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Ловили паническую атаку: школьники рассказали, как сдавали ЕГЭ, легко ли было списать и что они думают о системе

Период сдачи ЕГЭ в Новосибирске завершен, и выпускники поделились впечатлениями

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Школьники сдают ЕГЭ

Школьники сдают ЕГЭ

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С 26 мая в Новосибирске выпускники школ сделали шаг в сторону новой, сложной, но свободной жизни — сдали единый государственный экзамен. Всем не понаслышке известно, как результат экзамена может круто изменить жизнь и какой стресс из-за него испытывают дети. О том, как всё прошло, НГС узнал у выпускников.

«На первом экзамене я словила паническую атаку, а на последний не хотела ехать»


Софье Барнет тяжело дался экзамен в моральном плане. По ее словам, выпускников пытались подбодрить, чтобы те успокоились, но на фоне постоянных разговоров о ЕГЭ выходило слабо.

— На первом экзамене у меня случилась паника, а на последний даже не хотела ехать, рыдала по дороге. Конечно, мы готовились, целых два года, но написать пробные получилось не очень. Да и «шпоры» проносить небезопасно. Было трудно в психологическом плане, потому что на родителей давили, а они на нас, — рассказала Софья.

По словам девушки, атмосфера в аудитории была спокойной. Им даже удалось 15 минут поспать, потому что компьютер не видел флешку.

— По традиции перед входом в аудиторию нас проверяли с металлоискателем, и один раз было так, что мужчина, осматривающий нас, бормотал угрозы и оскорбления. Сами проверяющие были хорошие, ласковые. Лишний раз не трогали. В целом, несмотря на то что экзамен — это большой стресс, прошел он в какой-то степени забавно: кто-то забыл паспорт, кто-то взял, но не свой, а брата, а сисадмин вообще шутки шутил в аудитории.

«"Шпоры" обматывали туалетной бумагой и прятали в урну»


Для кого-то ЕГЭ — ужасное явление, а для кого-то — ничем не примечательное. Для Михаила Курилова оно оказалось не столь волнительным событием. Он не переживал из-за экзамена: прошел все предметы без страха и сомнений, хотя поначалу думал, что начнет переживать в аудитории.

— Я изначально не волновался по поводу этого, и для меня всё прошло гладко. Сдавал 4 предмета: базовую математику, русский, историю и общество. Сдал, несмотря на то что учителя думали, что не получится. Честно говоря, я даже атмосферу никакую не прочувствовал в аудитории, потому что был настолько расслаблен, что даже не обратил внимания.

Многих школьников запугивают перед экзаменом, говоря, что списать невозможно, что будет жесткий контроль. Однако многим на их страх и риск всё-таки удается пронести справочники и шпаргалки.

— Были люди со «шпорами»: кто-то распечатывал даты, а один парень принес справочник. Всё принесенное заматывали в туалетную бумагу и прятали в урнах чаще всего, а телефоны — в подошву. Вроде бы никого не поймали. Хотя были металлоискатели, досмотр, как и полагается, но у многих получилось обойти все препятствия.

«Двухлетняя подготовка непонятно к чему»


Дарья Туркевич, ученица гимназии города Юрга, в 10-м классе начала активно интересоваться психологией. Именно это увлечение и определило ее дальнейший путь. Экзамены прошли не так страшно, ведь школа часто проводила пробные по всем правилам, даже с металлоискателем. Но без запугивания со стороны учителей не обошлось.

— У нас гимназия, и это было что-то на грани. Преподаватели очень наседали, говоря, что мы обязаны сдать. Но не все, конечно. Были и те, кто оказывал нам хорошую поддержку. Но из-за негативных высказываний всё равно ощущалось большое давление. Зато экзамены проходили вполне приятно благодаря хорошим проверяющим.

При этом, по словам девушки, люди, которые осматривали детей на наличие шпаргалок, очень неприятно возмущались.

— Одна женщина каждый раз выливала агрессию на нас из-за того, что металлоискатель пищал на сережки или ремни, крича, что мы задерживаем очередь, пытаясь что-то протащить. Но меня подобное не сильно задело, хотя другим настроение подпортило.

Дарья считает, что ЕГЭ уже давно не является единым экзаменом. По ее словам, варианты и условия проведения не равноценны, а оценка не отражает настоящий уровень знаний.

— По большей части это просто стресс для детей, двухлетняя подготовка непонятно к чему. Я против такой формы оценивания и считаю, что нужно возвращаться к вступительным экзаменам при самих университетах. По-хорошему нужно и консультацию с психологом проводить с абитуриентами, чтобы понять, сможет ли он работать по специальности.

Во время экзаменов детей проверяют, но школьники говорят, что обычно лишний раз их старались не дергать

Во время экзаменов детей проверяют, но школьники говорят, что обычно лишний раз их старались не дергать

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«Грамотное распределение дня поможет с подготовкой»


Ирина Вышегородцева считает, что ничего плохого в экзамене нет — всё зависит от варианта, который попадется, и предмета. По ее словам, она не сильно готовилась, поэтому у нее результаты 70+.

— Я готовилась без репетиторов, самостоятельно: покупала сливы онлайн-школ и по ним разбирала варианты. Когда что-то было непонятно, подходила к учителям. Вообще я считаю, что мне также помогло грамотное планирование своего дня. В целом всё прошло благополучно, ведь у нас сильный класс и мы смогли даже поднять рейтинг школы, — заметила она.

Девушка говорит, что наблюдатели были приятными людьми, но проверяющие у металлоискателей почему-то нагнетатели школьников и придумывали свои правила.

— Почему-то в одной школе, где мы сдавали очередной экзамен, люди, стоящие у металлоискателя, решили, что могут сами устанавливать свои правила: печенье брать нельзя — только шоколад и вода, каждая школа должна стоят в определенном месте до входа в аудитории.

«Время зубрежки к ЕГЭ — это самое худшее»


Учителя школы Полины Жуковой отговаривали школьников сдавать экзамен, аргументируя тем, что они всё равно не сдадут, и лучше пойти сразу в колледж. Но девушка заранее выбрала вуз, в котором хотела учиться, и специальность.

— Я уже выбрала, куда хочу идти, поэтому заранее знала, какие предметы нужно сдавать. Готовилась я через онлайн-школу: смотрела вебинары и прорешивала варианты.

Полина говорит, что «шпоры» проносили все, потому что возможность списать была.

— Всё зависит от школы: в одной за нами особо не следили, а в другой был тотальный контроль. В самих аудиториях атмосфера была спокойной, потому что экзаменаторы понимали, что мы переживаем, и всячески подбадривали.

Девушка считает, что экзамен скорее нацелен на зубрежку теории, а не на ее понимание. По ее словам, ЕГЭ сложно сдать без репетиторов на высокий балл, поэтому лучше начинать готовиться хотя бы за год.

— По своему опыту скажу, что к экзаменам лучше готовиться заранее и постепенно, иначе можно словить эмоциональное выгорание и потерять смысл в подготовке. Время зубрежки к ЕГЭ — это самое худшее, на мой взгляд.

В одних школах — лояльное отношение к школьникам, в других — тотальный контроль

В одних школах — лояльное отношение к школьникам, в других — тотальный контроль

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В новосибирских школах продолжаются выпускные балы. Девушки рассказали, как выбирали платья для первого взрослого бала, и о потраченных деньгах.

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