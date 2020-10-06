В Новосибирской области на карантин из-за ковида отправили больше сотни классов

В НСО из-за коронавируса на карантин отправили 119 классов
В Новосибирской области из-за коронавируса закрыты на карантин 119 классов, об этом на брифинге рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.
— На контроле находится 174 человека с коронавирусом, из них 118 детей. Это заболевшие в 87 образовательных организациях. На карантин закрыто 119 классов. По детским садам 23 заболевших ковидом, из них 15 детей. Шесть групп на карантине. В итоге сейчас в 20 детских садах выявлен ковид. А также в одном учреждении допобразования — 3 заболевших взрослых, — поделился цифрами министр.
По словам Сергея Федорчука, становится тяжелее ситуация с ОРВИ в школах. В регионе уже частично закрыто 12 школ и 21 детсад. Полностью закрыт малокомплектный детский сад в Баганском районе.
— Ситуация находится на контроле. Никаких вспышек и очагов коронавируса у нас нет, даже если брать ситуацию в СУНЦ. Там в рамках тестирования были выявлены заболевшие. Но это тоже не очаг. Они бессимптомники. Выявили около 10 человек. Ребята находятся внутри замкнутой группы — класса, — добавил министр.
Также сегодня Минобр рассказал, продлят ли новосибирским школьникам каникулы из-за распространения коронавируса.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил Министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства. По его словам, так можно сократить распространение коронавирусной инфекции.