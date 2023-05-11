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В новосибирской гимназии № 10, где бастовал целый класс, появился новый директор

В гимназии подтвердили информацию, что руководитель уже знакомится с учреждением

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Официально назначение нового директора никто не подтвердил, но в гимназии уже провели для нее «экскурсию»

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Сегодня, 11 мая, новый директор появился в новосибирской гимназии № 10 — учебное заведение известно забастовкой 3-го «А» класса.

— Директором назначили Голик Ольгу Алексеевну. Она сейчас ходит по школе в сопровождении исполняющей обязанности директора гимназии Ольги Дмитриевны Рукиной, — рассказал корреспонденту НГС один из родителей.

По телефону МАОУ ЦО № 82 «Развитие» (МБОУ «СОШ № 82»), где Ольга Голик работала последнее время учителем русского языка и литературы, сообщили, что с сегодняшнего дня она у них уже не работает. Куда ушла Голик, в школе № 82 назвать отказались, уточнив лишь, что это тоже сфера образования.

На сайте Центра образования № 82 «Развитие» на момент подготовки материала Голик значилась еще действующим сотрудником. Там же сообщалось, что у нее высшее образование, полученное в 1996 году в БГПУ. Квалификация: учитель начальных классов средней школы, специальность — педагогика и методика начального образования.

В гимназии № 10 подтвердили, что Ольга Голик уже приехала в учебное заведение, но к телефону ее пригласить не смогли — руководитель ходила по территории. НГС также отправил запрос в департамент образования мэрии.

К забастовке в школе привел конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной (мать одной из учениц) и преподавательницей гимназии. Родители считают, что Манина подвергает учителя буллингу, и требуют защитить класс от ее воздействия. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась.

В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. 10 мая ученики впервые после 17 апреля вышли на очное обучение для написания контрольных и сдачи долгов.

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