Ловили паническую атаку: школьники рассказали, как сдавали ЕГЭ, легко ли было списать и что они думают о системе
Период сдачи ЕГЭ в Новосибирске завершен, и выпускники поделились впечатлениями
С 26 мая в Новосибирске выпускники школ сделали шаг в сторону новой, сложной, но свободной жизни — сдали единый государственный экзамен. Всем не понаслышке известно, как результат экзамена может круто изменить жизнь и какой стресс из-за него испытывают дети. О том, как всё прошло, НГС узнал у выпускников.
«На первом экзамене я словила паническую атаку, а на последний не хотела ехать»
Софье Барнет тяжело дался экзамен в моральном плане. По ее словам, выпускников пытались подбодрить, чтобы те успокоились, но на фоне постоянных разговоров о ЕГЭ выходило слабо.
— На первом экзамене у меня случилась паника, а на последний даже не хотела ехать, рыдала по дороге. Конечно, мы готовились, целых два года, но написать пробные получилось не очень. Да и «шпоры» проносить небезопасно. Было трудно в психологическом плане, потому что на родителей давили, а они на нас, — рассказала Софья.
По словам девушки, атмосфера в аудитории была спокойной. Им даже удалось 15 минут поспать, потому что компьютер не видел флешку.
— По традиции перед входом в аудиторию нас проверяли с металлоискателем, и один раз было так, что мужчина, осматривающий нас, бормотал угрозы и оскорбления. Сами проверяющие были хорошие, ласковые. Лишний раз не трогали. В целом, несмотря на то что экзамен — это большой стресс, прошел он в какой-то степени забавно: кто-то забыл паспорт, кто-то взял, но не свой, а брата, а сисадмин вообще шутки шутил в аудитории.
«"Шпоры" обматывали туалетной бумагой и прятали в урну»
Для кого-то ЕГЭ — ужасное явление, а для кого-то — ничем не примечательное. Для Михаила Курилова оно оказалось не столь волнительным событием. Он не переживал из-за экзамена: прошел все предметы без страха и сомнений, хотя поначалу думал, что начнет переживать в аудитории.
— Я изначально не волновался по поводу этого, и для меня всё прошло гладко. Сдавал 4 предмета: базовую математику, русский, историю и общество. Сдал, несмотря на то что учителя думали, что не получится. Честно говоря, я даже атмосферу никакую не прочувствовал в аудитории, потому что был настолько расслаблен, что даже не обратил внимания.
Многих школьников запугивают перед экзаменом, говоря, что списать невозможно, что будет жесткий контроль. Однако многим на их страх и риск всё-таки удается пронести справочники и шпаргалки.
— Были люди со «шпорами»: кто-то распечатывал даты, а один парень принес справочник. Всё принесенное заматывали в туалетную бумагу и прятали в урнах чаще всего, а телефоны — в подошву. Вроде бы никого не поймали. Хотя были металлоискатели, досмотр, как и полагается, но у многих получилось обойти все препятствия.
«Двухлетняя подготовка непонятно к чему»
Дарья Туркевич, ученица гимназии города Юрга, в 10-м классе начала активно интересоваться психологией. Именно это увлечение и определило ее дальнейший путь. Экзамены прошли не так страшно, ведь школа часто проводила пробные по всем правилам, даже с металлоискателем. Но без запугивания со стороны учителей не обошлось.
— У нас гимназия, и это было что-то на грани. Преподаватели очень наседали, говоря, что мы обязаны сдать. Но не все, конечно. Были и те, кто оказывал нам хорошую поддержку. Но из-за негативных высказываний всё равно ощущалось большое давление. Зато экзамены проходили вполне приятно благодаря хорошим проверяющим.
При этом, по словам девушки, люди, которые осматривали детей на наличие шпаргалок, очень неприятно возмущались.
— Одна женщина каждый раз выливала агрессию на нас из-за того, что металлоискатель пищал на сережки или ремни, крича, что мы задерживаем очередь, пытаясь что-то протащить. Но меня подобное не сильно задело, хотя другим настроение подпортило.
Дарья считает, что ЕГЭ уже давно не является единым экзаменом. По ее словам, варианты и условия проведения не равноценны, а оценка не отражает настоящий уровень знаний.
— По большей части это просто стресс для детей, двухлетняя подготовка непонятно к чему. Я против такой формы оценивания и считаю, что нужно возвращаться к вступительным экзаменам при самих университетах. По-хорошему нужно и консультацию с психологом проводить с абитуриентами, чтобы понять, сможет ли он работать по специальности.
«Грамотное распределение дня поможет с подготовкой»
Ирина Вышегородцева считает, что ничего плохого в экзамене нет — всё зависит от варианта, который попадется, и предмета. По ее словам, она не сильно готовилась, поэтому у нее результаты 70+.
— Я готовилась без репетиторов, самостоятельно: покупала сливы онлайн-школ и по ним разбирала варианты. Когда что-то было непонятно, подходила к учителям. Вообще я считаю, что мне также помогло грамотное планирование своего дня. В целом всё прошло благополучно, ведь у нас сильный класс и мы смогли даже поднять рейтинг школы, — заметила она.
Девушка говорит, что наблюдатели были приятными людьми, но проверяющие у металлоискателей почему-то нагнетатели школьников и придумывали свои правила.
— Почему-то в одной школе, где мы сдавали очередной экзамен, люди, стоящие у металлоискателя, решили, что могут сами устанавливать свои правила: печенье брать нельзя — только шоколад и вода, каждая школа должна стоят в определенном месте до входа в аудитории.
«Время зубрежки к ЕГЭ — это самое худшее»
Учителя школы Полины Жуковой отговаривали школьников сдавать экзамен, аргументируя тем, что они всё равно не сдадут, и лучше пойти сразу в колледж. Но девушка заранее выбрала вуз, в котором хотела учиться, и специальность.
— Я уже выбрала, куда хочу идти, поэтому заранее знала, какие предметы нужно сдавать. Готовилась я через онлайн-школу: смотрела вебинары и прорешивала варианты.
Полина говорит, что «шпоры» проносили все, потому что возможность списать была.
— Всё зависит от школы: в одной за нами особо не следили, а в другой был тотальный контроль. В самих аудиториях атмосфера была спокойной, потому что экзаменаторы понимали, что мы переживаем, и всячески подбадривали.
Девушка считает, что экзамен скорее нацелен на зубрежку теории, а не на ее понимание. По ее словам, ЕГЭ сложно сдать без репетиторов на высокий балл, поэтому лучше начинать готовиться хотя бы за год.
— По своему опыту скажу, что к экзаменам лучше готовиться заранее и постепенно, иначе можно словить эмоциональное выгорание и потерять смысл в подготовке. Время зубрежки к ЕГЭ — это самое худшее, на мой взгляд.
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