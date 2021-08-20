Названы самые популярные профессии среди абитуриентов вузов. На кого они идут учиться?

Стали известны самые популярные направления у абитуриентов университетов
Новосибирские вузы завершили приемную кампанию. Корреспондент НГС узнал, какие направления стали популярны у абитуриентов и сколько было подано заявлений в этом году.
НГУ
В 2021 году самыми популярными среди абитуриентов бакалавриата стали направления, связанные с IT:
- факультет информационных технологий, направление «информатика и вычислительная техника» (профиль «программная инженерия и компьютерные науки») — 1598 заявлений. До 2021 года набор на ФИТ велся по направлению «информатика и вычислительная техника» без выделения профилей. В 2020 году на направление было подано 1062 заявления;
- факультет информационных технологий, направление «информатика и вычислительная техника» (профиль «компьютерные науки и системотехника») — 1465 заявлений;
- механико-математический факультет, направление «математика и компьютерные науки» — 1437 заявлений. В 2020 году на это направление было подано 904 заявления.
— Мы стабильно наблюдаем рост популярности направлений IT-профиля среди студентов. Это вполне объяснимо: в последние годы рынок IT активно развивается и нуждается в новых специалистах, — сообщили в пресс-службе университета.
НГПУ
В Новосибирском педагогическом университете больше всего заявлений подано в Институт детства — подразделение создано на базе двух факультетов — факультета начальных классов и факультета педагогики и психологии детства. В этом институте готовят будущих педагогов для дошкольников и младших школьников. Всего подано 4840 заявлений.
Также многие абитуриенты вуза подавали документы на факультет психологии — около 4695 заявлений. А также на факультет иностранных языков — 4194 заявления.
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС
— В этом году по-прежнему основными и привлекательными для абитуриентов Сибирского института управления остались образовательные программы по направлению «юриспруденция» и программы направления «государственное и муниципальное управление», — рассказали в пресс-службе университета.
По сравнению с 2020 годом, наблюдается тенденция к увеличению числа поданных заявлений.
На сегодняшний день больше всего подано заявлений на следующие направления подготовки (бакалавриат):
- «юриспруденция» — 2400 заявлений (в 2020 году было подано около 2000 заявлений);
- «государственное и муниципальное управление» — 3270 заявлений (в прошлом году было подано около 2700 заявлений);
- «экономика» — 1146 заявлений.
— Также стали пользоваться популярностью образовательная программа «инвестиционный анализ и управление проектами» и новые образовательные программы, обучение по которым начнется с сентября 2021 года: «стратегическое управление городом», «внутренняя политика и лидерство», «управление образовательными системами» и «менеджмент туристской индустрии», — добавили в вузе.
НГУЭУ
В 2021 году наибольшее количество заявлений от абитуриентов по программам бакалавриата было подано на такие направления как «юриспруденция», «экономика», «реклама и связи с общественностью».
— Кроме того, в НГУЭУ еще продолжается прием по программам бакалавриата, специалитета (на заочную форму), поэтому итоговое количество заявлений в 2021 году будет больше, — сообщили в пресс-службе НГУЭУ.
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