Кто все эти люди? Сколько зарабатывают новосибирцы, на какие деньги сидят в ресторанах, покупают квартиры и машины

Когда речь заходит об уровне жизни, чаще всего приводят среднюю заработную плату. Но доходы людей не всегда ограничиваются окладом и премиями, а для предпринимателей этот показатель вообще может не иметь значения. Обозреватель НГС решил подойти к этому вопросу с другой стороны и посчитать, сколько жители Новосибирска тратят и какие у них финансовые резервы.
Сколько получаем
По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в Новосибирской области в сентябре (данных на октябрь пока нет) составила 58 389 рублей. На руки средний Новосибирец получил таким образом где-то 50,7 тысяч рублей (за вычетом НДФЛ). Всего трудоспособного населения у нас где-то в районе 1,39 миллиона человек, из которых трудоустроено было, по данным на конец прошлого года, 1,33 миллиона человек. То есть только в виде зарплаты (без учета других источников доходов) жители области все вместе должны получать в районе 67,4 миллиарда рублей ежемесячно.
Ещё в области сейчас живёт чуть больше 800 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия в этом году в Новосибирской области составила 19,1 тысячи рублей. То есть мы имеем ещё 15,2 миллиарда рублей, которые также вливаются в общий котёл доходов. Итого, объединив зарплаты и пенсии, жители области в целом имеют возможность ежемесячно распоряжаться 82,6 миллиарда рублей.
Кроме зарплаты граждане могут иметь доходы от предпринимательской деятельности, получать доход от собственности (например, сдавая квартиру). По оценкам Минтруда, впрочем, предпринимательство даёт всего 9,4 % в общем объеме доходов, собственность — 3 %. То есть общий объем располагаемых доходов населения в месяц находится на уровне где-то 94,2 миллиарда рублей. Речь, разумеется, идёт только о тех деньгах, которые люди зарабатывают официально, то есть они видны органам статистики.
Средняя зарплата, впрочем, — категория лукавая, потому что если ваш начальник получает 300 тысяч, а вы только 30, то в среднем вы зарабатываете по 165 тысяч. Куда лучше реальный уровень доходов описывает так называемая медианная зарплата: уровень, при котором количество сотрудников с зарплатой выше оказывается равно количеству работников с зарплатой ниже. Для Новосибирска оценка медианной зарплаты сейчас составляет 39,2 тысячи рублей.
На что тратим
Большая часть расходов приходится на покупку товаров (от еды до автомобилей), услуги (в эту категорию включены и коммунальные платежи) и общепит. В сентябре объем розничного рынка в области составил 33,5 миллиарда рублей, услуг — 22,7 миллиарда рублей, общепита — 4,3 миллиарда рублей. То есть общий объем ежемесячных расходов жителей области (покупки недвижимости, вкладов в банки, обслуживания кредитов, туризма и прочих) составляет где-то 60 миллиардов рублей — сумма может колебаться от месяца к месяцу.
Сумма, на первый взгляд, значительная, но в пересчёте на одного жителя области выходит не так уж много: 22,2 тысячи рублей на человека или в районе 66,6 тысячи рублей на семью из трёх человек. Если ваши расходы меньше, то, видимо, и живёте вы хуже среднего — по крайней мере, в материальном смысле.
С другой стороны, прожиточный минимум в Новосибирской области в этом году установлен на уровне 14,7 тысячи рублей, так что этот средний уровень расходов превышает его довольно значительно.
В любом случае между постоянными расходами и доходами остаётся приличный разрыв. Даже без учёта предпринимательских доходов это больше 22 миллиардов рублей (27%), а вместе с ними и вовсе более 34 миллиардов рублей.
Росстат оценивает эту разницу скромнее. По мнению статистиков, покупка товаров и услуг обеспечивает только в районе 85% всех расходов (в разные периоды доля может колебаться). Во втором квартале она и вовсе опустилась до 78,6%. Остальные деньги жители региона потратили на «оплату обязательных платежей и прочие расходы» (18% могут составлять как платежи банкам по кредитам, так и плата за аренду квартиры), а ещё 3,4% направили на накопления на депозитах банков.
Сбережения
Совокупный объем сбережений новосибирцев, размещённых на банковских депозитах, по данным Банка России в Новосибирской области, сейчас составляет порядка 570 миллиардов рублей. То есть на каждого жителя, включая детей и пенсионеров, приходится порядка 211 тысяч рублей банковских депозитов. Это, к слову, не такая уж большая сумма: Новосибирская область занимает в России по этому показателю лишь 21 место. У лидера — Москвы — на одного жителя приходится более одного миллиона рублей вкладами. Это, кстати, порядка 80 тысяч рублей процентного дохода в год, если верить данным ЦБ о размерах текущих ставок банковских депозитов. Среднестатистическому новосибирцу удаётся зарабатывать процентами по вкладам куда меньше — 16,8 тысячи рублей. Что, впрочем, тоже превышает месячный прожиточный минимум.
Для сравнения, доходы бюджета Новосибирской области в этом году запланированы на уровне 256,9 миллиарда рублей. То есть накопления жителей области превышают эту сумму более чем вдвое.
Что это всё значит
Приведённые данные показывают, что даже без учёта теневых доходов новосибирцы и жители области сейчас располагают весьма значительными средствами, которые тратят как на потребление, так и на инвестиции (в том числе и в недвижимость) и накопления. Поэтому возвращаясь с работы и считая оставшиеся до зарплаты рубли, не стоит удивляться полным барам, обилию новых (пусть и китайских) машин на улицах и бесконечным новостройкам. Просто средства эти распределены среди населения довольно неравномерно. Так что если вдруг вам не хватает денег на поход в ресторан, покупку машины или квартиры, то кто-то возможно, сходил в ресторан дважды. Или купил квартиру, чтобы вы могли снять её за половину вашей зарплаты. В общем, деньги есть, но вы всё равно держитесь.
По данным Центробанка, в первом полугодии 2023 года еще 2 млн россиян стали заемщиками, а общее число закредитованных граждан достигло 47 миллионов человек. О том, на что берут деньги новосибирцы и сколько им нужно для счастья (хотя бы кратковременного), читайте в материале журналиста Анны Богдановой.