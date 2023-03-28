В новосибирских школах введут курс начальной военной подготовки

— Что касается курса НВП, то на уровне руководства страны, Правительства Российской Федерации, принято решение о восстановлении этого блока в рамках курса ОБЖ. Несмотря на то что в целом по Российской Федерации еще методические документы по блоку НВП не разработаны, в Новосибирской области мы уже приступили к внедрению этого блока в отдельных школах с 1 сентября следующего учебного года.

