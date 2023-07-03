««Евгения Онегина»» не открывала»: сибирячка сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов — она заявила, что в школе не читала классику

Елизавета Ширина закончила 11-й гуманитарный класс образовательного центра «Горностай» города Новосибирска с красным аттестатом в 9-м и 11-м классе. В 2023 году она стала стобалльницей по двум предметам: русскому языку и литературе. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Лизой и узнал тонкости ее подготовки, про давление в школе и о том, как не бояться экзамена.
— Насколько трудно сдавать экзамен, сложно сказать, грубо говоря, мне особо не с чем сравнивать. Но если брать в сравнение ОГЭ, то это в разы сложнее, но при всём при этом не так пугающе, как многие описывают. До поступления в 11-й класс я видела все эти репортажи по Первому каналу с детьми, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. И там просто не ребенок, а какой-то искалеченный жизнью человек-скелет: у него мешки под глазами, и он еле живой. На своем примере могу сказать, что подготовиться вполне реально, конечно, будет тяжело, но не смертельно.
Первая часть экзамена ЕГЭ по литературе содержит 11 заданий, 7 из которых с кратким ответом и 4 так называемые мини-сочинения. Вторая часть имеет 5 вопросов, из которых по личным предпочтениям нужно выбрать только один и написать сочинение объемом не менее 200 слов.
Психологическое давление
— Со стороны родителей не было ни давления, ни поддержки, то есть как-то ровно всё прошло, они особо не интересовались, но и я им особо ничего не рассказывала, в гармонии такой жили. Если говорить про давление в школе, оно было в 10-м и начале 11-го класса. Поддержки как таковой тоже не было, нам не говорили: «Вы сдадите, у вас всё будет классно», но в то же время и не закапывали, не убивали морально, просто спокойно готовились, конечно, это висело над нами, знаете, как черная туча, но дождь не шел.
Советы 11-классникам
— Могу дать несколько советов сдающим ЕГЭ — всё по классике. Нужно систематически готовиться. Не забивайте на этот экзамен, он рано или поздно придет — главное не паниковать. Если возможно, постарайтесь, пожалуйста, паниковать в течение 10-го класса, начало 11-го класса. Вот прям там всю панику оставьте, и на экзамен уже нужно идти с желанием его написать. Если вы за неделю до экзамена поймете, что он неизбежен, и вы сможете как-то понять, что сдавать придется. Вы же не зря весь год готовились, поэтому нужно уже просто прийти, показать, что ты знаешь, и выйти. Эмоции нужно оставить на втором плане, иначе всё рискует пойти не так. Ну и если есть выбор поучить или поспать — выбираем поспать, потому что о своем здоровье забывать тоже ни в коем случае нельзя.
Сложности в подготовке
Специфика экзамена по литературе в том, что в обязательную часть кодификатора включены 147 стихотворений и около 50 обязательных произведений.
— Готовиться на самом деле было тяжело. Потому что до подготовки к ЕГЭ, я никогда за свою жизнь ничего не читала по школьной программе, меня прям воротило от всех этих произведений. Я не открывала даже «Евгения Онегина» — всё прошло мимо меня. Но после того, как поняла, что сдаю литературу — принялась за чтение. Еще совет, кстати, не бросайтесь читать весь кодификатор сразу, найдите себя. Если вы понимаете, что сами не подготовитесь, то выберите себе либо онлайн-школу, либо репетитора, чтобы вы вместе с кем-то проходили эти произведения, потому что на экзамене не столь важно знать содержание, сколько важно уметь анализировать произведения. То есть вы можете не читать всю «Войну и мир», а знать какие-то отрывки, но при этом прекрасно разбираться в пути исканий Пьера Безухова или Андрея Болконского, и это будет более ценно. Если вы чувствуете, что вы хотите прочитать — читайте, если вы понимаете, что вообще не лезет какой-нибудь Достоевский «Преступление и наказание», вы его открываете и ничего не понимаете — не нужно себя насиловать, потому что ничего не запомнится. А еще могу посоветовать аудиокниги, если вдруг есть возможности запоминать информацию через аудиокниги, то используйте — это суперская вещь. Идете в школу и обратно — слушаете, перед сном послушайте, и я думаю, всё нормально запомните.
Подготовка Елизаветы
— К литературе я готовилась с репетитором Верой Белкиной — замечательная женщина, я во многом ей обязана. К русскому я готовилась только в нашей школе и самостоятельно смотрела лекции. К нему возможно подготовиться самостоятельно. Но если вы понимаете, что помощь нужна, то идите к репетиторам, иначе вы будете жалеть о небольшом результате.
Дальнейшие планы
Я несколько лет планирую идти в НГУ учиться на журналиста, я готовлюсь и мечтаю туда поступить.
О том, что рассказывали о своих экзаменах стобалльники прошлого года, можно почитать в этом материале НГС.