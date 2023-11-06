«Не унываем, но иногда хочется повыть»: новосибирцы стали чаще брать кредиты — им не хватает даже на необходимое

По данным Центробанка, в первом полугодии 2023 года еще 2 млн россиян стали заемщиками, а общее число закредитованных граждан достигло 47 миллионов человек (данные на основе кредитных историй).



— В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 миллиона человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан, — констатирует Центробанк.

