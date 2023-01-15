Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске — собрали всю информацию в одной картинке

В Новосибирске стало известно подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ — школы массово делятся этой информацией в соцсетях. При этом соответствующий документ с датами был принят Рособрнадзором в конце прошлого года.
Публикуем всю информацию в одной картинке.
Для ЕГЭ установлены такие сроки: с 20 марта по 19 апреля — досрочный период, с 26 мая по 1 июля — основной период, с 6 по 19 сентября — дополнительный период.
- 26 мая — география, литература, химия;
- 29 мая — русский язык;
- 1 июня — математика базовый и профильный уровни;
- 5 июня — история, физика;
- 8 июня — обществознание;
- 13 июня — иностранные языки (письменный этап), биология;
- 16 и 17 июня — иностранные языки (устный этап);
- 19 и 20 июня — информатика и ИКТ.
Сроки ОГЭ в 2023 году: с 21 апреля по 16 мая — досрочный период, с 24 мая по 1 июля — основной период, с 4 по 23 сентября — дополнительный период.
При слове «ЕГЭ» даже некоторым взрослым становится не по себе, а особо впечатлительные школьники вообще могут в обморок упасть. На этот раз мы собрали несколько вопросов из реальных заданий ЕГЭ по истории. Они помогут и знания подтянуть, и проверить, что осталось у вас в голове после того, как вы вышли из-за парты.