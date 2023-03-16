В школе на Шлюзе соорудили «натяжные потолки» из пленки, чтобы спастись от протечки — фото

В Новосибирске в школе № 121 в микрорайоне Шлюз начали протекать потолки. Видео и фотографии оттуда появились в группе «У нас на Шлюзе».

— Прекрасная весенняя капель — в кабинетах, коридорах, вообще везде. Детям надо учиться, давайте выделим средства и поможем школе справиться с этим стихийным бедствием, — говорит на одном из видео местный депутат Светлана Каверзина, обращаясь к департаменту образования.