Стильные и с птицей. Новосибирцы закупились курицей и люксовой одеждой на миллионы

Больше всего денег потратили в самом Новосибирске, один из покупателей закупил 13,5 тонны курятины первого сорта на 2,1 миллиона рублей. Вероятно, это было оптовая закупка.

На втором месте новосибирец, который потратил 1,6 миллиона рублей на одежду и обувь люксовых брендов. Эксперты отмечают, что покупка, скорее всего, не оптовая, потому что в чеке указано более 20 товаров по одной вещи. Самые дорогие позиции — пиджак за 196 тысяч рублей, два пуховика за 196 и 159 тысяч рублей.