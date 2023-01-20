Мойте парты сами. В школах готовятся ввести трудовое воспитание: вот что ждет детей

Жизнь школьников меняется так же стремительно, как и жизнь в России. Казалось, совсем недавно в программу ввели «Разговоры о важном», а каждая учебная неделя начинается с гимна и поднятия флага. Но этих изменений оказалось мало, и депутаты продолжают предлагать новое: например, со следующего года все учебники по основным предметам будут написаны одинаково, а преподавать знания будут по единой программе. Кроме того, в школах появятся игра в лапту (там, где ее еще нет) и курс по военной подготовке (к счастью школьников, только во внеурочное время). Единственное, что еще не узаконено до конца — трудовое воспитание. Законопроект еще готовится, а депутаты выдвигают разные формулировки. Мы посмотрели, что они предлагают, и разобрались в том, как будет выглядеть трудовое воспитание.
Мыть парты без согласия родителей
Разговоры о трудовом воспитании школьников чиновники завели в ноябре 2022 года. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание своих коллег на то, что депутаты много говорят о продвижении в школах отдельных учебных дисциплин, но не вспоминают об «уважении к труду и трудолюбии», из-за чего «ситуация порой доходит до абсурда».
— Для того чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ, — отметил Володин.
Итогом этого спича стало поручение профильному комитету думы создать законопроект о трудовом воспитании.
Перед этим — в апреле 2022 года — Володин провел среди подписчиков в своем телеграме опрос и спросил об их отношении к тому, что школьников начнут привлекать к общественно полезному труду. Тогда 92% опрошенных идею поддержали, остальные же отметили, что в школе ребенок в первую очередь должен учиться.
Профильный комитет поручение Володина в работу взял. Недавно его председатель Ольга Казакова рассказывала «Парламентской газете» о разрабатываемых поправках в закон «Об образовании», которые закрепят в нем понятие трудового воспитания — документ планируют внести в весеннюю сессию. Казакова отметила, что во многих школах ученикам уже прививают трудовые навыки, но есть и те, кого останавливает жесткая формулировка в законодательстве: привлекать школьников к труду запрещено без согласия родителей. Правда, предложение Казаковой на фоне этой формулировки выглядит довольно странным, потому что по сути не приносит ничего нового.
— Моё предложение — поменять здесь минус на плюс, вместо запрета дать разрешение. Так и прописать в законе: привлекать к труду РАЗРЕШАЕТСЯ с согласия совершеннолетних обучающихся или с согласия родителей, — сказала депутат, отметив, что в каждом конкретном случае нужно учитывать возрастные особенности и состояние здоровья ребёнка. Для этого в Госдуме планируют масштабно консультироваться с экспертами, педагогами и родителями.
Что же входит в понятие трудового воспитания?
Здесь представители власти расходятся в мнениях. Например, член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова говорит о том, что трудовое воспитание — это не только дежурство по классу, но и производственная практика. На заседании профильного комитета, где обсуждали законодательное регулирование трудового воспитания в школах, Тутова отметила, что поправки потребуется внести и в Трудовой кодекс. По ее словам, в нем нужно раскрыть понятие трудового воспитания, чтобы было понятно, что к нему относится: уборка листьев, мытье класса и так далее.
— Сейчас в Трудовом кодексе есть только понятие наемного труда. В этой ситуации учитель должен заключать некоторые договоры, например, для прохождения детьми производственной практики или участия их в опытных трудовых бригадах, — считает Лариса Тутова.
Бывший председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский еще в 2017 году говорил о том, что в школы нужно вернуть не только практику на учебно-производственных комбинатах, но и уроки труда. По его мнению, уроки технологии, которые сейчас существуют в школах, не отличаются от информатики — вплоть до того, что оба предмета преподает один учитель.
— Но это совсем не одно и то же, что урок труда. Ребят не учат, к примеру, как сконструировать тот или иной гаджет, а просто как пользоваться им. Необходимо ввести в обязательном порядке и закрепить данную инициативу законодательно — урок труда в школах. Необходимо сформировать учебную программу по данной дисциплине в соответствии с современными стандартами, — пояснял Рязанский.
Первые шаги к трудовому воспитанию сделали в ноябре прошлого года, правда, вне школьных рамок. Тогда «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о поправках в Трудовой кодекс, согласно которым не обязательно получать согласие органов опеки, чтобы заключить трудовой договор с подростком (при условии, что он получил общее образование и старше 14 лет). Для этого достаточно будет согласия одного из родителей или законного представителя. Также в этом законопроекте предлагались условия, по которым работодатель мог не проводить предварительный медосмотр несовершеннолетнего работника — для этого на руках должны быть результаты прошлого осмотра, если он проходил недавно.
Этот законопроект вызвал возмущение председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая посчитала, что таким образом труд детей будет использоваться более активно:
— В настойчиво продвигаемом этой партией и подготовленном ею законопроекте предлагается ограничиться только согласием родителей или законных представителей ребенка с 14 лет на его привлечение к работе. Более того, и обязательный медосмотр ребенка фактически становится ненужным. Нет, конечно, объясняется это всё самыми благими намерениями: мол, надо дать подросткам возможность самореализации и социализации. Однако на поверку дети, как правило, идут на работу от бедности и из желания помочь родителям. И используют их труд на самых низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работах.
Что еще ждет школьников в следующем учебном году
В сентябре 2022 года были приняты изменения в закон «Об образовании», согласно которым вместо понятия «примерная программа» вводятся федеральные основные образовательные программы (ФООП). В первую очередь это касается русского языка, литературы и окружающего мира в начальной школе, а также русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ — в средней и старшей школе. Таким образом, как объяснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, по всей России детям будут давать «одинаковые знания».
Принятый закон также вводит новый порядок разработки учебников. По новым правилам формировать госзаказ на них будет Минпросвещения, оно же будет утверждать авторский коллектив таких изданий. Именно ФООП и госучебники станут базой для составления заданий основного государственного экзамена, который сдают после 9-го класса, и единого государственного экзамена, который сдают после 11-го класса. Как поясняли в Госдуме, благодаря этому родители смогут отказаться от репетиторов, поскольку школы будут обязаны «давать ученикам знания, которые требуются для сдачи выпускного экзамена». Кроме того, введение стандарта поможет избежать проблем при переходе учителя или ученика из одной школы в другую.
Со следующего учебного года в школах страны введут курс по начальной военной подготовке. Об этом говорил министр просвещения Сергей Кравцов, позднее в ведомстве уточнили, что занятия будут внеурочными. Идею о новом курсе поддержало Минобороны — об этом сообщил первый замминистра обороны Валерий Герасимов в своем ответе лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. В ответе первого замминистра обороны было указано, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
Также в Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях.
Кроме того, Минпросвещения разработало образовательный курс по игре в лапту для школьников. Модуль «Лапта» запустят на уроках физкультуры и во внеурочное время для школьников с 1-го по 11-й классы. В пояснительных материалах отмечается, что модуль «Лапта» позволит улучшить подготовку школьников к сдаче ГТО, а юношей — к службе в российских вооруженных силах. Модуль по игре в лапту решили ввести в образовательную программу после встречи глав Минпросвещения и Минспорта Сергея Кравцова и Олега Матыцина 20 октября прошлого года.
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