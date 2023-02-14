Детский сад экстренно закрывают в «Снегирях» из-за протекающей крыши — куда перенаправят детей

В Новосибирске на месяц закроют детский сад
В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, что такая мера вынужденная. И апрель для ремонта был выбран неслучайно.
— Срок производства работ — 30 календарных дней. В апреле минимальное количество осадков, что позволяет проводить работы в более сжатые сроки и с минимальными последствиями, которые могут возникнуть при подтоплении в связи с обильными осадками. Перенос на более поздний срок увеличит продолжительность производства работ и вероятность подтоплений, — объяснили в департаменте.
На ремонт потратят 2,4 миллиона рублей. Для перераспределения детей запланированы детские сады
Родители при этом считают, что работы на крыше можно было бы перенести на июнь.
С 1 января 2023 года в новосибирских детских садах выросла оплата.