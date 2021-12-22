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Плата за детские сады в Новосибирске вырастет с нового года

Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление

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Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о повышении платы за пребывание детей, которые осваивают программы дошкольного образования в муниципальных детских садах. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года.

Так, теперь за одного ребенка, посещающего группу раннего возраста (то есть до трех лет), нужно будет платить не 100, а 115 рублей в день.

Для детей старше трех лет плата выросла с 120 до 135 рублей в день. Для малоимущих семей стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду составит 57,5 рублей и 67,5 рублей соответственно возрасту.

Накануне стало известно, что правительство Новосибирской области утвердило новые тарифы на ЖКХ — рост составил более 5%.

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