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Обзор

«Бегите отсюда, я серьезно»: где преподаватели пропускают лекции, а в общежитиях холодно — изучаем отзывы на вузы Новосибирска

Они жалуются на низкое качество образования, устаревшую систему преподавания и разрушенные общежития

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НГС изучил рейтинг четырех популярных вузов Новосибирска

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В конце февраля в университетах Новосибирска начнутся дни открытых дверей. Сотрудники учебных заведений будут рассказывать о плюсах обучения, высоких местах в рейтингах среди вузов и будущем карьерном росте студентов. Но чтобы узнать об университете больше, стоить пообщаться с теми, кто еще учится или уже окончил вуз. Студенты одних оставляют гневные отзывы о грубых охранниках и преподавателях, которые не приходят на занятия, а других — хвалят молодых педагогов и качество образования. Журналист НГС изучила отзывы 2ГИС об университетах, чтобы узнать, какие учебные заведения благодарят за полученные знания, а какими недовольны.

Всего в Новосибирске 19 университетов, мы выбрали для обзора 4 самых крупных и популярных. В материале учебные заведения расставлены в соответствии с рейтингом сервиса 2ГИС: от самой низкой оценки — 2,3, до самой высокой — 4. Максимальное количество баллов, которые могут оставить пользователи сервиса, — 5, минимальное — 1.

Преподаватели не приходят на пары: НГУЭУ — 2,7 балла

НГУЭУ хвалят за удобное расположение — в центре Новосибирска

НГУЭУ хвалят за удобное расположение — в центре Новосибирска

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Меньше всего баллов среди других университетов набрал Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Студенты жалуются на систему обучения и преподавателей, которые не приходят на пары, недовольны приемной комиссией и разрушенным общежитием. Но есть и те, у кого университет оставил положительные эмоции. В частности, хвалят вуз за чистоту, удобное месторасположение, недалеко от станции метро «Площадь Ленина», и большое количество активностей вне учебы.

— Мало действительно хороших преподавателей, к которым хочется вернуться и пообщаться после окончания учебы. Большинство совершенно не заинтересовано в том, чтобы преподавать интересно: бессмысленное переписывание со слайдов, куча лекций, на которых ничего не объясняют, — написал пользователь 2ГИС об университете.

Другой студент недоволен тем, что преподаватели часто отменяют пары, сообщая, что у них есть еще одна работа.

— Некоторые преподаватели ни разу не вели пару, каждый раз пишут: «Я на работе, сегодня пары не будет». Абсолютно ничему не учат, только зря потраченные деньги, — говорится в отзыве.

Также обучающиеся недовольны общежитием. В отзывах одна студентка отметила, что комната, в которую их заселили, была в аварийном состоянии, а зимой в помещении холодно. НГС направил запрос в пресс-службу НГУЭУ, чтобы узнать, в каком состоянии находятся общежития для студентов университета.

При этом хвалят университет за большое количество занятий, которые могут посещать студенты в свободное от учебы время.

— Очень много активности вне учебы, спортивных направлений. Вежливые сотрудники в приемной комиссии, как и в информационном центре, всегда перезванивают, уважают студентов.

Сложнее получить незачет, чем зачет: НГПУ — 3,6 балла

Многие заметили минусы в работе приемной комиссии

Многие заметили минусы в работе приемной комиссии

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Студенты Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) также жалуются на то, что преподаватели могут не проводить лекции или опаздывать на них. Об обучении отзывы неоднозначные: одни рады, что учатся в НГПУ, другие — недовольны.

— Всё бы хорошо, если бы не приходяще-уходящие преподаватели, которые сами прогуливают лекции, замещая того, кто по факту должен их вести.

— На заочке обучение весьма формальное, получить зачет проще пареной репы, часто без всякой проверки получаешь автомат, задания не проверяют. Сложнее получить незачет. Методология и программа очень расстраивают, большинство заданий — конспект книги или фильма. К концу второго курса учебная мотивация снизилась.

Минусы отмечают в работе приемной комиссии. Как написали будущие студенты в отзывах, сотрудники указывали неверный график работы, просили у абитуриентов отозвать заявления из других вузов, но не приняли к себе.

