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НГУ занял 496-е место в рейтинге университетов мира — кого он обогнал?

Вуз находится на 200-м месте в Европе и 4-м — в России

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Отбор проходил сразу по нескольким критериям

Отбор проходил сразу по нескольким критериям

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Новосибирский государственный университет занял 496-е место в рейтинге лучших университетов мира по версии Центра ранжирования мировых университетов (CWUR).

Центр рейтингов университетов мира (Center for World University Rankings, CWUR) — ведущая консалтинговая организация, предоставляющая рекомендации по вопросам политики, стратегические идеи и консультационные услуги правительствам и университетам для улучшения результатов образования и исследований. CWUR публикует авторитетные глобальные рейтинги университетов.

При этом, согласно рейтингу, вуз занимает 200-е место в Европе и 4-е — в России (после МГУ им. М. В. Ломоносова, Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и НИЦ «Курчатовский институт»).

На сайте НГУ говорится, что CWUR оценил 19 788 университетов мира по семи объективным критериям, объединенным в четыре группы. Это категории образования (отношение числа выпускников, получивших крупные академические награды, к размеру университета), трудоустройства (отношение числа выпускников, занявших ведущие руководящие должности в крупнейших компаниях мира, к размеру университета), ученых (количество сотрудников университета, получивших крупные академические награды) и исследований (их результаты, высокое качество, влияние, цитирование).

Из российских вузов НГУ обогнал такие научные учреждения, как МФТИ (528-е место), СПбГУ (550-е место), МИФИ (610-е место), НИУ ВШЭ (808-е место), ТГУ (824-е место), СПбПУ (864-е место), ИТМО (982-е место), КФУ (1079-е место), ТПУ (1116-е место), УрФУ (1138-е место) и многие другие.

Корреспондент НГС направил в пресс-службу НГУ запрос о том, как часто ранее вуз попадал в этот рейтинг и какое место занимал в прошлом году.

В октябре Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов.

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