«Не унываем, но иногда хочется повыть»: новосибирцы стали чаще брать кредиты — им не хватает даже на необходимое

Кредитная история новосибирцев, впрочем, как и всех жителей страны, становится богаче — в отличие от них самих. Рост цен на фоне всех событий уже никого не удивляет, как и тот факт, что людям, как и раньше, хочется нормально жить. К стандартной ипотеке, которая есть почти у каждого, добавляются потребительские кредиты, а кредитные карты постепенно оказываются в кошельках, чтобы было чем рассчитаться в магазине. Мы спросили у читателей, на что им не хватает, а эксперты объяснили, что примерно происходит и чем это чревато. Подробности — в материале НГС.
Держитесь, люди
Половине новосибирцев не хватает зарплаты. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, которые недавно провели опрос среди трудоустроенных соискателей из Новосибирской области. 16% сказали, что зарплаты им хватает лишь на основные нужды, 35% признались, что им все же хватает, но с трудом. А 53% ответили, что денег у них нет на самое элементарные вещи, то есть по сути не на что жить. Причем запросы у людей довольно скромные: речь не идет нехватки в сотни тысяч рублей — половина принявших участие в опросе сказали, что еще 15–20 тысяч в месяц, и им бы хватило.
Понятно, что деньги на жизнь — понятие растяжимое. Но за последние два года заметно выросли цены на базовые нужды, и вряд ли это кто-то опровергнет. По данным HeadHuner, по сравнению с 2022 годом доля россиян, которым не хватает заработка, выросла на шесть процентов. Если же сравнивать с 2021 годом, то на все 20. Нехватка денег вынуждает людей брать кредит, и не один, помимо ипотеки.
Цифры растут
По данным Центробанка, в первом полугодии 2023 года еще 2 млн россиян стали заемщиками, а общее число закредитованных граждан достигло 47 миллионов человек (данные на основе кредитных историй).
— В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 миллиона человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан, — констатирует Центробанк.
Число заемщиков выросло по всем видам кредитов. Например, обладателей кредиток стало больше на 3 миллиона человек.
Новосибирская область не отстает от всей страны.
— Количество закредитованных граждан Новосибирской области составляет 33,4% от общего числа жителей нашего региона. Львиная доля займов является потребительскими кредитами на среднюю сумму в 350 тысяч рублей, — приводит цифры кредитный брокер Марина Морозова.
По ее словам, заемщики из Новосибирской области со средней зарплатой чуть больше 42 тысяч платят за кредиты больше 17 тысяч рублей в месяц.
По данным пресс-службы банка ВТБ, за 9 месяцев 2023 года новосибирцы оформили больше 43 тысяч розничных кредитов. Это на 13% больше, чем за два квартала прошлого года, и на 3% — к сопоставимому периоду 2021-го.
— Наибольший темп роста в этом году показали автокредиты: по сравнению с прошлым годом выдачи увеличились в шесть раз, как по объему продаж, так и по количеству сделок, — констатируют в банке ВТБ. — Сегмент прирастал не только за счет новых автомобилей, но и машин с пробегом, которые ранее продавались преимущественно за наличный расчет. В части розничного кредитования самый высокий объем выдач за все время работы банка пришелся на август–сентябрь, что вызвано повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по ипотечным госпрограммам.
На что не хватает
Мы спросили у читателей НГС, хватает ли им денег в принципе и ради чего приходится залезать в долг. У многих есть ипотека и кредитка вместе с потребительским кредитом.
— Кредит брала на детскую мебель перед 1 классом дочери, потом на даче потекла крыша — взяли второй кредит, а потом все как снежный ком. Дочь занималась бальными танцами, всем нужно питаться, нужно платить коммуналку, — поделилась читательница Ирина. — Получаю зарплату и раздаю. Основной кредит по 8720 ещё 6 лет платить, на кредитки в общей сложности почти 6 тысяч, но это только проценты, долг не убавляется, и это грустно. Мы не унываем, но иногда хочется повыть.
Аналитики микрокрофинансовой компании «Лайм-Займ» провели опрос среди 15 тысяч россиян и выяснили, что каждый пятый их заемщик брал деньги на новогодние каникулы.
— Средняя сумма займа в этот период составляла от 8 до 15 тысяч рублей, — перечисляет управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. — Еще одна крупная трата — сборы в школу.
Половина опрошенных родителей заявила, что на подготовку ребенка к учебному году требуется от 20 до 30 тысяч рублей. При этом 70% участников опроса планировали брать на эти цели заемные средства или кредит.
По результатам исследования аналитиков «Лайм-Займ», больше 50 тысяч рублей клиенты компании готовы взять на повышение квалификации и смену профессии, от 50 до 100 тысяч — на отпуск. А свадьба мечты, по их мнению, стоит около 300 тысяч. При этом средняя сумма займа, которую клиенты готовы взять, — как правило, не больше 100 тысяч рублей.
Портрет заемщика
Координатор проекта «За права заемщиков» ОНФ Антон Канунников считает, что сегодня нет какого-то определенного вида кредита, который становится популярным у заемщиков. Кредиты берут разные люди на разные цели. По-прежнему высокий спрос на ипотеку, на автокредиты и кредитные карты.
— Среднестатистические заемщики в Новосибирской области — обычные люди, которые покупают на кредитную карту все: носки, трусы, продукты питания, лекарства. И потом получают зарплату, выплачивают проценты. Карта расходуется полностью, они гасят только проценты и получатся вечный кредит, — считает эксперт.
По его наблюдениям, за 10 лет люди стали более дисциплинированными и научились понимать, чем чреваты просрочки платежей по кредиткам. Но популярность этого кредита меньше не становится.
По данным МФК «Лайм-Займ», большинство их заемщиков работают по найму: менеджеры, продавцы, кладовщики. Также среди клиентов есть учителя, воспитатели и медсестры.
Кредитная история
Нормальная кредитная история для банка — когда в ней не больше пяти кредитов. Темным пятном может стать как раз кредит в микрофинансовой организации.
— У крупных банков возникают сомнения в платежеспособности заемщика при желании взять большой кредит. К примеру, человек хочет получить положительное решение по ипотеке на 10 миллионов рублей, а в его кредитной истории есть запись о том, что он месяц назад взять 15 000 рублей в МФО. Умеет ли человек распоряжаться собственными финансами — вопрос спорный, — приводит пример Марина Морозова.
Ни денег, ни кредита
— Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан, — сообщает Центробанк.
По словам Марины Морозовой, это значит, что выросла ключевая ставка, ужесточились требования по первоначальному взносу и требования по закредитованным гражданам. То есть тем, у кого много кредитов, их больше не дадут.
Нехитрый вывод заключается в том, что у людей и денег нет, и, несмотря на высокую потребность в кредитах, взять их становится сложнее. В октябре отказы получили более 80% заемщиков по всей стране. Эксперты объясняют: так государство пытается снизить риск финансового кризиса. То есть, чем больше расходов, тем выше цены, растет уровень инфляции, а ее нужно как-то победить.
Подробный разбор ситуации с мерами по снижению закредитованности читайте в материале наших коллег.