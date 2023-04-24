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Тема дняЗабастовка в гимназии №10 длится больше недели
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Протестующий класс новосибирской гимназии № 10 объявил о продолжении забастовки — она длится уже больше недели

Родители перечислили требования, исполнение которых будет означать завершение забастовки

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Сегодня утром родители продолжили забастовку и озвучили новые требования

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Сегодня, 24 апреля, в Новосибирске родители учеников 3 «А» класса из гимназии № 10 заявили о продолжении забастовки — она длится больше недели. Об этом они предупредили департамент образования мэрии Новосибирска и и. о. директора гимназии № 10 Ольгу Рукину.

Забастовкой родители защищают учителя Наталью Браткову и требуют решить конфликт, они считают, что Манина долгое время подвергает буллингу Браткову.

— На данный момент считаем, что конфликт не исчерпан, несмотря на опубликованные посты Маниной С. В. в своих соцсетях. Официальным извинением с ее стороны, снятием всех претензий должен являться не пост в социальных сетях, а подача заявлений в органы: МВД РФ, прокуратуру НСО, Следственный комитет РФ, департамент образования мэрии Новосибирска, Министерство образования НСО, уполномоченному при президенте РФ по правам человека, президенту России. И снятие всех претензий в этих заявлениях к классному руководителю Братковой Н. В., родителям и детям 3 «А» класса, которые были упомянуты в заявлениях и многочисленных жалобах, — сообщается в обращении родителей.

Новое обращение, которое родители передали в департамент образования

Новое обращение, которое родители передали в департамент образования

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В обращении родители уточнили свои требования

В обращении родители уточнили свои требования

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Родители также требуют публичного извинения перед Братковой в рамках судебного процесса, удаления всех постов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию учителя, и выплату ей компенсации.

Кроме того, родители уточняют, что конфликт будет считаться урегулированным, когда появится приказ о создании 4 «Д» класса на следующий учебный год, их детей переведут в этот класс и гарантируют, что в нем не будет учиться дочь Маниной. Также они требуют гарантии, что Браткова будет их классным руководителем.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3 «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3 «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — огородить класс от любых действий Светланы Маниной.

21 апреля НГС подробно описал, как целую неделю идет забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась.

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