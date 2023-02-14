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Детский сад экстренно закрывают в «Снегирях» из-за протекающей крыши — куда перенаправят детей

В мэрии объяснили, что мера вынужденная

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Родители просили перенести ремонт на лето

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В Новосибирске на месяц закроют детский сад № 478 «Белоснежка» в «Снегирях» из-за прохудившейся крыши. Детей должны перераспределить в пять других детских садов. Но родители против такого решения.

В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, что такая мера вынужденная. И апрель для ремонта был выбран неслучайно.

— Срок производства работ — 30 календарных дней. В апреле минимальное количество осадков, что позволяет проводить работы в более сжатые сроки и с минимальными последствиями, которые могут возникнуть при подтоплении в связи с обильными осадками. Перенос на более поздний срок увеличит продолжительность производства работ и вероятность подтоплений, — объяснили в департаменте.

На ремонт потратят 2,4 миллиона рублей. Для перераспределения детей запланированы детские сады № 30, 357, 496, 38, 122.

Родители при этом считают, что работы на крыше можно было бы перенести на июнь.

С 1 января 2023 года в новосибирских детских садах выросла оплата.

Департамент образованияДетский садРемонт крышиРемонт
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