«Бегите отсюда, я серьезно»: где преподаватели пропускают лекции, а в общежитиях холодно — изучаем отзывы на вузы Новосибирска

Меньше всего баллов среди других университетов набрал Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ).

Студенты жалуются на систему обучения и преподавателей, которые не приходят на пары, недовольны приемной комиссией и разрушенным общежитием. Но есть и те, у кого университет оставил положительные эмоции. В частности, хвалят вуз за чистоту, удобное месторасположение, недалеко от станции метро «Площадь Ленина», и большое количество активностей вне учебы.

— Мало действительно хороших преподавателей, к которым хочется вернуться и пообщаться после окончания учебы. Большинство совершенно не заинтересовано в том, чтобы преподавать интересно: бессмысленное переписывание со слайдов, куча лекций, на которых ничего не объясняют, — написал пользователь 2ГИС об университете.