«Вечный студент»: для чего журналист НГС получил пять дипломов и почему променял заграничное путешествие на учебу

Так как не особо хотелось еще два года тухнуть в своем универе, решил подумать о поступлении в магистратуру в другие города. Выбор пал на Новосибирский ГУ и Московский ГУ. Документы подал в оба, ну и в свой универ, как страховку.



Не буду расписывать обо всех этапах прохождения вступительных экзаменов, но, как ни странно, поступил во все три вуза. Причем на бюджет. И вот тут уже встал серьезный выбор: в своем универе я не хотел оставаться, так как мечтал о переезде, а в Москву меня родители не горели желанием отпускать, по их словам, далеко и жизнь в столице дорогая. Так выбор пал на НГУ.



Скажу так: учеба в НГУ прошла на лайте. Первый курс магистратуры, конечно, пришлось походить в универ на пары, а вот второй. То, что пугало каждого человека на планете, по моему мнению, для студента стало настоящим спасением — вспышка коронавируса. После начала пандемии всех перевели на дистант, не скажу, что магистрантов и так сильно напрягали в универе, но после перевода на удаленку на нас конкретно забили. Пары проходили лежа на кровати, заданий практически не было или были, но такие, что их можно было сделать, не выходя из дома. Весь второй курс мы так и проучились на удаленке, даже когда через год практически все группы начали ходить в универ, нам сказали: сидите дома и пишите диссертацию.