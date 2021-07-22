Сколько стоит образование в 2021 году: мы посмотрели пять новосибирских вузов

Новосибирские вузы назвали число принятых заявлений от абитуриентов
В этом году приемная кампания в новосибирских вузах продлится до 29 июля. В прошлом году она проходила полностью в дистанционном формате — абитуриенты подавали свои документы онлайн. А в 2021 году студенты могут подать документы как онлайн через портал «Госуслуги», так и очно в университете.
Корреспондент НГС посмотрела, сколько бюджетных мест выделено для будущих студентов в вузах в этом году и во сколько обойдется платное обучение. Некоторые вузы уже поделились предварительными итогами кампании.
НГУ
В этом году в НГУ 1285 бюджетных мест для студентов бакалавриата и специалитета, 617 мест для магистратуры. Стоимость очного обучения в университете на платной основе варьируется от 112 до 200 тысяч рублей в год. Самое дорогое обучение на таких направлениях как «фундаментальная и прикладная химия (специалитет)», «лечебное дело (специалитет)», «менеджмент», «химия» и «биология».
Самое большое количество бюджетных мест выделено для будущих студентов механико-математического факультета — 235. На направления факультета проходной порог на бюджет варьируется от 241 до 246 баллов.
Проходной балл в 2020 году составил 235 (данные о проходном балле за 2021-й будут по итогу приемной кампании). Для будущих студентов физического факультета выделено 175 бюджетных мест.
Проходной балл в 2020 году по направлению «общая физика» был 232, «физическая информатика» — 244. Для тех, кто хочется обучаться на экономическом факультете, выделено 129 бюджетных мест. Проходной балл по направлению «экономика» составил 262.
— Всего подано
НГТУ
В НГТУ для студентов бакалавриата выделено 2025 бюджетных мест. Стоимость обучения в университете на платной основе варьируется от 60 тысяч до 232 тысяч в год. Самое дорогое обучение на направлении «кинооператорство». Самое бюджетная стоимость обучения — на заочной форме.
Больше всего бюджетных мест в НГТУ выделено на направление «информатика и вычислительная техника» профили «программное обеспечение компьютерных систем и сетей» и «сетевые информационные технологии» на факультете автоматики и вычислительной техники — 138 бюджетных мест. Проходной порог на бюджет здесь — 238 баллов. На направлении «кинооператорство» бюджетных мест нет, но есть 25 контрактных. Проходной балл — 216.
— На сегодняшний день в наш университет подали документы около 7,5 тысячи человек. Больше всего бюджетных мест на факультете автоматики и вычислительной техники — 417 бюджетных мест. Но на этом же факультете у нас самый высокий конкурс на бюджет и, как правило, самый высокий проходной балл. Сейчас изменилась система приема согласий и зачисления. Если раньше мы зачисляли в две волны: 80% от общего числа бюджетных мест и вторая волна — 20%. То в этом году если есть возможность зачислить на все 100% бюджетных мест, мы зачисляем сразу всех, без второй волны, — рассказала Дарья Боровикова, заместитель секретаря приемной комиссии НГТУ.
По ее словам, тенденция последних лет — всё большую популярность приобретают инженерные направления, а также направления, связанные с энергетикой, электроникой, робототехникой. С каждым годом всё больше выпускников хотят заниматься этими отраслями науки.
НГПУ
В этом году в НГПУ 1724 бюджетных места для бакалавриата и специалитета, 828 для магистратуры.
Стоимость обучения составляет от 55 тысяч до 141 тысячи за год. Самое дорогое обучение на таких профилях обучения, как «медицинская и фармацевтическая химия», «экологическая экспертиза», «информационные системы и технологии в образовании», а также «образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий». На эти направления выделено от 12 до 22 бюджетных мест. Платных мест от 5 до 10.
Больше всего бюджетных мест (34) выделено для студентов, которые в будущем хотят стать учителями математики или физкультуры. Проходной балл на бюджет в 2020 году был на профиль «математическое образование» составил 165. На профиль «физическая культура» — 190 баллов.
Также много бюджетных мест (30) по сравнению с другими выделено на подготовку будущих учителей русского языка и литературы — проходной балл на это направление в 2020 году составил 202 балла.
Самый высокий проходной балл требуется для поступления на направление «журналистика» — нужно набрать 260 баллов, при этом бюджетных мест здесь нет, но есть 80 платных. Для прохождения на направление иностранных языков также потребуется высокий балл — 252. Подробнее о проходных баллах на другие направления университета можно посмотреть здесь.
НГУЭУ
Согласно документу, выложенному на сайте НГУЭУ, в этом году для студентов бакалавриата выделено 189 бюджетных мест.
Стоимость обучения в университете на платной основе составляет от 58 до 142,5 тысячи рублей в год. Самое дорогое обучения на таких направлениях подготовки как «инноватика», «экология и природопользование», «информационные системы и технологии», а также «прикладная информатика». На эти направления выделено от 18 до 31 бюджетных мест. Платных от 11 до 30 мест. Самое бюджетная стоимость года обучения по направлениям с заочной формой обучения.
Больше всего бюджетных мест для будущих студентов по таким направлениям, как «социология», «прикладная информатика» — по 31 бюджетному месту на каждое направление. По итогам приемной кампании прошлого года самый высокий проходной порог был на экономике — 258 баллов и зарубежном регионоведении — 252 балла.
Сибирский институт управления филиал РАНХиГС
Всего в этом году для поступления на бакалавриат и специалитет выделено 110 бюджетных мест. Самое большое количество вакантных мест на специальности «государственное и муниципальное управление» — 30 бюджетных мест. Проходной порог в прошлом году составил 231 балл.
И на направлении «экономика» — 20 бюджетных мест. Проходной балл на бюджет в прошлом году был 251 балл. Самый же высокий проходной балл по итогам приемной кампании прошлого года был на направлении «международные отношения» — 277 баллов.
— Наибольшее количество заявлений в этом году подано на юридический факультет (все формы обучения) — 1987. Направление «юриспруденция» (бакалавриат) — 1362. А направление «правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) — 625, — сообщили в пресс-службе вуза.
Стоимость обучения в институте для бакалавров составляет от 60 тысяч (заочные формы обучения) до 144 тысяч рублей. Самое дорогое обучение на направлении «менеджмент».
Мы решили посмотреть, на кого идут учиться нынешние первокурсники и как их выбор отличается от студентов, которые пошли в университет десять лет назад. Смотрите подробности в этой публикации.