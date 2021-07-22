Сколько стоит образование в 2021 году: мы посмотрели пять новосибирских вузов

НГУ

В этом году в НГУ 1285 бюджетных мест для студентов бакалавриата и специалитета, 617 мест для магистратуры. Стоимость очного обучения в университете на платной основе варьируется от 112 до 200 тысяч рублей в год. Самое дорогое обучение на таких направлениях как «фундаментальная и прикладная химия (специалитет)», «лечебное дело (специалитет)», «менеджмент», «химия» и «биология».

Самое большое количество бюджетных мест выделено для будущих студентов механико-математического факультета — 235. На направления факультета проходной порог на бюджет варьируется от 241 до 246 баллов.

Проходной балл в 2020 году составил 235 (данные о проходном балле за 2021-й будут по итогу приемной кампании). Для будущих студентов физического факультета выделено 175 бюджетных мест.

Проходной балл в 2020 году по направлению «общая физика» был 232, «физическая информатика» — 244. Для тех, кто хочется обучаться на экономическом факультете, выделено 129 бюджетных мест. Проходной балл по направлению «экономика» составил 262.