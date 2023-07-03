««Евгения Онегина»» не открывала»: сибирячка сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов — она заявила, что в школе не читала классику

— Готовиться на самом деле было тяжело. Потому что до подготовки к ЕГЭ, я никогда за свою жизнь ничего не читала по школьной программе, меня прям воротило от всех этих произведений. Я не открывала даже «Евгения Онегина» — всё прошло мимо меня. Но после того, как поняла, что сдаю литературу — принялась за чтение. Еще совет, кстати, не бросайтесь читать весь кодификатор сразу, найдите себя. Если вы понимаете, что сами не подготовитесь, то выберите себе либо онлайн-школу, либо репетитора, чтобы вы вместе с кем-то проходили эти произведения, потому что на экзамене не столь важно знать содержание, сколько важно уметь анализировать произведения. То есть вы можете не читать всю «Войну и мир», а знать какие-то отрывки, но при этом прекрасно разбираться в пути исканий Пьера Безухова или Андрея Болконского, и это будет более ценно. Если вы чувствуете, что вы хотите прочитать — читайте, если вы понимаете, что вообще не лезет какой-нибудь Достоевский «Преступление и наказание», вы его открываете и ничего не понимаете — не нужно себя насиловать, потому что ничего не запомнится. А еще могу посоветовать аудиокниги, если вдруг есть возможности запоминать информацию через аудиокниги, то используйте — это суперская вещь. Идете в школу и обратно — слушаете, перед сном послушайте, и я думаю, всё нормально запомните.