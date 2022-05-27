Тысячи студентов: сколько бюджетных и платных мест будет в университетах Новосибирска

В Новосибирске через пару недель начинается приемная комиссия во всех университетах города. Абитуриенты со всей России приедут поступать. НГС спросил у основных университетов, сколько бюджетных и сколько платных мест есть.

В Новосибирский государственный университет в этом году всего предоставят 1336 бюджетных мест и 736 платных для будущих бакалавров, также 650 бюджетных и 202 платных места запланировано для поступления в магистратуру. Всего для аспирантов, по данным пресс-службы НГУ, приготовили 25 мест и 35 бюджетных мест для поступления в ординатуру.

