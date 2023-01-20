Мойте парты сами. В школах готовятся ввести трудовое воспитание: вот что ждет детей

Мыть парты без согласия родителей

Разговоры о трудовом воспитании школьников чиновники завели в ноябре 2022 года. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание своих коллег на то, что депутаты много говорят о продвижении в школах отдельных учебных дисциплин, но не вспоминают об «уважении к труду и трудолюбии», из-за чего «ситуация порой доходит до абсурда».

— Для того чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ, — отметил Володин.

