Центробанк резко поднял ключевую ставку. Это четвертое повышение за год

Центробанк в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — до 15% годовых. Как заявили в пресс-службе регулятора, это связано с тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий.
— Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, — сообщили в Банке России.
В этих условиях, как пояснили в Центробанке, нужно дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию на уровень 4% в 2024 году. Это предполагает, что жесткие денежно-кредитные условия в экономике будут поддерживаться на продолжительный срок.
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Во время прошлого заседания 15 сентября значение ставки подняли до 13%. В августе Центробанку и вовсе пришлось провести внеочередное заседание, поскольку к тому моменту доллар превысил отметку в 100 рублей. Тогда значение ставки подняли с 8,5 до 12%. В Банке России объяснили, что такое решение принято для того, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.