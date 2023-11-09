Кто все эти люди? Сколько зарабатывают новосибирцы, на какие деньги сидят в ресторанах, покупают квартиры и машины

Приведённые данные показывают, что даже без учёта теневых доходов новосибирцы и жители области сейчас располагают весьма значительными средствами, которые тратят как на потребление, так и на инвестиции (в том числе и в недвижимость) и накопления. Поэтому возвращаясь с работы и считая оставшиеся до зарплаты рубли, не стоит удивляться полным барам, обилию новых (пусть и китайских) машин на улицах и бесконечным новостройкам. Просто средства эти распределены среди населения довольно неравномерно. Так что если вдруг вам не хватает денег на поход в ресторан, покупку машины или квартиры, то кто-то возможно, сходил в ресторан дважды. Или купил квартиру, чтобы вы могли снять её за половину вашей зарплаты. В общем, деньги есть, но вы всё равно держитесь.