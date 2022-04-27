НГУ занял 496-е место в рейтинге университетов мира — кого он обогнал?
Вуз находится на
Новосибирский государственный университет занял
Центр рейтингов университетов мира (Center for World University Rankings, CWUR) — ведущая консалтинговая организация, предоставляющая рекомендации по вопросам политики, стратегические идеи и консультационные услуги правительствам и университетам для улучшения результатов образования и исследований. CWUR публикует авторитетные глобальные рейтинги университетов.
При этом, согласно рейтингу, вуз занимает
На сайте НГУ говорится, что CWUR оценил
Из российских вузов НГУ обогнал такие научные учреждения, как МФТИ (
Корреспондент НГС направил в пресс-службу НГУ запрос о том, как часто ранее вуз попадал в этот рейтинг и какое место занимал в прошлом году.
В октябре Новосибирск вошел в