В новосибирской гимназии № 10, где бастовал целый класс, появился новый директор

— Директором назначили Голик Ольгу Алексеевну. Она сейчас ходит по школе в сопровождении исполняющей обязанности директора гимназии Ольги Дмитриевны Рукиной, — рассказал корреспонденту НГС один из родителей.



По телефону МАОУ ЦО № 82 «Развитие» (МБОУ «СОШ № 82 »), где Ольга Голик работала последнее время учителем русского языка и литературы, сообщили, что с сегодняшнего дня она у них уже не работает. Куда ушла Голик, в школе № 82 назвать отказались, уточнив лишь, что это тоже сфера образования.