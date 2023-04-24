Протестующий класс новосибирской гимназии № 10 объявил о продолжении забастовки — она длится уже больше недели

Сегодня, 24 апреля, в Новосибирске родители учеников 3 «А» класса из гимназии
Забастовкой родители защищают учителя Наталью Браткову и требуют решить конфликт, они считают, что Манина долгое время подвергает буллингу Браткову.
— На данный момент считаем, что конфликт не исчерпан, несмотря на опубликованные посты Мани
Родители также требуют публичного извинения перед Братковой в рамках судебного процесса, удаления всех постов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию учителя, и выплату ей компенсации.
Кроме того, родители уточняют, что конфликт будет считаться урегулированным, когда появится приказ о создании 4 «Д» класса на следующий учебный год, их детей переведут в этот класс и гарантируют, что в нем не будет учиться дочь Маниной. Также они требуют гарантии, что Браткова будет их классным руководителем.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3 «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило.
21 апреля НГС подробно описал, как целую неделю идет забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером