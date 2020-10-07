«Это катастрофа»: грозит ли школам Новосибирска переход на дистанционку — откровенничают учителя

В Новосибирске учителя обсуждают переход на дистанционку
В Москве школьников переводят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Аналогичные меры могут принять ещё в двух регионах — в Ульяновской области и на Сахалине. В Новосибирской области прирост заболевших коронавирусной инфекцией увеличился, на карантин отправлены более 100 классов. При этом местные власти категорически отказываются пока переводить всех на дистанционку, как это было весной. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с учителями о возможной удалёнке — готовят ли их к такому сценарию, какие плюсы они нашли в дистанте и какие минусы обнаружились после возвращения в школы.
«Поговаривают, что мы уйдём на досрочные каникулы»
Виктория (имя изменено), учитель биологии
— Слух прошёл, что с 20 октября мы уйдём на досрочные каникулы, но никакого подтверждения этому пока нет. Сейчас мы проводим одновременно три большие работы: ВПР, школьный уровень олимпиады и диагностику в 10-х классах — по сути, ОГЭ за 9-й класс. Нагрузка на учителя очень высокая — эти работы спускают сверху, как будто торопятся до карантина всё успеть. Олимпиады всегда в это время проходят, а ВПР обычно весной была, по итогам года. ОГЭ в этом году для 9-х классов отменили, а тесты уже разработаны, вот и решили добавить нам работы на сентябрь-октябрь. Хорошо, что проверять ОГЭ мы не будем. Да и детям этот сюрприз на голову свалился. Они же не готовились почти.
После весеннего дистанционного обучения я могу выделить несколько плюсов. Во-первых, утром больше свободного времени, так как сборы на работу минимальные — нужно лишь дойти до компьютера. Во-вторых, мы работаем на обучающей платформе — там все тесты проверяются автоматически.
Минусы удалёнки. Проверять приходится все работы — и классные, и домашние — у всех учеников на каждом уроке! В прошлом году у меня было около 30 классов по 28–30 человек. Нужно придумать оригинальные задания, чтобы побудить ребёнка думать, а не на автомате скачивать готовое из интернета. Нужно так построить дистанционно урок, чтобы ученик сам понял, что от него хотят. Например, я составила задание, и одна мамочка хотела на меня жаловаться в Министерство образования, потому что ответы не могла найти.
«Учителя уверены, что вторая четверть будет дистанционной»
Анастасия, учитель русского языка и литературы
— Нам пока говорят, что каникулы начнутся на неделю раньше и продлятся, соответственно, дольше. Про удалёнку официально молчат, но у нас многие учителя уверены, что вторая четверть будет дистанционной. Хотим мы этого? Господи, нет. Родители тоже не хотят, но больше переживают за здоровье детей. Несколько ребят уже перевелись на заочное обучение, потому что, например, астматикам лучше дома сидеть.
Плюсы удалёнки были только в том, что можно выспаться. Но качество усваиваемых знаний низкое. Дети, которые были не заинтересованы в учёбе до дистанта, во время такой удалёнки не учатся, а только делают вид, потому что знают, что плохую оценку им не поставят. Кроме того, не у всех есть постоянный доступ к компьютеру и интернету. Мне, конечно, нравилось вести уроки в Zoom или осваивать новые образовательные площадки, но всё это хорошо работает в контакте с очным обучением.
«Учителя не хотят уходить на удалёнку»
Мария, учитель русского языка и литературы
— Пока всё хорошо: работаем в привычном режиме, никаких изменений, обучение в очной форме. Учителя между собой просто обсуждают и опасаются: не хотят уходить на удалёнку. Подавляющее большинство родителей категорически против дистанционного обучения. Всем нравится, когда ребенок находится в школе.
Большой плюс дистанционного обучения в том, что интроверты получали большое наслаждение от труда в уединении. Это было очень напряжённое полугодие, большая нагрузка, приятная, но хотелось притормозить чуть-чуть.
В какой-то степени удалёнка — это пауза. У меня освободилось время: не надо одеваться, собираться, ехать в транспорте. Самым сложным было угодить всем: детям, родителям, коллегам. Постоянно возникали стрессовые ситуации — например, если подводила техника, если запутался в электронных адресах учеников и коллег... Кто-то отправил работу, а ты его труд не оценил. Возникали конфликтные ситуации. Привыкнуть к новой системе очень трудно. Адаптация и ожидание чего-то страшного — это самое тяжёлое на удалёнке для меня. Когда втягиваешься, то всё идёт как по маслу.
«Заболевших детей немного»
Евгений (имя изменено), учитель французского языка
— Мы используем наработанные навыки удалённой работы, успешно совмещаем онлайн и офлайн, можем перейти при необходимости на удалёнку без потери результативности учёбы, но хотели бы продолжать работать с детьми вживую, количество заболевших детей не очень высокое.
Коллектив давно уже взял курс на развитие самостоятельности у детей. При помощи родителей это оказалось возможным. Мы освоили новые инструменты, теперь работаем в гугл-классе — это удобно. Там очень простой мануал: создаёшь класс, добавляешь детей, даёшь им пароль, создаёшь задания и там же проверяешь.
«Даже сейчас у нас очень много детей болеет»
Татьяна, учитель географии и биологии
— Конечно, перевод на дистанционное обучение обсуждается, потому что все читают информацию в разных источниках, слушают, что говорит наш министр, вчитываются в каждое слово разных документов. Но не хотелось бы, чтобы это произошло, потому что сейчас мы видим больше негативного в дистанционном обучении.
Лично мне кажется, что нас не переведут на дистант, хотя сейчас у нас очень много детей болеет. Им не ставят диагноз «коронавирусная инфекция», вместо этого диагностируют ОРВИ, ангину. Если кто-то заболевает, то остаются дома с неподтверждённым диагнозом — они даже не сдают анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирус.
Сейчас практически по всем основным предметам прошли проверочные работы. Я по своим предметам вижу: биологию ещё более-менее написали, а географию — из рук вон плохо. Ещё такие ВПРы сложные, наверное, составители должны были критически подойти к этим заданиям. Коллеги говорят, что и химию написали слабо, например, 8-е классы только начали изучать этот предмет, потом ушли на дистанционку, а сейчас проверяют, как будто они полноценно год проучились, а у детей ещё нет таких глубоких знаний.
Сентябрь мы начали, по сути, с повторения, потому что не у всех детей была возможность учиться дистанционно, были технические проблемы — чуть ли не почтовым голубем приходилось передавать задания. А дети ведь с разными способностями: большинство не может заниматься без помощи учителя — ты должен разжевать информацию, в рот положить, закрепить и молиться, чтобы хоть что-то у учеников в голове осталось.
Поэтому не хотелось бы вновь уходить на дистанционку — мы боимся этого. Сначала была некая эйфория: «Мы будем больше отдыхать, дети будут в своём режиме учиться». Да ничего подобного! Пусть лучше будет всё, как было. Даже если ученик пришёл, ничего не сделав, с ним можно индивидуально поработать, а за компьютером ты никого не видишь — всё безликое. Многие ученики у меня просто растворились: не присылали работы, не выходили на связь, нужно было узнавать почему. Когда ты учитель началки и у тебя один класс, то это можно легко сделать, а когда ты предметник, и у тебя 13 классов, это ужасно. Я больше 350 детей обучаю и не могу уследить, почему кто-то не прислал выполненное задание. К тому же технически родители и учителя плохо подготовлены.
Все электронные школы, которые призваны нам помочь, на самом деле не всегда помогают: допустим, на месяц доступ дается бесплатно, а потом школа или родители должны платить. Если мы на дистанционное обучение перешли всей страной, то почему эти школы, порталы платные? Упростите работу с ними. Я работала с «ЯКласс», «Российской электронной школой»: в них есть плюсы, например, тесты, которые проверяются мгновенно, и учителю не нужно тратить время. Извлечь эти плюсы было бы неплохо. Но с точки зрения ученика и родителя это была катастрофа! Разные предметы на разных платформах — везде свои пароли, мозг может взорваться. Было бы что-то единое в городе или во всей стране и бесплатное, доступное всем. Это была бы колоссальная помощь школе.
«Полгода отсутствия детей в школе сказывается на самоконтроле»
Сергей, учитель биологии
— У нас, к счастью, не обсуждается переход на удалённый формат работы, но есть предчувствие, что такое может быть. Наш коллектив не хочет уходить на дистанционное обучение. Полгода отсутствия детей сказывается на желании учиться, умении включаться в работу, на самоконтроле и так далее. Особенно это касается детей, перешедших в среднее звено, — 5–6-е классы. Приходится их «причёсывать».
У нас все работы идут по плану и в школе есть свой график каникул — они бывают пять раз в год. Например, сейчас идёт неделя каникул, которая не совпадает с выходными в большинстве школ города.
Вашу школу переводят на дистанционное обучение? Или, может, в вашем классе слишком много детей заболели коронавирусом? Расскажите об этом дежурному журналисту НГС.
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