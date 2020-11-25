Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах продлят учебный год

Учебный год продлят в некоторых школах Новосибирской области
Учебный год будет продлен в тех школах Новосибирской области, где дети не успеют освоить учебный план полностью. Решение о продлении каждая школа региона будет принимать самостоятельно, сообщил 25 ноября на пресс-конференции в Интерфаксе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Что касается продления учебного года, во многом это будет зависеть от тех учебных планов, которые школы ведут у себя. Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах — я уже это знаю, поэтому заявляю официально, — он будет продлен, — отметил министр образования.
Также на встрече с журналистами министр добавил, что власти рассчитывают начать третью четверть в очном формате с соблюдением мер, установленных Роспотребнадзором.
Осенние каникулы в Новосибирской области длились три недели — дети вышли на учебу с 16 ноября и начали обучаться в смешанном формате. Ученики 1–5-х и 11-х классов обучаются очно, все остальные занимаются дистанционно. Всего на удаленке находятся 40% учеников. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения занимаются очно.
Ранее Федорчук сообщал, если в Новосибирской области ухудшится эпидемиологическая ситуация, то в регионе могут продлить новогодние каникулы для школьников.