конечно же, начались насмешки и приколы надо мной. И вот с такими «пафосными кралями» я должен был учиться? Да не тут-то было. Благо четыре года учебы в мужском коллективе дали опыт, как быстро «обломать рога» и поставить на место. В один из дней после серьезного разговора в курилке парни поняли, что со мной лучше не шутить. Девчонки тоже через пару дней это поняли, видать, парни разболтали. Так учеба плавно потянулась в череде дней и событий.
Не скажу, чтобы учеба запомнилась чем-то ярким, напрягов с преподавателями никогда не было. Со временем стал любимчиком многих профессоров. Четыре года бакалавриата пролетели как один день, видимо, сказалось еще и то, что уже после практики на первом курсе на телеканале «Россия» мне предложили поработать новостным корреспондентом. Вот так и понеслось: с утра на пары, после обеда на съемки и в эфир. День за днем, и уже защита диплома. Дипломную работу, к слову, защитил на пятерку. Выпускной — и еще один красный диплом был в руках. Так, стоп, а почему один? Не один, а целых два. Тут начнется еще один раздел: как во время бакалавриата я умудрился поступить еще на одну специальность. Как будто одной учебы и работы мне не хватало.
«От работы дохнут кони, ну, а я бессмертный пони»: совмещаем две учебы и работу
Вот, видимо, жизнь меня вообще ничему не учит. На втором курсе ЗабГУ нашей группе предложили пройти переквалификацию — получить еще один диплом. Но для этого надо было два раза в неделю на протяжении года оставаться в универе на дополнительные пары. До сих пор не понимаю, где у меня были мозги, когда я согласился. К слову, из всей группы согласились только я и моя одногруппница, по совместительству лучшая подруга Софа. Сам себе удивляюсь, как в то время я умудрялся совмещать учебу по двум специальностям, работу и временами еще и веселиться в общаге.
Несмотря на большую загруженность, год дополнительных занятий пролетел быстро и легко. Не знаю, то ли одногруппники попались более общительные, то ли преподаватели уже к концу дня сами настолько уставали, но по большей части пары состояли не из нудных лекций, а превращались в своего рода научные баталии. Как бы там ни было, но я получил еще один красный диплом, на этот раз по специальности «финансовый менеджмент». Сейчас пишу и думаю, а для чего так себя загонял? Ну да ладно, дополнительные знания — это всегда плюс.
А была ли учеба? Как получить степень магистра, не вставая с кровати
После того как я окончил бакалавриат в ЗабГУ, я надеялся, что дорожка меня уже точно не заведет в такое «страшное» место, как универ. Но не тут-то было. Военкомат уже напевал над ухом: «Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах!». Делать было нечего — пришлось вновь подавать документы в университет. Сразу скажу, откупиться — не вариант. Родители были готовы заплатить за учебу, но точно не за военник, так как, по их мнению, армия — это тоже школа жизни и ее нельзя пропускать. Ну или можно заменить на учебу в вузе.
Так как не особо хотелось еще два года тухнуть в своем универе, решил подумать о поступлении в магистратуру в другие города. Выбор пал на Новосибирский ГУ и Московский ГУ. Документы подал в оба, ну и в свой универ, как страховку.
Не буду расписывать обо всех этапах прохождения вступительных экзаменов, но, как ни странно, поступил во все три вуза. Причем на бюджет. И вот тут уже встал серьезный выбор: в своем универе я не хотел оставаться, так как мечтал о переезде, а в Москву меня родители не горели желанием отпускать, по их словам, далеко и жизнь в столице дорогая. Так выбор пал на НГУ.
Скажу так: учеба в НГУ прошла на лайте. Первый курс магистратуры, конечно, пришлось походить в универ на пары, а вот второй. То, что пугало каждого человека на планете, по моему мнению, для студента стало настоящим спасением — вспышка коронавируса. После начала пандемии всех перевели на дистант, не скажу, что магистрантов и так сильно напрягали в универе, но после перевода на удаленку на нас конкретно забили. Пары проходили лежа на кровати, заданий практически не было или были, но такие, что их можно было сделать, не выходя из дома. Весь второй курс мы так и проучились на удаленке, даже когда через год практически все группы начали ходить в универ, нам сказали: сидите дома и пишите диссертацию.
И вот очередная защита, очередной выпускной — и еще один диплом на руках. На этот раз синий по специальности «производство и продюсирование видеоконтента».
Да, и возвращаясь к теме армии, на момент выпускного я уже попадал под «пенсионный возраст» и меня не могли призвать служить. Вот так, спустя
В начале апреля в России и других странах состоялся «Тотальный диктант», он прошел уже в 20 раз. В Новосибирске диктант прошел на 87 площадках, на одной из которых диктующей была солистка группы «Мельница» Хелависа. Акцию в кинотеатре «Победа» посетила журналист НГС Екатерина Евстафьева, она написала диктант с другими новосибирцами. Читайте впечатления от мероприятия и ищите ошибки в ее работе.