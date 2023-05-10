В Новосибирске школьники бастующего класса вышли в гимназию написать контрольные

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии с родителями, вставшими на ее сторону, длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — огородить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

