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Новосибирск вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. Кто еще есть в списке?

Авторы рейтинга учитывали стоимость жилья, скорость интернета и количество хороших вузов

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Новосибирск замыкает рейтинг городов, где находятся лучшие мировые вузы

Новосибирск замыкает рейтинг городов, где находятся лучшие мировые вузы

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Новосибирск занял 99 место в списке из 100 лучших городов мира для студентов. Кроме него из российских городов туда попали Москва, Санкт-Петербург и Томск. Об этом сообщает The Times.

Рейтинг составила британская консалтинговая компания Studee. Авторы исследования учитывали стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги. Оценивалось также число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество еды и уровень безопасности.

— Исследование учитывает такие факты, как стоимость аренды жилья, скорость интернета и количество университетов, входящих в международные рейтинги. Также оценивалось количество людей от 15 до 24 лет, качество еды, уровень безопасности и уровень свободы слова, — говорится в тексте газеты.

Первое место в списке занял Токио, за ним идут Мельбурн и Сеул. Москва в этом рейтинге на 84-м месте, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск находятся на 98-м, 99-м и 100-м местах соответственно.

Лучшим студенческим городом Европы признали Дублин, в общем списке он на 13-м месте.

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ.

Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности.

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