Пенсии увеличили на 4,8% жителям Новосибирской области — кого коснулось повышение



Стоимость пенсионного коэффициента с 1 января повышается с 118,10 рубля до 123,77 рубля. Размер фиксированной выплаты (аналог базовой части пенсии) — с 7220,74 рубля до 7 567,33 рубля. Она увеличилась на 346,59 рубля.



— Перерасчет произведен как обычно в беззаявительном порядке, обращаться в СФР для перерасчета не нужно, — добавили в Социальном фонде. — Многим пенсионерам проиндексированные пенсии уже доставлены. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы и пенсионные права будущих пенсионеров.