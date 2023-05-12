Родители бастовавшего класса из новосибирской гимназии отстояли право на учителя, которого защищали

Сегодня вечером, 12 мая, в новосибирской гимназии
Собрание проводили руководство учебного заведения вместе с новым директором гимназии Ольгой Голик и представителями департамента образования мэрии Новосибирска. Как прошло собрание, корреспонденту НГС рассказали участвовавшие в нем родители.
— Были родители, Маниной не было. Обсудили еще раз создание
Классный руководитель
— Приказ о моем назначении был, и я в нем расписалась. Это было одно из главных требований родителей. Сначала вышел приказ, что класс будет, но классный руководитель в нем не был указан. А потом мне дали подписать бумагу, что я буду классным руководителем
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики