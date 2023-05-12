Родители бастовавшего класса из новосибирской гимназии отстояли право на учителя, которого защищали

Сегодня вечером, 12 мая, в новосибирской гимназии № 10 прошло собрание с родителями бастовавшего 3-го «А» класса. По его итогам стало известно, что классу оставят прежнего руководителя, ради которого и устраивали забастовку. Родители таким образом защищали учителя от контактов со Светланой Маниной, матерью одной из учениц.