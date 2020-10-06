В Новосибирской области на карантин из-за ковида отправили больше сотни классов

В Новосибирской области из-за коронавируса закрыты на карантин 119 классов, об этом на брифинге рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.



— На контроле находится 174 человека с коронавирусом, из них 118 детей. Это заболевшие в 87 образовательных организациях. На карантин закрыто 119 классов. По детским садам 23 заболевших ковидом, из них 15 детей. Шесть групп на карантине. В итоге сейчас в 20 детских садах выявлен ковид. А также в одном учреждении допобразования — 3 заболевших взрослых, — поделился цифрами министр.