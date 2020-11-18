В Новосибирске могут продлить новогодние каникулы для школьников

В Новосибирске могут продлить новогодние каникулы
Если в Новосибирской области ухудшится эпидемиологическая ситуация, то в регионе могут продлить новогодние каникулы для школьников.
— Все будет зависеть от эпидситуации. Здесь прогноз — дело неблагодарное. Сейчас ситуация с точки зрения стабильности работы вызывает определенные позитивные эмоции. Сегодня нет такого, как было перед каникулами, когда в отдельных школах 30–40% педагогов болели. Слава богу, мы из этого пике выбрались. Но как будут дальше разворачиваться события в регионе, я не берусь сказать. Но если будет необходимость такая, наверное, да, будем идти по этому пути, — рассказал на брифинге министр образования НСО Сергей Федорчук, отвечая на вопрос о продлении.
Предполагается, что вопрос о продлении будут решать в начале декабря.
Ранее стало известно, что из-за длинных осенних каникул школьникам могут сократить летний отдых.