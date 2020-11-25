Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах продлят учебный год

Учебный год будет продлен в тех школах Новосибирской области, где дети не успеют освоить учебный план полностью. Решение о продлении каждая школа региона будет принимать самостоятельно, сообщил 25 ноября на пресс-конференции в Интерфаксе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



— Что касается продления учебного года, во многом это будет зависеть от тех учебных планов, которые школы ведут у себя. Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах — я уже это знаю, поэтому заявляю официально, — он будет продлен, — отметил министр образования.

