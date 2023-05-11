В новосибирской гимназии № 10, где бастовал целый класс, появился новый директор

Сегодня, 11 мая, новый директор появился в новосибирской гимназии
— Директором назначили Голик Ольгу Алексеевну. Она сейчас ходит по школе в сопровождении исполняющей обязанности директора гимназии Ольги Дмитриевны Рукиной, — рассказал корреспонденту НГС один из родителей.
По телефону МАОУ ЦО
На сайте Центра образования
В гимназии № 10 подтвердили, что Ольга Голик уже приехала в учебное заведение, но к телефону ее пригласить не смогли — руководитель ходила по территории. НГС также отправил запрос в департамент образования мэрии.
К забастовке в школе привел конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной (мать одной из учениц) и преподавательницей гимназии. Родители считают, что Манина подвергает учителя буллингу, и требуют защитить класс от ее воздействия.
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером
В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение.