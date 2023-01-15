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Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске — собрали всю информацию в одной картинке

Досрочный период экзаменов 11-классников начнется уже в марте

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На подготовку к экзаменам у школьников еще есть время

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В Новосибирске стало известно подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ — школы массово делятся этой информацией в соцсетях. При этом соответствующий документ с датами был принят Рособрнадзором в конце прошлого года.

Публикуем всю информацию в одной картинке.

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Для ЕГЭ установлены такие сроки: с 20 марта по 19 апреля — досрочный период, с 26 мая по 1 июля — основной период, с 6 по 19 сентября — дополнительный период.

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 29 мая — русский язык;
  • 1 июня — математика базовый и профильный уровни;
  • 5 июня — история, физика;
  • 8 июня — обществознание;
  • 13 июня — иностранные языки (письменный этап), биология;
  • 16 и 17 июня — иностранные языки (устный этап);
  • 19 и 20 июня — информатика и ИКТ.

Сроки ОГЭ в 2023 году: с 21 апреля по 16 мая — досрочный период, с 24 мая по 1 июля — основной период, с 4 по 23 сентября — дополнительный период.

При слове «ЕГЭ» даже некоторым взрослым становится не по себе, а особо впечатлительные школьники вообще могут в обморок упасть. На этот раз мы собрали несколько вопросов из реальных заданий ЕГЭ по истории. Они помогут и знания подтянуть, и проверить, что осталось у вас в голове после того, как вы вышли из-за парты.

ЕГЭОГЭШколаЭкзамены
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
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