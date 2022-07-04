Ловили паническую атаку: школьники рассказали, как сдавали ЕГЭ, легко ли было списать и что они думают о системе

По словам девушки, атмосфера в аудитории была спокойной. Им даже удалось 15 минут поспать, потому что компьютер не видел флешку.

— По традиции перед входом в аудиторию нас проверяли с металлоискателем, и один раз было так, что мужчина, осматривающий нас, бормотал угрозы и оскорбления. Сами проверяющие были хорошие, ласковые. Лишний раз не трогали. В целом, несмотря на то что экзамен — это большой стресс, прошел он в какой-то степени забавно: кто-то забыл паспорт, кто-то взял, но не свой, а брата, а сисадмин вообще шутки шутил в аудитории.

