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СрочноРост тарифов ЖКХ составил больше 5%
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Правительство НСО утвердило новые тарифы на ЖКХ — рост составил больше 5%

Они начнут действовать с июля 2021 года

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Цены на тепло и горячую воду поднимутся с 1 июля, изменения затронут и другие тарифы

Цены на тепло и горячую воду поднимутся с 1 июля, изменения затронут и другие тарифы

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На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликовали постановления о введении новых тарифов на услуги ЖКХ. Рассказываем, сколько придется платить с середины 2022 года.

В Новосибирске цена за тепло от «Сибирской генерирующей компании» составит 1584,28 рублей за 1 гКал (рост 5,19% с 1505,98 рубля), горячей воды — 124,02 рубля за кубометр (рост 5,19%).

Вывоз ТКО регоператором «Экология-Новосибирск» будет стоить 462,48 рублей (рост на 5,19% с 439,62 рубля) за кубометр.

Стоимость холодной воды, которую поставляет «Горводоканал», составит 21,40 рубля за кубометр (рост на 5,15% с 20,35 рубля). Приказы об увеличении тарифов утвердили 16 декабря.

Ранее власти рассказывали, что тарифы в регионе в следующем году могут увеличиться максимум на 5,2%. При этом поставщики просили увеличить тариф в несколько раз — в заявке на тепло цену просили поднять на 400%.

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