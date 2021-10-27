Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. Кто еще есть в списке?

Новосибирск занял 99 место в списке из 100 лучших городов мира для студентов. Кроме него из российских городов туда попали Москва, Санкт-Петербург и Томск. Об этом сообщает The Times.

Рейтинг составила британская консалтинговая компания Studee. Авторы исследования учитывали стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивалось также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество еды и уровень безопасности.

— Исследование учитывает такие факты, как стоимость аренды жилья, скорость интернета и количество университетов, входящих в международные рейтинги. Также оценивалось количество людей от 15 до 24 лет, качество еды, уровень безопасности и уровень свободы слова, — говорится в тексте газеты.

