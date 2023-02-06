«Куда девать 357 детей?»: детский сад решили экстренно закрыть на ремонт крыши в «Снегирях» — родители против

— Посреди года планируют просто закрыть детский сад на ремонт на 2 месяца. Кровля начала протекать еще год назад, а сейчас выделили деньги, и заведующая ужасно боится их лишиться и готова просто оставить 357 детей без детского сада. На наши вопросы о сдвижке сроков на лето ссылается на осадки. Хотя по статистике разница между апрелем и июнем — 1 дождливый день. При этом механизм распределения детей отсутствует полностью, — утверждает мама одного из детей Наталья.