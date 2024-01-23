Стильные и с птицей. Новосибирцы закупились курицей и люксовой одеждой на миллионы

Эксперты составили топ-20 самых дорогих покупок жителей Новосибирской области за прошлый год и начало этого года. Так, новосибирцы активно закупались курицей и одеждой, а в Искитиме потратили единоразово более 800 тысяч рублей на пиво.
Больше всего денег потратили в самом Новосибирске, один из покупателей закупил 13,5 тонны курятины первого сорта на 2,1 миллиона рублей. Вероятно, это было оптовая закупка.
На втором месте новосибирец, который потратил 1,6 миллиона рублей на одежду и обувь люксовых брендов. Эксперты отмечают, что покупка, скорее всего, не оптовая, потому что в чеке указано более 20 товаров по одной вещи. Самые дорогие позиции — пиджак за 196 тысяч рублей, два пуховика за 196 и 159 тысяч рублей.
Третье место также занял житель города, который потратил 1,5 миллиона рублей на одежду, обувь, нижнее белье и ювелирные изделия люксовых брендов. В чеке указано более 30 товаров по одной штуке, дороже всего обошлись две кожаные куртки за 221 и 91 тысячи рублей, а также платье за 201 тысячу рублей.
При этом в Искитиме зафиксировали три покупки пива на 838 тысяч рублей, 733 тысячи рублей и 691 тысячу рублей. Покупатель занял 12, 18 и 20 место в топе. Предположительно, закупки были оптовые.
Еще одна интересная позиция находится на 14 месте в рейтинге из-за того, что житель Новосибирска потратил 821 тысячу рублей на комплект штор.
Специалисты «Контур.Маркета» проводили с января 2023 года по неполный январь 2024 года. Эксперты изучили более миллиона чеков из розничных магазинов и торговых точек Новосибирской области, в выборку попали продукты, алкоголь, товары для дома и одежда. В топ могли попасть закупки для перепродажи.
Как писали наши коллеги из других изданий, жители Свердловской области затарились рыбой и мясом, а в одном из сел разом приобрели 72 тысячи яиц. В Челябинской области при этом купили пива на два миллиона рублей.