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В Новосибирской области на карантин из-за ковида отправили больше сотни классов

Заболевшие выявлены в 87 школах

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В новосибирских школах ковид нашли у 118 учеников

В новосибирских школах ковид нашли у 118 учеников

В НСО из-за коронавируса на карантин отправили 119 классов

В Новосибирской области из-за коронавируса закрыты на карантин 119 классов, об этом на брифинге рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

— На контроле находится 174 человека с коронавирусом, из них 118 детей. Это заболевшие в 87 образовательных организациях. На карантин закрыто 119 классов. По детским садам 23 заболевших ковидом, из них 15 детей. Шесть групп на карантине. В итоге сейчас в 20 детских садах выявлен ковид. А также в одном учреждении допобразования — 3 заболевших взрослых, — поделился цифрами министр.

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По словам Сергея Федорчука, становится тяжелее ситуация с ОРВИ в школах. В регионе уже частично закрыто 12 школ и 21 детсад. Полностью закрыт малокомплектный детский сад в Баганском районе.

— Ситуация находится на контроле. Никаких вспышек и очагов коронавируса у нас нет, даже если брать ситуацию в СУНЦ. Там в рамках тестирования были выявлены заболевшие. Но это тоже не очаг. Они бессимптомники. Выявили около 10 человек. Ребята находятся внутри замкнутой группы — класса, — добавил министр.

Также сегодня Минобр рассказал, продлят ли новосибирским школьникам каникулы из-за распространения коронавируса.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства. По его словам, так можно сократить распространение коронавирусной инфекции.

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