Плата за детские сады в Новосибирске вырастет с нового года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о повышении платы за пребывание детей, которые осваивают программы дошкольного образования в муниципальных детских садах. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года.

Так, теперь за одного ребенка, посещающего группу раннего возраста (то есть до трех лет), нужно будет платить не 100, а 115 рублей в день.

Для детей старше трех лет плата выросла с 120 до 135 рублей в день. Для малоимущих семей стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду составит 57,5 рублей и 67,5 рублей соответственно возрасту.