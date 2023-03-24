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В мэрии рассказали, когда ремонтировали крышу школы на Шлюзе, в которой соорудили «натяжные потолки» из пленки

Сейчас для ремонта необходимо больше 2 миллионов

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Чтобы вода скапливалась в одном месте, под потолком натянули пластиковую пленку

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Кровлю школы № 121 на Шлюзе последний раз ремонтировали больше 10 лет назад. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На прошлой неделе там начали протекать потолки. Чтобы вода не залила весь коридор, под потолком натянули пленку.

— Это как натяжные потолки. Мы использовали эту технологию, чтобы вода стекала не по всему коридору, а в одно место. Эта пленка натягивается, потом делается одна дырочка, под нее ставится ведро, и вода капает в это ведро, — рассказывала НГС директор школы Татьяна Ведяева.

В мэрии добавили, что на ремонт крыши требуется 2 492 799 рублей.

— К ремонтным работам возможно приступить после схода снежного покрова и стабильной плюсовой температуры, а также при наличии финансирования, — пояснили в мэрии.

В феврале на месяц закрыли детский сад № 478 «Белоснежка» в Снегирях из-за прохудившейся крыши.

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Мэрия НовосибирскаШкола 121Ремонт
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