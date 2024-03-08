Льготником быть не обязательно: как каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей

В последний день февраля Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди предложений, которые озвучил президент, было увеличение налоговых вычетов на детей — они полагаются всем родителям, которые работают официально. По действующим правилам стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. В будущем налоговые вычеты на второго, третьего и последующих детей вырастут в два раза. Но оформить их по старым правилам можно уже сейчас.
Сейчас, чтобы получить «детский» налоговый вычет, нужно заполнить заявление у работодателя. После этого вычет будут предоставлять автоматически каждый месяц. Поскольку работодатель выступает в роли вашего налогового агента, именно он отчисляет налоги в ФНС — вы получаете зарплату уже после вычета налога (если, конечно, она у вас белая). После оформления вычета часть налога в ФНС уходить перестанет, и эти деньги вы будете получать на руки.
При этом есть порог дохода, когда вычет предоставлять перестают (350 тысяч рублей). Эта сумма рассчитывается на год и каждый год обнуляется. То есть, сколько бы вы ни зарабатывали, в январе вы налоговый вычет получите, а дальше всё будет зависеть от вашего дохода. Если вы зарабатываете 35 тысяч в месяц, то налоговый вычет будет действовать 10 месяцев. Предельный размер годового дохода, на который начисляется вычет также планируют поднять, — до 450 тысяч рублей.
Кроме того, нужно понимать, что налоговый вычет не может быть больше уплаченного налога. Подоходный налог в России составляет
Допустим, ваша зарплата до вычета налога составляет всё те же 35 тысяч рублей. Соответственно, налог на нее начисляется в размере 4550 рублей. Это значит, что больше этой суммы вы не получите — даже если у вас три ребенка.
Президент в своем послании к Федеральному собранию также заявил, что такая мера поддержки в будущем должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.
Пока непонятно, когда именно новые правила начнут действовать, но, как правило, с тем, что президент анонсирует во время таких посланий, власти не затягивают. Например, в прошлом году в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты на оплату лечения и образования — в этом году они уже выросли.
Помимо «детских», в России есть и другие социальные налоговые вычеты. Мы уже упомянули вычеты на оплату лечения и образования, есть также вычет на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (например, покупку абонемента в фитнес-центр), на добровольные пенсионные взносы и другие. Также ранее мы считали сколько на самом деле вы каждый месяц платите государству, — не только в качестве налогов, но и на будущую пенсию и получение медицинских услуг.