Выплаты, вычеты и ипотека с низкой ставкой: что ждет семьи с детьми после послания президента

Семейная ипотека

Говоря о семьях с детьми президент напомнил о семейной ипотеке — льготной ставке для семей с детьми. По его словам, за шесть лет, которые действует программа, ей воспользовались более 900 тысяч семей. Изначально предполагалось, что она будет рассчитана, на семьи с двумя детьми, но позже стало достаточно одного.



— Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года, — отметил Владимир Путин в своем послании. — Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — шесть процентов.

