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Министр образования рассказал, в каких новосибирских школах продлят учебный год

Решение об этом каждое учебное заведение сможет принимать самостоятельно

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Власти региона рассчитывают начать третью четверть в очном формате

Власти региона рассчитывают начать третью четверть в очном формате

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Учебный год продлят в некоторых школах Новосибирской области

Учебный год будет продлен в тех школах Новосибирской области, где дети не успеют освоить учебный план полностью. Решение о продлении каждая школа региона будет принимать самостоятельно, сообщил 25 ноября на пресс-конференции в Интерфаксе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Что касается продления учебного года, во многом это будет зависеть от тех учебных планов, которые школы ведут у себя. Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах — я уже это знаю, поэтому заявляю официально, — он будет продлен, — отметил министр образования.

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Также на встрече с журналистами министр добавил, что власти рассчитывают начать третью четверть в очном формате с соблюдением мер, установленных Роспотребнадзором.

Осенние каникулы в Новосибирской области длились три недели — дети вышли на учебу с 16 ноября и начали обучаться в смешанном формате. Ученики 1–5-х и 11-х классов обучаются очно, все остальные занимаются дистанционно. Всего на удаленке находятся 40% учеников. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения занимаются очно.

Ранее Федорчук сообщал, если в Новосибирской области ухудшится эпидемиологическая ситуация, то в регионе могут продлить новогодние каникулы для школьников.

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