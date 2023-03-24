В мэрии рассказали, когда ремонтировали крышу школы на Шлюзе, в которой соорудили «натяжные потолки» из пленки

Кровлю школы
На прошлой неделе там начали протекать потолки. Чтобы вода не залила весь коридор, под потолком натянули пленку.
— Это как натяжные потолки. Мы использовали эту технологию, чтобы вода стекала не по всему коридору, а в одно место. Эта пленка натягивается, потом делается одна дырочка, под нее ставится ведро, и вода капает в это ведро, — рассказывала НГС директор школы Татьяна Ведяева.
В мэрии добавили, что на ремонт крыши требуется
— К ремонтным работам возможно приступить после схода снежного покрова и стабильной плюсовой температуры, а также при наличии финансирования, — пояснили в мэрии.
В феврале на месяц закрыли детский сад