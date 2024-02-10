Вы точно знаете свою зарплату? Считаем, сколько денег вы отдаете государству каждый месяц

Спрашивать о том, сколько человек зарабатывает, зачастую считается неприличным, но иногда этот вопрос задавать стоит как минимум себе. Думаете, сумму своего заработка вы точно знаете? Иногда она не так очевидна, как может показаться, ведь помимо денег, которые вы получаете на руки, есть еще налоги, пенсионные отчисления и страховые взносы. Если вы работаете официально и получаете белую зарплату, то все их платит ваш работодатель. А знаете, сколько это в рублях? Давайте посчитаем!
Чтобы было понятней, не будем расписывать формулы, а сразу разберемся на примере. Возьмем за основу медианную зарплату — это сумма ровно посередине: 50% населения зарабатывают меньше, а 50% — больше. В 2022 году медианная зарплата составила
Подоходный налог в России составляет 13% — эти деньги работодатель отчисляет в ФНС автоматически как налоговый агент. Соответственно, чтобы узнать, сколько вы получаете до вычета налогов, нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).
Получаем, что до вычета налогов зарплата составляла
Отталкиваясь от этой суммы, работодатель начисляет взносы в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Раньше отчисления были разные, теперь их объединили. В итоге на размер МРОТ — в 2024 году это
Отчисления за МРОТ у всех будут одинаковые (платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке работодатель не имеет права) — 5774 рубля. Теперь вычитаем из вашей зарплаты МРОТ. Получаем
Добавляем сюда уплаченный подоходный налог — получается, что за месяц вы потратили
Если помимо взносов в фонд ОМС, которые за вас делает работодатель, вы еще и самостоятельно тратитесь на медицину, государство может это частично компенсировать за счет налогового вычета. С этого года налоговый вычет на лечение и лекарства можно оформлять по упрощенке — мы рассказывали как.