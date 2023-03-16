В школе на Шлюзе соорудили «натяжные потолки» из пленки, чтобы спастись от протечки — фото

В Новосибирске в школе
— Прекрасная весенняя капель — в кабинетах, коридорах, вообще везде. Детям надо учиться, давайте выделим средства и поможем школе справиться с этим стихийным бедствием, — говорит на одном из видео местный депутат Светлана Каверзина, обращаясь к департаменту образования.
Директор школы Татьяна Ведяева подтвердила НГС, что в школе сейчас течет крыша. По ее словам, проблема распространена во многих школах с плоской крышей. Из-за мягкой кровли зимой на них сложнее чистить снег.
— В данный момент ничего нельзя сделать. Это будет зависеть от того, какие деньги нам выделят. Как только спадет снег, будет тепло и сухо, естественно, мы будем делать ремонт кровли. Эти кровли плохи тем, что их совершенно нельзя чистить лопатами. Уроки идут, дети учатся, — рассказала Татьяна Ведяева.
Она добавила, что крыша протекает только в коридоре и нескольких кабинетах, которые снимает центр детского творчества — их перевели в другое крыло. Чтобы вода не залила весь коридор, под потолком натянули пленку:
— Это как натяжные потолки. Мы использовали эту технологию, чтобы вода стекала не по всему коридору, а в одно место. Это пленка натягивается, потом делается одна дырочка, под нее ставится ведро, и вода капает в это ведро, — пояснила Татьяна Ведяева.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.
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