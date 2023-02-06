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Десять новых школ в Новосибирске сдадут в 2023 году — ищите свою на интерактивной карте

И еще четыре появятся в области

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В городе появится более 8,6 тысячи новых мест

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В Новосибирской области в 2023 году должны сдать сразу 14 новых школ — из них десять в Новосибирске.

Губернатор Андрей Травников опубликовал в своем официальном Telegram-аккаунте интерактивную карту с расположением школ.

В Новосибирске сдадут 10 новых школ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Андрей Травников / Telegram

Кировский район:

  • ул. Николая Сотникова — 1100 мест;
  • ул. Виктора Шевелева — 1100 мест.

Ленинский район:

  • ул. Спортивная — 1100 мест;
  • ул. Большая — 825 мест;
  • ул. Забалуева — 825 мест.

Октябрьский район:

  • ул. Пролетарская — 1100 мест;
  • ул. Тургенева — 975 мест;
  • ул. Большевистская — 825 мест;
  • ул. Татьяны Снежиной — 550 мест.

Центральный район:

  • ул. Крылова — 249 мест.

В Новосибирской области сдадут четыре новых школы.

Баганский район — с. Ивановка — 180 мест.

Новосибирский район:

  • с. Марусино — 550 мест;
  • с. Толмачево — 550 мест.

Тогучинский район — с. Репьево — 220 мест.

В январе в Новосибирске стало известно подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ — школы массово делятся этой информацией в соцсетях. При этом соответствующий документ с датами был принят Рособрнадзором.

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