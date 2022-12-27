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Оплата детских садов в Новосибирске вырастет с 1 января 2023 года

В учреждениях уже начали предупреждать родителей

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Теперь стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду составит 135 рублей и 163 рубля — в зависимости от возраста ребенка

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С 1 января 2023 года плата за детские сады для новосибирских родителей вырастет. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска.

Из документа следует, что с 1 января плата за день для ребенка, посещающего группу раннего возраста (до трех лет), составит 135 рублей, для ребенка, посещающего группу дошкольного возраста (старше трех лет), — 163 рубля.

Сейчас на одного ребенка, посещающего группу раннего возраста, нужно платить 115 рублей в день. Для детей старше трех лет эта сумма составляет 135 рублей в день.

Для малоимущих и многодетных семей новый тариф составит 67,5 рубля в день — на одного ребенка, посещающего группу раннего возраста, и 81,5 рубля в день — на ребенка, посещающего группу дошкольного возраста.

Для малоимущих семей стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду в 2022 году была 57,5 рубля и 67,5 рубля соответственно возрасту.

В детских садиках уже начали вывешивать объявления об изменении стоимости. На них указано, что постановление приняли 21 декабря.

Родителей предупреждают об изменении цен

Родителей предупреждают об изменении цен

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Прошлый раз плату за детский сад для новосибирцев повышали в конце 2021 года.

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