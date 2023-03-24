В мэрии рассказали, когда ремонтировали крышу школы на Шлюзе, в которой соорудили «натяжные потолки» из пленки

На прошлой неделе там начали протекать потолки. Чтобы вода не залила весь коридор, под потолком натянули пленку.

— Это как натяжные потолки. Мы использовали эту технологию, чтобы вода стекала не по всему коридору, а в одно место. Эта пленка натягивается, потом делается одна дырочка, под нее ставится ведро, и вода капает в это ведро, — рассказывала НГС директор школы Татьяна Ведяева.

