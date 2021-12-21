Правительство НСО утвердило новые тарифы на ЖКХ — рост составил больше 5%

На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликовали постановления о введении новых тарифов на услуги ЖКХ. Рассказываем, сколько придется платить с середины 2022 года.
В Новосибирске цена за тепло от «Сибирской генерирующей компании» составит 1584,28 рублей за 1 гКал (рост 5,19% с 1505,98 рубля), горячей воды — 124,02 рубля за кубометр (рост 5,19%).
Вывоз ТКО регоператором «Экология-Новосибирск» будет стоить 462,48 рублей (рост на 5,19% с 439,62 рубля) за кубометр.
Стоимость холодной воды, которую поставляет «Горводоканал», составит 21,40 рубля за кубометр (рост на 5,15% с 20,35 рубля). Приказы об увеличении тарифов утвердили 16 декабря.