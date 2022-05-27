Тысячи студентов: сколько бюджетных и платных мест будет в университетах Новосибирска
Опросили 5 крупных вузов
В Новосибирске через пару недель начинается приемная комиссия во всех университетах города. Абитуриенты со всей России приедут поступать. НГС спросил у основных университетов, сколько бюджетных и сколько платных мест есть.
В Новосибирский государственный университет в этом году всего предоставят 1336 бюджетных мест и 736 платных для будущих бакалавров, также 650 бюджетных и 202 платных места запланировано для поступления в магистратуру. Всего для аспирантов, по данным пресс-службы НГУ, приготовили 25 мест и 35 бюджетных мест для поступления в ординатуру.
В этом году НГТУ НЭТИ, как сообщили в пресс-службе университета, набирает в общей сумме 7200 человек на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры. Из них 3072 бюджетных места и 4128 контрактных мест.
Всего в бакалавриат набирается 2112 абитуриентов на бюджет и 2858 на платную основу. На специалитет — 131 бюджетное место и 229 мест на платной основе. При этом на бюджет магистратуры — 829 мест, а на платную основу сможет поступить 1041 абитуриент.
В 2022 году Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) ведет набор на 10 программ среднего профессионального образования, 21 направление бакалавриата, 4 специальности, 16 направлений магистратуры и 14 программ аспирантуры. В 2022 году на бюджет предусмотрено 960 мест. Это, как уточняют в пресс-службе университета, в два раза больше, чем в 2021 году. При этом платных мест — почти 6 тысяч.
В Новосибирском государственном медицинском университете в этом году будут принимать 614 человек на бюджет и 500 абитуриентов на коммерческую основу. Об этом сообщил НГС ответственный секретарь приемной комиссии.
В Сибирском государственном университете путей сообщения в 2022 году по очной форме обучения будут принимать на 638 бюджетных мест и на 1620 мест на платной основе. Как уточнили в пресс-службе, по очно-заочной форме предполагается 235 коммерческих мест. По заочной форме обучения — 80 бюджетных мест и 240 коммерческих.
— Оптимальное количество студентов, принимаемых вузом на
В школах Новосибирска 24 и 25 мая прошли последние звонки. Одиннадцатиклассники и часть девятиклассников прощались со школой, благодарили учителей и родителей по всему городу.