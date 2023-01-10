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Пенсии увеличили на 4,8% жителям Новосибирской области — кого коснулось повышение

Многие пенсионеры уже получили новые выплаты

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Размер фиксированной выплаты увеличился до 7567,33 рубля

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В Новосибирской области с 1 января более 596 тысячам пенсионеров проиндексировали выплаты. Об этом сообщает Социальный фонд России по Новосибирской области

— Это связано с ежегодной индексацией страховых пенсий. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 4,8%, — поделились цифрами в фонде.


Стоимость пенсионного коэффициента с 1 января повышается с 118,10 рубля до 123,77 рубля. Размер фиксированной выплаты (аналог базовой части пенсии) — с 7220,74 рубля до 7 567,33 рубля. Она увеличилась на 346,59 рубля.

— Перерасчет произведен как обычно в беззаявительном порядке, обращаться в СФР для перерасчета не нужно, — добавили в Социальном фонде. — Многим пенсионерам проиндексированные пенсии уже доставлены. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы и пенсионные права будущих пенсионеров.

Заявление на универсальное пособие на детей также уже принимает Социальный фонд. Куда нести документы в Новосибирске вы можете посмотреть на нашей карте.

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