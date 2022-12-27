Оплата детских садов в Новосибирске вырастет с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года плата за детские сады для новосибирских родителей вырастет. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска.

Из документа следует, что с 1 января плата за день для ребенка, посещающего группу раннего возраста (до трех лет), составит 135 рублей, для ребенка, посещающего группу дошкольного возраста (старше трех лет), — 163 рубля.