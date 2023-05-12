Родители учеников бастовавшего класса гимназии № 10 добились создания для них нового класса

Родители учеников бастовавшего
— Решение это было принято еще в начале мая, но мы не спешили о нем рассказывать. Ждали, когда всё будет оформлено документально, — рассказала журналисту мама одного из учащихся Ася Самарина.
Ранее бастующие одним из главных требований выдвигали создание нового класса — «Д», куда в следующем учебном году смогли бы перейти все ученики, кроме ребенка родительницы, у которой возник конфликт с преподавателем и всем классом.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики