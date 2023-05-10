В Новосибирске школьники бастующего класса вышли в гимназию написать контрольные

Сегодня, 10 мая, ученики бастующего 3-го «А» класса гимназии
Забастовка в классе началась 17 апреля из-за конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной, у которой в этом классе учится ребенок, и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой. Остальные родители в этом конфликте встали на сторону учителя.
— Дети вышли в класс по просьбе нашего классного руководителя, чтобы написать и сдать все контрольные работы и закрыть все долги. И нам в гимназии пообещали обеспечить безопасность наших детей по нескольким пунктам, — рассказала Ася Самарина, мать одного из учеников.
Как пояснила Самарина, чтобы родители не беспокоились о безопасности своих детей, в гимназии введено усиление пропускного режима, дежурство учителей на территории гимназии и сопровождение детей 3-го «А» класса от ворот и до ворот гимназии. Всё это, заметила Самарина, необходимо, чтобы исключить возможный контакт Маниной с их детьми.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии с родителями, вставшими на ее сторону, длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — огородить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение.