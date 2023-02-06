Десять новых школ в Новосибирске сдадут в 2023 году — ищите свою на интерактивной карте

В Новосибирской области в 2023 году должны сдать сразу 14 новых школ — из них десять в Новосибирске.
Губернатор Андрей Травников опубликовал в своем официальном Telegram-аккаунте интерактивную карту с расположением школ.
В Новосибирске сдадут 10 новых школ.
Кировский район:
- ул. Николая Сотникова — 1100 мест;
- ул. Виктора Шевелева — 1100 мест.
Ленинский район:
- ул. Спортивная — 1100 мест;
- ул. Большая — 825 мест;
- ул. Забалуева — 825 мест.
Октябрьский район:
- ул. Пролетарская — 1100 мест;
- ул. Тургенева — 975 мест;
- ул. Большевистская — 825 мест;
- ул. Татьяны Снежиной — 550 мест.
Центральный район:
- ул. Крылова — 249 мест.
В Новосибирской области сдадут четыре новых школы.
Баганский район — с. Ивановка — 180 мест.
Новосибирский район:
- с. Марусино — 550 мест;
- с. Толмачево — 550 мест.
Тогучинский район — с. Репьево — 220 мест.
В январе в Новосибирске стало известно подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ — школы массово делятся этой информацией в соцсетях. При этом соответствующий документ с датами был принят Рособрнадзором.