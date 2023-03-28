В новосибирских школах введут курс начальной военной подготовки

В Новосибирской области организуют курсы начальной военной подготовки в некоторых школах. Их введут с 1 сентября 2023 года в рамках программы ОБЖ.
Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников 28 марта на сессии Заксобрания региона. Его слова цитирует агентство ТАСС:
— Что касается курса НВП, то на уровне руководства страны, Правительства Российской Федерации, принято решение о восстановлении этого блока в рамках курса ОБЖ. Несмотря на то что в целом по Российской Федерации еще методические документы по блоку НВП не разработаны, в Новосибирской области мы уже приступили к внедрению этого блока в отдельных школах с 1 сентября следующего учебного года.
По словам губернатора, для организации работы нужно возобновить обеспечение кабинетов начальной военной подготовки и восстановить преподавательский состав.
В этом году в регионе планируют достроить 14 новых школ, 10 из которых — в Новосибирске. В городе появится больше 8000 новых мест для учеников. Показываем на карте, где откроют эти объекты.