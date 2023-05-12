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Родители бастовавшего класса из новосибирской гимназии отстояли право на учителя, которого защищали

Наталья Браткова со следующего учебного года останется преподавать в своем же классе

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Накануне также стало известно, что в школе назначили нового директора

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Сегодня вечером, 12 мая, в новосибирской гимназии № 10 прошло собрание с родителями бастовавшего 3-го «А» класса. По его итогам стало известно, что классу оставят прежнего руководителя, ради которого и устраивали забастовку. Родители таким образом защищали учителя от контактов со Светланой Маниной, матерью одной из учениц.

Собрание проводили руководство учебного заведения вместе с новым директором гимназии Ольгой Голик и представителями департамента образования мэрии Новосибирска. Как прошло собрание, корреспонденту НГС рассказали участвовавшие в нем родители.

— Были родители, Маниной не было. Обсудили еще раз создание 4-го «Д». И то, что приказом уже поставили руководителем в этот класс Браткову. Обсуждали еще общую атмосферу в школе и отношение к учителю, — сообщила мама одного из учащихся Ася Самарина.

Классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова подтвердила журналисту, что ее перевели приказом в новый класс: с сентября она будет преподавать в 4-м «Д», куда перейдут все ученики, кроме дочери Маниной.

— Приказ о моем назначении был, и я в нем расписалась. Это было одно из главных требований родителей. Сначала вышел приказ, что класс будет, но классный руководитель в нем не был указан. А потом мне дали подписать бумагу, что я буду классным руководителем 4-го «Д» класса, — подтвердила свое назначение журналисту Наталья Браткова.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

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