18 ноября среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 6/10
usd 76.25
eur 90.39
Тема дняНовогодние каникулы продлят? Отвечает Минобр

Все новости

Все новости

В Новосибирске могут продлить новогодние каникулы для школьников

Решение примут в зависимости от эпидемиологической ситуации

5 736
26Обсудить

Поделиться

Возможно, зимой школьники будут отдыхать дольше

Возможно, зимой школьники будут отдыхать дольше

Поделиться

В Новосибирске могут продлить новогодние каникулы

Если в Новосибирской области ухудшится эпидемиологическая ситуация, то в регионе могут продлить новогодние каникулы для школьников.

— Все будет зависеть от эпидситуации. Здесь прогноз — дело неблагодарное. Сейчас ситуация с точки зрения стабильности работы вызывает определенные позитивные эмоции. Сегодня нет такого, как было перед каникулами, когда в отдельных школах 30–40% педагогов болели. Слава богу, мы из этого пике выбрались. Но как будут дальше разворачиваться события в регионе, я не берусь сказать. Но если будет необходимость такая, наверное, да, будем идти по этому пути, — рассказал на брифинге министр образования НСО Сергей Федорчук, отвечая на вопрос о продлении.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Предполагается, что вопрос о продлении будут решать в начале декабря.

Ранее стало известно, что из-за длинных осенних каникул школьникам могут сократить летний отдых.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новый годканикулышколы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...