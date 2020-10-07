«Это катастрофа»: грозит ли школам Новосибирска переход на дистанционку — откровенничают учителя

Виктория (имя изменено), учитель биологии



— Слух прошёл, что с 20 октября мы уйдём на досрочные каникулы, но никакого подтверждения этому пока нет. Сейчас мы проводим одновременно три большие работы: ВПР, школьный уровень олимпиады и диагностику в 10-х классах — по сути, ОГЭ за 9-й класс. Нагрузка на учителя очень высокая — эти работы спускают сверху, как будто торопятся до карантина всё успеть. Олимпиады всегда в это время проходят, а ВПР обычно весной была, по итогам года. ОГЭ в этом году для 9-х классов отменили, а тесты уже разработаны, вот и решили добавить нам работы на сентябрь-октябрь. Хорошо, что проверять ОГЭ мы не будем. Да и детям этот сюрприз на голову свалился. Они же не готовились почти.



После весеннего дистанционного обучения я могу выделить несколько плюсов. Во-первых, утром больше свободного времени, так как сборы на работу минимальные — нужно лишь дойти до компьютера. Во-вторых, мы работаем на обучающей платформе — там все тесты проверяются автоматически.