Некоторые студенты довольны обучением: они хвалят преподавателей, которые объясняют то, что может пригодиться на практике.

— Оканчиваю факультет психологии. Отличный декан, преподаватель и человек в целом. Его предмет до сих пор весь в голове сохранен. Профильные предметы нам вели практикующие преподаватели, и было очень интересно. Непрофильные, скажу честно, не помню ни одного, — написала студентка.

Отличное образование, но бестактные сотрудники: НГТУ — 3,7 балла

Студенты НГТУ довольны образованием

Студенты НГТУ довольны образованием

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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) получил не самую высокую оценку, но почти дошел до хорошиста. Пользователи 2ГИС чаще всего недовольны сотрудниками учебного заведения, при этом о качестве обучения оставили больше положительных отзывов, чем негативных. Студенты жалуются на хамство бестактных сотрудников бюро пропусков и охранников: в отзывах они отмечают, что работники часто грубят.

— В бюро пропусков совершенно бестактное и хамское поведение одной из сотрудниц. Мало того, что ничего спокойно не объяснила, учитывая то, что я первокурсник. Так еще и накричала на меня, потому что до меня приходили люди с тем же вопросом.

НГС направил запрос в пресс-службу НГТУ, чтобы узнать, действительно ли студенты сталкивались с грубым поведением со стороны сотрудников и как в университете решают эту проблему.

При этом об учебе чаще отзываются положительно, студенты довольны качеством образования в университете. Например, им нравится, что на факультете бизнес-информатики преподают молодые сотрудники, которые параллельно работают в IT-компаниях.

— Учат тому, что может действительно пригодиться в жизни и в чём они разбираются. Учебный план интересный. Корпус, где мы в основном учимся, не новый, но в аудиториях чисто и аккуратно. Появился новый класс на 30 компьютеров, из которого не хочется уходить. Этим летом проходил на предприятии практику, пригласили работать после третьего курса с гибким графиком.

Также студенты положительно отзываются об обучении на факультете летательных аппаратов: по их словам, у преподавателей большой опыт в научной деятельности.

«Место для гениев»: НГУ — 4 балла

Отзывы об НГУ часто оставляют не студенты, а жители города, которые отдыхают на территории университета, — такой парадокс

Отзывы об НГУ часто оставляют не студенты, а жители города, которые отдыхают на территории университета, — такой парадокс

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Новосибирский государственный университет (НГУ) хвалят за новый корпус, ухоженную территорию вокруг и высокий уровень образования. Некоторые оставляют гневные комментарии о конкретных преподавателях или факультете, где, по их мнению, устарела система обучения.

— Окончила ФЕН (факультет естественных наук). Устаревшая до невозможности система, помощи студентам ноль, компетенций ноль, общежития прогнившие. В новом корпусе мы не учились, только смотрели из окошка старого. При устройстве на работу диплом вам не поможет, институтский опыт работы за опыт не считают. Бегите отсюда, я серьезно, — это один из немногих негативных отзывов об учебе.

— Поступил в магистратуру и сразу ощутил человеческое отношение к себе со стороны деканата и преподавателей, охраны, уборщиц. Это то заведение, в котором этика и культура для людей остались не отголоском эха в коридорах, а живой сутью их существа. Прекрасный ремонт в новом корпусе, большое количество зон для самостоятельной работы, огромное количество дополнительных факультативных занятий, — возразил другой студент.

Также отмечают дружелюбие и отзывчивость персонала. Но есть и те, кто, скорее всего, шутит в отзывах:

— Окончил в 2015 году, работаю дворником, — иронизирует пользователь.

— Шикарное место для гениев, — добавляет еще один.

Часто комментарии об университетах оставляют не студенты, а те, кто приходит на территорию вуза, чтобы отдохнуть во внутреннем дворике. Они отмечают, что место убирают, а подсветка на здании вуза привлекает внимание.

Недавно мы собрали отзывы об улицах, площади и микрорайоны, которые бесят новосибирцев, — читайте рейтинг НГС в материале.

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