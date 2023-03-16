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Тема дняДва мальчика пропали в Новосибирске
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В школе на Шлюзе соорудили «натяжные потолки» из пленки, чтобы спастись от протечки — фото

По словам директора школы, сейчас остановить воду невозможно

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Чтобы вода скапливалась в одном месте, под потолком натянули пластиковую пленку

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В Новосибирске в школе № 121 в микрорайоне Шлюз начали протекать потолки. Видео и фотографии оттуда появились в группе «У нас на Шлюзе».

— Прекрасная весенняя капель — в кабинетах, коридорах, вообще везде. Детям надо учиться, давайте выделим средства и поможем школе справиться с этим стихийным бедствием, — говорит на одном из видео местный депутат Светлана Каверзина, обращаясь к департаменту образования.

Директор школы Татьяна Ведяева подтвердила НГС, что в школе сейчас течет крыша. По ее словам, проблема распространена во многих школах с плоской крышей. Из-за мягкой кровли зимой на них сложнее чистить снег.

— В данный момент ничего нельзя сделать. Это будет зависеть от того, какие деньги нам выделят. Как только спадет снег, будет тепло и сухо, естественно, мы будем делать ремонт кровли. Эти кровли плохи тем, что их совершенно нельзя чистить лопатами. Уроки идут, дети учатся, — рассказала Татьяна Ведяева.

Она добавила, что крыша протекает только в коридоре и нескольких кабинетах, которые снимает центр детского творчества — их перевели в другое крыло. Чтобы вода не залила весь коридор, под потолком натянули пленку:

— Это как натяжные потолки. Мы использовали эту технологию, чтобы вода стекала не по всему коридору, а в одно место. Это пленка натягивается, потом делается одна дырочка, под нее ставится ведро, и вода капает в это ведро, — пояснила Татьяна Ведяева.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

В феврале на месяц закрыли детский сад № 478 «Белоснежка» в Снегирях из-за прохудившейся крыши.

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