Десять новых школ в Новосибирске сдадут в 2023 году — ищите свою на интерактивной карте

Тогучинский район — с. Репьево — 220 мест.

В январе в Новосибирске стало известно подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ — школы массово делятся этой информацией в соцсетях. При этом соответствующий документ с датами был принят Рособрнадзором.