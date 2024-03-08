Льготником быть не обязательно: как каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей

Сейчас, чтобы получить «детский» налоговый вычет, нужно заполнить заявление у работодателя. После этого вычет будут предоставлять автоматически каждый месяц. Поскольку работодатель выступает в роли вашего налогового агента, именно он отчисляет налоги в ФНС — вы получаете зарплату уже после вычета налога (если, конечно, она у вас белая). После оформления вычета часть налога в ФНС уходить перестанет, и эти деньги вы будете получать на руки.

При этом есть порог дохода, когда вычет предоставлять перестают (350 тысяч рублей). Эта сумма рассчитывается на год и каждый год обнуляется. То есть, сколько бы вы ни зарабатывали, в январе вы налоговый вычет получите, а дальше всё будет зависеть от вашего дохода. Если вы зарабатываете 35 тысяч в месяц, то налоговый вычет будет действовать 10 месяцев. Предельный размер годового дохода, на который начисляется вычет также планируют поднять, — до 450 тысяч рублей.

