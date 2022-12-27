Оплата детских садов в Новосибирске вырастет с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года плата за детские сады для новосибирских родителей вырастет. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска.
Из документа следует, что с
Сейчас на одного ребенка, посещающего группу раннего возраста, нужно платить 115 рублей в день. Для детей старше трех лет эта сумма составляет 135 рублей в день.
Для малоимущих и многодетных семей новый тариф составит 67,5 рубля в день — на одного ребенка, посещающего группу раннего возраста, и 81,5 рубля в день — на ребенка, посещающего группу дошкольного возраста.
Для малоимущих семей стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду в 2022 году была 57,5 рубля и 67,5 рубля соответственно возрасту.
В детских садиках уже начали вывешивать объявления об изменении стоимости. На них указано, что постановление приняли 21 декабря.
Прошлый раз плату за детский сад для новосибирцев повышали в конце 2021 года.