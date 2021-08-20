Названы самые популярные профессии среди абитуриентов вузов. На кого они идут учиться?

— Мы стабильно наблюдаем рост популярности направлений IT-профиля среди студентов. Это вполне объяснимо: в последние годы рынок IT активно развивается и нуждается в новых специалистах, — сообщили в пресс-службе университета.

НГПУ

В Новосибирском педагогическом университете больше всего заявлений подано в Институт детства — подразделение создано на базе двух факультетов — факультета начальных классов и факультета педагогики и психологии детства. В этом институте готовят будущих педагогов для дошкольников и младших школьников. Всего подано 4840 заявлений.



Также многие абитуриенты вуза подавали документы на факультет психологии — около 4695 заявлений. А также на факультет иностранных языков — 4194 заявления.



Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

— В этом году по-прежнему основными и привлекательными для абитуриентов Сибирского института управления остались образовательные программы по направлению «юриспруденция» и программы направления «государственное и муниципальное управление», — рассказали в пресс-службе университета.

