Два новосибирских вуза попали в британский рейтинг лучших университетов

Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ. Результаты исследования были опубликованы 2 сентября на официальном сайте рейтинга.
Times Higher Education (THE) — авторитетный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях и других вопросах высшего образования.
Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности.
НГУ попал в группу университетов, занимающих
В этом году в глобальный рейтинг попали более 1,6 тысяч вузов из 99 стран, в том числе 60 российских университетов, что на 12 больше, чем в прошлом году. Лидером среди них традиционно стал МГУ, который поднялся сразу на 16 позиций и впервые занимает 158-е место — это единственный из российских вузов, который попал в топ-200 по версии THE. Кроме МГУ, в десятке лучших университетов России оказались Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики, МИФИ, Санкт-Петербургский горный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Донской государственный технический университет, Томский госуниверситет и МИСиС.
Первую строчку уже шестой год подряд занимает Оксфордский университет. На втором месте расположился Калифорнийский технологический институт, на третьем — университет Гарварда. В первую десятку вошли только британские и американские вузы.
Какие направления стали самыми популярными среди абитуриентов вузов в этом году — смотрите подробности здесь.