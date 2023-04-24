Протестующий класс новосибирской гимназии № 10 объявил о продолжении забастовки — она длится уже больше недели

— На данный момент считаем, что конфликт не исчерпан, несмотря на опубликованные посты Мани ной С. В. в своих соцсетях. Официальным извинением с ее стороны, снятием всех претензий должен являться не пост в социальных сетях, а подача заявлений в органы: МВД РФ, прокуратуру НСО, Следственный комитет РФ, департамент образования мэрии Новосибирска, Министерство образования НСО, уполномоченному при президенте РФ по правам человека, президенту России. И снятие всех претензий в этих заявлениях к классному руководителю Братко вой Н. В. , родителям и детям 3 «А» класса, которые были упомянуты в заявлениях и многочисленных жалобах, — сообщается в обращении родителей.

