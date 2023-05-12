freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняСолнечно, но прохладно - прогноз на выходные
Все новости
Все новости
Проблема

Родители учеников бастовавшего класса гимназии № 10 добились создания для них нового класса

С осени 2023 года в учебном заведении появится 4-й «Д», куда перейдут не все ученики

252

В гимназии № 10 удовлетворили одно из главных требований бастующего 3-го «А» — создание нового класса, куда переведутся все учеников, кроме одного

Поделиться

Родители учеников бастовавшего 3-го «А» класса рассказали корреспонденту НГС о создании с нового учебного года 4-го «Д», куда перейдут почти все учащиеся.

— Решение это было принято еще в начале мая, но мы не спешили о нем рассказывать. Ждали, когда всё будет оформлено документально, — рассказала журналисту мама одного из учащихся Ася Самарина.

Ранее бастующие одним из главных требований выдвигали создание нового класса — «Д», куда в следующем учебном году смогли бы перейти все ученики, кроме ребенка родительницы, у которой возник конфликт с преподавателем и всем классом.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

По теме

ЗабастовкаГимназия 10Конфликт из-за детейБуллинг в школеСветлана МанинаНовый директор
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter