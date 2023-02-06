«Куда девать 357 детей?»: детский сад решили экстренно закрыть на ремонт крыши в «Снегирях» — родители против

В Новосибирске на ремонт крыши в апреле закроют детский сад № 478 «Белоснежка» на улице Рассветной в «Снегирях». Родители возмущены, что работы решили проводить посреди учебного года, а выпускной предложили перенести на начало апреля.
— Посреди года планируют просто закрыть детский сад на ремонт на 2 месяца. Кровля начала протекать еще год назад, а сейчас выделили деньги, и заведующая ужасно боится их лишиться и готова просто оставить 357 детей без детского сада. На наши вопросы о сдвижке сроков на лето ссылается на осадки. Хотя по статистике разница между апрелем и июнем — 1 дождливый день. При этом механизм распределения детей отсутствует полностью, — утверждает мама одного из детей Наталья.
Она добавила, что ходила по этому вопросу к заведующей, но сад всё равно решили закрыть
— Наших детей хотят как-то раскидать по садам, которые находятся очень далеко, а на наши вопросы отвечают: «Ну сидите дома». А это 357 детей. Куда их девать? Если мы умножим даже на полтора, то получается 500 взрослых должны как-то решать вопрос с детьми. Мы возмутились. И был резонный вопрос: «Если садик находится в аварийном состоянии, то дети ходят и подвергаются опасности?» Нам ответили, что это не так. В чем проблема продлить до мая, чтобы дети могли нормально закончить учебный процесс? — недоумевает женщина. — Нет экстренной необходимости. И прошлую весну пережили. А в этот раз экстренно.
Детский сад готовы закрыть в начале апреля.
Заведующая детским садом № 478 «Белоснежка» Елена Долгих ответила корреспонденту НГС, чтобы редакция обратилась за комментариями в Департамент образования Новосибирска. Запрос был отправлен.
При этом одной из родительниц заведующая ответила на вопросы письменно. Документ имеется в распоряжении редакции.
В ответе говорится, что протекание крыши произошло по главному коридору в районе прачечной, музея предмета русского быта, бассейна и стыках возле пищеблоков в апреле 2022 года. В январе 2023 года детский сад получил деньги на ремонт из областного бюджета.
— Начало ремонтных работ запланировано на апрель, так как это наиболее оптимальный период ремонтных работ на кровле, что подтверждается многолетней практикой, — говорится в документе. — На период закрытия детского сада воспитанникам будут предоставлены места в детских садах, и образовательный процесс будет продолжен. Праздничный концерт, посвященный выпуску детей в школу, можем провести с 4 по 7 апреля.
С 1 января 2023 года в новосибирских детских садах выросла оплата.