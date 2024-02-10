Вы точно знаете свою зарплату? Считаем, сколько денег вы отдаете государству каждый месяц

Спрашивать о том, сколько человек зарабатывает, зачастую считается неприличным, но иногда этот вопрос задавать стоит как минимум себе. Думаете, сумму своего заработка вы точно знаете? Иногда она не так очевидна, как может показаться, ведь помимо денег, которые вы получаете на руки, есть еще налоги, пенсионные отчисления и страховые взносы. Если вы работаете официально и получаете белую зарплату, то все их платит ваш работодатель. А знаете, сколько это в рублях? Давайте посчитаем!