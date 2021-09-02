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Два новосибирских вуза попали в британский рейтинг лучших университетов

В список вошли более полутора тысяч вузов

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В рейтинг попали 60 российских вузов

В рейтинг попали 60 российских вузов

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Британский журнал Times Higher Education (THE) выпустил ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ. Результаты исследования были опубликованы 2 сентября на официальном сайте рейтинга.

Times Higher Education (THE) — авторитетный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях и других вопросах высшего образования.

Аналитики оценивали вузы по 13 показателям, в том числе по образовательной, научной и международной деятельности, цитируемости научных публикаций сотрудников университета и объему финансирования исследовательской деятельности.

НГУ попал в группу университетов, занимающих 801–1000 места (в 2020 году он входил в группу 601–800, а в 2019 году университет входил в группу 501–600), а НГТУ попал в группу учебных заведений с позициями выше 1 200.

В этом году в глобальный рейтинг попали более 1,6 тысяч вузов из 99 стран, в том числе 60 российских университетов, что на 12 больше, чем в прошлом году. Лидером среди них традиционно стал МГУ, который поднялся сразу на 16 позиций и впервые занимает 158-е место — это единственный из российских вузов, который попал в топ-200 по версии THE. Кроме МГУ, в десятке лучших университетов России оказались Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики, МИФИ, Санкт-Петербургский горный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Донской государственный технический университет, Томский госуниверситет и МИСиС.

Первую строчку уже шестой год подряд занимает Оксфордский университет. На втором месте расположился Калифорнийский технологический институт, на третьем — университет Гарварда. В первую десятку вошли только британские и американские вузы.

Какие направления стали самыми популярными среди абитуриентов вузов в этом году — смотрите подробности здесь.

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НГТУНГУрейтинг вузов
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